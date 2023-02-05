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Окупанти минулої доби обстріляли з артилерії та мінометів Куп’янськ і Вовчанськ, пошкоджено медзаклад та приватні житлові будинки. ФОТО

Минулої доби ворог обстрілював з артилерії та мінометів населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів, що межують з лінією зіткнення.

Про це повідомив у телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено адмінбудівлю медичного закладу та приватні житлові будинки.

У Вовчанську вогонь вівся переважно по приватній житловій забудові. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди, сталися пожежі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, протягом доби постраждалих серед цивільних не зафіксовано.

Також читайте: Минулої доби росіяни обстріляли Вовчанськ, Куп’янськ, Дворічну, Огірцеве та інші населені пункти Харківщини, - ОВА

Окупанти минулої доби обстріляли з артилерії та мінометів Куп’янськ і Вовчанськ, пошкоджено медзаклад та приватні житлові будинки 01
Окупанти минулої доби обстріляли з артилерії та мінометів Куп’янськ і Вовчанськ, пошкоджено медзаклад та приватні житлові будинки 02

Автор: 

обстріл (28648) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (859)


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