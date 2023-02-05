Вночі рашисти обстріляли житловий масив Дружківки на Донеччині, є поранені цивільні мешканці, - МВА. ФОТОрепортаж

Вночі 5 лютого військові РФ обстріляли Дружківку Донецької області. Ракети влучили у густонаселений мікрорайон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дружківську міську військову адміністрацію.

"Пошкоджено багатоповерхівки, квартири в будинках містян, частково зруйновано будівлю дитячого садочка. За попередньою інформацією постраждало 5 дружківчан. Наразі їм надається медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Комунальними службами проводиться ліквідація наслідків авіаударів.









