Ніч на Донеччині: росіяни завдали ракетних ударів по Дружківці, обстріляли Вугледар, Курахове, Авдіївку, Часів Яр, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські військові продовжили обстрілювати населені пункти Донецької області по всій лінії фронту.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед ночі росіяни завдали 2 ракетних ударів по Дружківці: поранено 5 людей, пошкоджено 4 багатоповерхівки та дитсадок. На Волноваському напрямку без жертв — під обстрілами Вугледар та околиці громади", - йдеться в повідомленні.

У Кураховому прям прямим влучанням пошкоджено крамницю, також постраждали 2 багатоквартирні будинки та споруда підприємства. Зранку росіяни обстріляли Соловйове Очеретинської громади та Авдіївку: пошкоджено 2 будинки у Соловйовому та околиці АКХЗ в Авдіївці.

"На Горлівському напрямку під вогнем опинився Часів Яр — пошкоджено щонайменше 7 житлових будинків та будівлю підприємства. Напружена ситуація у Соледарській громаді: пошкоджено 3 будинки у Роздолівці і ще 3 у Васюківці.

На Лисичанському напрямку 1 людина загинула у Ямполі Лиманської громади. У Званівській громаді пошкоджено 2 будинки у Переїзному — без жертв", - зазначив Кириленко.

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