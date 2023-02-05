Вночі рашисти обстріляли житловий масив Дружківки на Донеччині, є поранені цивільні мешканці, - МВА. ФОТОрепортаж
Вночі 5 лютого військові РФ обстріляли Дружківку Донецької області. Ракети влучили у густонаселений мікрорайон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дружківську міську військову адміністрацію.
"Пошкоджено багатоповерхівки, квартири в будинках містян, частково зруйновано будівлю дитячого садочка. За попередньою інформацією постраждало 5 дружківчан. Наразі їм надається медична допомога", - йдеться в повідомленні.
Комунальними службами проводиться ліквідація наслідків авіаударів.
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Николай Соколов #555752
показати весь коментар05.02.2023 09:37 Відповісти Мені подобається 1
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