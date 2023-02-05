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Вночі рашисти обстріляли житловий масив Дружківки на Донеччині, є поранені цивільні мешканці, - МВА. ФОТОрепортаж

Вночі 5 лютого військові РФ обстріляли Дружківку Донецької області. Ракети влучили у густонаселений мікрорайон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дружківську міську військову адміністрацію.

"Пошкоджено багатоповерхівки, квартири в будинках містян, частково зруйновано будівлю дитячого садочка. За попередньою інформацією постраждало 5 дружківчан. Наразі їм надається медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Комунальними службами проводиться ліквідація наслідків авіаударів.

Вночі рашисти обстріляли житловий масив Дружківки на Донеччині, є поранені цивільні мешканці, - МВА 01
Вночі рашисти обстріляли житловий масив Дружківки на Донеччині, є поранені цивільні мешканці, - МВА 02
Вночі рашисти обстріляли житловий масив Дружківки на Донеччині, є поранені цивільні мешканці, - МВА 03
Вночі рашисти обстріляли житловий масив Дружківки на Донеччині, є поранені цивільні мешканці, - МВА 04
Вночі рашисти обстріляли житловий масив Дружківки на Донеччині, є поранені цивільні мешканці, - МВА 05

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обстріл (28648) ракети (4029) Донецька область (8546)


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Вот так выглядит русским мир.
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05.02.2023 09:37 Відповісти
 
 