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Воїни ЗСУ вже опанували управління танками Challenger 2, - міноборони Великої Британії. ФОТО
Українські військові продовжують навчання на британських танках Challenger 2.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter міністерства оборони Великої Британії.
"Цього тижня танкові екіпажі Збройних сил України швидко освоїли управління могутніми танками Challenger 2.
Велика Британія надає Україні танки Challenger 2, щоб допомогти їй захистити свою Батьківщину і повернути територію", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+44 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар04.02.2023 14:32
+34 Volodymyr Zakaluzhnyi
показати весь коментар04.02.2023 14:19
+29 Alex Vassago
показати весь коментар04.02.2023 14:36
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Чтобы научится эффективно использовать этого монстра, опытному экипажу пересевших на него, с советской машины, нужны минимум месяца 2-3 обучения и каждодневных тренировок.
Там очень много нюансов, особенно что касается связи, взаимодействии между машина и СУО. Это вам не советские консервные банки, склепанные для стран с высокой рождаемостью.
Учбові машини для водіїв - то дуже добре, різниця між цим і радянськими тешками мабуть величезна.
Оператора для танку (і дуже незвичного танку) за місяць не зробиш.
Нє всьо так адназначна, нам всєго нє скажут
Військові роблять свою справу...
Но советская танкостроительная школа всегда создавала танки под определенные специфические боевые действия. Во вторую мировую Гот и Гудериан раскатали их танками, они под впечатлением, после т.н "победы" наклепали для себя десятки тысяч, чтобы "повторить" сомнительные достижения своих поверженных врагов. А именно для массового прорыва к Рейнам и Ла Маншам, но уже с применением ядерного тактического. Причем раскатать НАТО надо было быстро, до подхода американских подкреплений из Северной Америки. При таком раскладе, потери уже не имели большого значения.
В противовес, западное танкостроение делало упор на противодействии этой лавине. Поэтому ПТУРы и ПТО в целом на западе эффективнее и продвинутее, а их танки скорее самоходные ПТО. Огромные, мощно бронированные, неповоротливые, убийственно точные. Но и сложные. Как в использовании так и в обслуживании и ремонте. На порядок сложнее чем советская техника. К слову такая фича как тепловизор на танках бундесвера уже был в середине 80-х, в то время как на российских появился только в нулевых, да и то благодаря французам из Thales с их матрицей Catherine.
Пам'ятаєте російського виродка Ігоря Мангушева, який виступав із черепом у руці, казав, що він належав одному із наших солдатів, а також закликав до геноциду проти українців?
Так ось, хтось на окупованій території, у м. Кадіївка прострелив Мангушеву його череп.
"ПБ (индекс 6П9), оснащенный интегрированным и съемным https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9) глушителем , был создан А. А. Дерягиным в ЦНИИ Точмаш. ПБ является самостоятельной системой вследствие многочисленных изменений и переработок механизмов оружия по сравнению с ПМ. Так как затвор-кожух сильно укорочен, возвратная пружина размещена вертикально в рукоятке, взаимодействуя через качающийся двухплечный рычаг с затвором-кожухом.
В отличие от большинства аналогичных систем, глушитель звука выстрела сделан разборным из двух частей. Это решение позволяет носить и хранить пистолет со снятой передней частью глушителя (насадка), а перед применением быстро устанавливать насадку на оружие. При этом пистолет сохраняет возможность безопасного для стрелка ведения огня при снятой насадке, что немаловажно в критических ситуациях. Естественно, что при снятой насадке звук выстрела близок по громкости к звуку выстрела обычного пистолета ПМ. Но даже с установленной насадкой пистолет не становится полностью бесшумным, так как стрелка выдает лязг затвора. Начальная скорость пули составляет 290 м/с, то есть ниже скорости звука, в результате чего пуля не создает ударной волны. Звук выстрела слышен примерно в радиусе 50 м, что соответствует дальности эффективного его применения. Снятая насадка переносится в специальном отделении https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B0 кобуры , разработанной для пистолета ПБ."
Того і поранення "сліпе", без вихідного отвору - бо менша швидкість кулі
Співпадіння…
Слава Захисникам України та смерть привладним баригам на крові Українців з диванами грошей!!
як з краза на сканію
сів, ***** а на ранок в рейс!!!