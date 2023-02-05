Окупанти минулої доби обстріляли з артилерії та мінометів Куп’янськ і Вовчанськ, пошкоджено медзаклад та приватні житлові будинки. ФОТО
Минулої доби ворог обстрілював з артилерії та мінометів населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів, що межують з лінією зіткнення.
Про це повідомив у телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено адмінбудівлю медичного закладу та приватні житлові будинки.
У Вовчанську вогонь вівся переважно по приватній житловій забудові. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди, сталися пожежі", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, за інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, протягом доби постраждалих серед цивільних не зафіксовано.
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