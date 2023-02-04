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Воїни ЗСУ вже опанували управління танками Challenger 2, - міноборони Великої Британії. ФОТО

Українські військові продовжують навчання на британських танках Challenger 2.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter міністерства оборони Великої Британії.

"Цього тижня танкові екіпажі Збройних сил України швидко освоїли управління могутніми танками Challenger 2.

Велика Британія надає Україні танки Challenger 2, щоб допомогти їй захистити свою Батьківщину і повернути територію", - йдеться в повідомленні. 

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Воїни ЗСУ вже опанували управління танками Challenger 2, - міноборони Великої Британії 01
Воїни ЗСУ вже опанували управління танками Challenger 2, - міноборони Великої Британії 02
Воїни ЗСУ вже опанували управління танками Challenger 2, - міноборони Великої Британії 03

Автор: 

Велика Британія (5581) танк (2067) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+44
Pilot SamolyotОFF @pilotmsv https://twitter.com/pilotmsv/status/1621843756155551746 17 мин
Пам'ятаєте російського виродка Ігоря Мангушева, який виступав із черепом у руці, казав, що він належав одному із наших солдатів, а також закликав до геноциду проти українців?
Так ось, хтось на окупованій території, у м. Кадіївка прострелив Мангушеву його череп.


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04.02.2023 14:32
+34
тепер чмобік навіть не буде знати чим його розірвало на шмаття хаймарсом, челенджером чи абрамсом. це не гуманно, це чистий фашизм
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04.02.2023 14:19
+29
Це учбова машина, для навчання саме водіїв-механіків.
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04.02.2023 14:36
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Це мало схоже на танк !
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04.02.2023 14:14 Відповісти
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04.02.2023 14:19 Відповісти
На ІНШОМУ боці рахував?
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04.02.2023 18:10 Відповісти
ух "вундеркінд" виліз,а тепер порахуй скільки катків на ОДНОМУ боці у лео 2 абрамса чи арієтте,а про арієтте ти навіть і не чуло)))
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04.02.2023 23:05 Відповісти
Це учбова машина, для навчання саме водіїв-механіків.
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04.02.2023 14:36 Відповісти
Швидко вони іх осідлали .
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04.02.2023 14:16 Відповісти
тепер чмобік навіть не буде знати чим його розірвало на шмаття хаймарсом, челенджером чи абрамсом. це не гуманно, це чистий фашизм
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04.02.2023 14:19 Відповісти
ні, це нова лада калина для жінки чмоба якщо щось знайдуть від нього)))
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04.02.2023 14:21 Відповісти
Там вже проблеми з виробництвом лад...
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04.02.2023 14:47 Відповісти
тільки 3 кольори залишилося(((( але зелений все ще є))))
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04.02.2023 15:00 Відповісти
Учбова...
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04.02.2023 14:19 Відповісти
якесь LEGO а не танк
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04.02.2023 14:19 Відповісти
а кто бы в талантах украинцев сомневался?
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04.02.2023 14:20 Відповісти
ВСУнем СВОлочам по самые гланды!
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04.02.2023 14:25 Відповісти
Управление - т.е вождение.
Чтобы научится эффективно использовать этого монстра, опытному экипажу пересевших на него, с советской машины, нужны минимум месяца 2-3 обучения и каждодневных тренировок.
Там очень много нюансов, особенно что касается связи, взаимодействии между машина и СУО. Это вам не советские консервные банки, склепанные для стран с высокой рождаемостью.
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04.02.2023 14:27 Відповісти
Ну значит учились уже давно
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04.02.2023 14:31 Відповісти
Напевно . Дипломати язиками одне мелють , а військові свою справу знають
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04.02.2023 14:34 Відповісти
Дуже сподіваюсь що ви праві.
Учбові машини для водіїв - то дуже добре, різниця між цим і радянськими тешками мабуть величезна.
Оператора для танку (і дуже незвичного танку) за місяць не зробиш.
Нє всьо так адназначна, нам всєго нє скажут
Військові роблять свою справу...
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04.02.2023 15:06 Відповісти
В цілому все вірно. Але не треба казати, що радянські танки це просто. Складні агрегати.
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04.02.2023 14:44 Відповісти
У каждой техники свои нюансы.
Но советская танкостроительная школа всегда создавала танки под определенные специфические боевые действия. Во вторую мировую Гот и Гудериан раскатали их танками, они под впечатлением, после т.н "победы" наклепали для себя десятки тысяч, чтобы "повторить" сомнительные достижения своих поверженных врагов. А именно для массового прорыва к Рейнам и Ла Маншам, но уже с применением ядерного тактического. Причем раскатать НАТО надо было быстро, до подхода американских подкреплений из Северной Америки. При таком раскладе, потери уже не имели большого значения.
В противовес, западное танкостроение делало упор на противодействии этой лавине. Поэтому ПТУРы и ПТО в целом на западе эффективнее и продвинутее, а их танки скорее самоходные ПТО. Огромные, мощно бронированные, неповоротливые, убийственно точные. Но и сложные. Как в использовании так и в обслуживании и ремонте. На порядок сложнее чем советская техника. К слову такая фича как тепловизор на танках бундесвера уже был в середине 80-х, в то время как на российских появился только в нулевых, да и то благодаря французам из Thales с их матрицей Catherine.
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04.02.2023 15:15 Відповісти
На фото машина для обучения механиков-водителей,шо вы как дети...матом ругаетесь).
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04.02.2023 14:29 Відповісти
Это еще хорошо, что им учебный танк для стрелков тут не выложили. Представляю истерику. Или момент тренировки на симуляторах. 😂
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04.02.2023 14:45 Відповісти
Pilot SamolyotОFF @pilotmsv https://twitter.com/pilotmsv/status/1621843756155551746 17 мин
Пам'ятаєте російського виродка Ігоря Мангушева, який виступав із черепом у руці, казав, що він належав одному із наших солдатів, а також закликав до геноциду проти українців?
Так ось, хтось на окупованій території, у м. Кадіївка прострелив Мангушеву його череп.


