Воїни ЗСУ вже опанували управління танками Challenger 2, - міноборони Великої Британії. ФОТО

Українські військові продовжують навчання на британських танках Challenger 2.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter міністерства оборони Великої Британії.

"Цього тижня танкові екіпажі Збройних сил України швидко освоїли управління могутніми танками Challenger 2.

Велика Британія надає Україні танки Challenger 2, щоб допомогти їй захистити свою Батьківщину і повернути територію", - йдеться в повідомленні.

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