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04.02.2023 14:32 Відповісти
Желаю *********** прожить до 100 лет таким овощем)
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04.02.2023 14:42 Відповісти
Хороший кацап - дохлий кацап, а кацап-овощ то взагалі ДЖЕКПОТ !
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04.02.2023 14:54 Відповісти
Шкода , що воно здихає , не приходячи до свідомості 😠
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04.02.2023 14:54 Відповісти
дай Бог ему долгой "жизни"....))
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04.02.2023 14:56 Відповісти
и шоб раневой канал сзади вниз под 45° не зарастал. на гвіздок буде потом удобно вішать ))
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04.02.2023 15:01 Відповісти
те що його "котєлок" ще підпрацьовує - те дуже добре! бо він, там десь, в підсвідомості, зараз тікає від усіх своїх потойбічних страхів! а оскільки, у відключці, час бежіть наааабагато швидше, то він в тому стані, в підсвідомості, буде ховатися від жахів нескінченну кількість часу
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04.02.2023 15:12 Відповісти
Шо сказать? Скоріш всього - "месники"! ПБС-ка!

"ПБ (индекс 6П9), оснащенный интегрированным и съемным https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9) глушителем , был создан А. А. Дерягиным в ЦНИИ Точмаш. ПБ является самостоятельной системой вследствие многочисленных изменений и переработок механизмов оружия по сравнению с ПМ. Так как затвор-кожух сильно укорочен, возвратная пружина размещена вертикально в рукоятке, взаимодействуя через качающийся двухплечный рычаг с затвором-кожухом.
В отличие от большинства аналогичных систем, глушитель звука выстрела сделан разборным из двух частей. Это решение позволяет носить и хранить пистолет со снятой передней частью глушителя (насадка), а перед применением быстро устанавливать насадку на оружие. При этом пистолет сохраняет возможность безопасного для стрелка ведения огня при снятой насадке, что немаловажно в критических ситуациях. Естественно, что при снятой насадке звук выстрела близок по громкости к звуку выстрела обычного пистолета ПМ. Но даже с установленной насадкой пистолет не становится полностью бесшумным, так как стрелка выдает лязг затвора. Начальная скорость пули составляет 290 м/с, то есть ниже скорости звука, в результате чего пуля не создает ударной волны. Звук выстрела слышен примерно в радиусе 50 м, что соответствует дальности эффективного его применения. Снятая насадка переносится в специальном отделении https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B0 кобуры , разработанной для пистолета ПБ."
Того і поранення "сліпе", без вихідного отвору - бо менша швидкість кулі
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04.02.2023 16:02 Відповісти
на коленки поставили и в затылок с обычного ПМ-а вальнули......
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04.02.2023 16:09 Відповісти
А що, також класнючий варіант. Тепер куля із середини по пустій черепушці стукотіти буде. Не голова, а брязкальце.
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04.02.2023 16:42 Відповісти
Хіба що у нього череп - як у бика Якби стріляли в потилицю зблизька - "напівморди"-б вихідний отвір був
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04.02.2023 16:42 Відповісти
можливо.... хоча...., за великим рахунком...., яка рiзниця.... головне, що ***** отримав своє.....
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04.02.2023 16:55 Відповісти
мільчаков наступний
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04.02.2023 16:45 Відповісти
За чим рашист прийшов у Мирну Україну, те від Хліборобів і отримав…
Співпадіння…
Слава Захисникам України та смерть привладним баригам на крові Українців з диванами грошей!!
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04.02.2023 14:41 Відповісти
Ну водить его думаю не так уж и сложно. Сомневаюсь что сильно отличается от современного гусеничного трактора. (хотя я видел такие трактора, что там кабина как в истребителе). А вот управление огнем и прочей электроникой это уже сложнее и дольше на порядок. Но судя по тому как идут дела и поставки предыдущие месяцы войны, они там скорее всего обучались минимум с лета, так что...
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04.02.2023 15:11 Відповісти
покажите это сунаку, который сказал что нам надо 3года учиться летать на их самолетах
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04.02.2023 15:33 Відповісти
а пейзаж наче карпатський.....правда без піску
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04.02.2023 16:04 Відповісти
Любой кто имел дело с "советским железом" на "западной" технике чувствует себя, как в техногенном раю...
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04.02.2023 16:38 Відповісти
Ну все, залишилось здати іспит з ПДР та в бій.
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04.02.2023 16:48 Відповісти
Нам що танки без дула дадуть ? Гнилий Запад
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04.02.2023 16:56 Відповісти
**** його опановувати
як з краза на сканію
сів, ***** а на ранок в рейс!!!
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04.02.2023 18:17 Відповісти
ТАК А СТВОЛ ГДЕ !!!??? ИЛИ ЭТО ТАКАЯ ЖЕ ЗАГАДКА ПОЧЕМУ ВЫ ВЫШЛИ ИЗ ЕС !?)
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05.02.2023 22:03 Відповісти
 
 