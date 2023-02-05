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Наслідки удару по центру Харкова: одна ракета влучила в житлову забудову, друга - в будівлю вишу, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Вранці 5 лютого окупанти завдали ракетного удару по центру Харкова, нині на місцях обстрілів працюють прокурори та слідчі поліції.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, 5 лютого 2023 року приблизно о 8:20 російські військові завдали ракетного удару по Київському району Харкова.

"Одна з ракет влучила у п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозні руйнування. Отримав поранення охоронець.

Інша ворожа ракета влучила поблизу житлового будинку. Постраждали четверо його мешканців", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Також читайте: Унаслідок ракетного удару по центру Харкова спалахнула пожежа, відомо про чотирьох постраждалих (оновлено)

Наслідки удару по центру Харкова: одна ракета влучила в житлову забудову, друга - в будівлю вишу, - Офіс Генпрокурора 01
Наслідки удару по центру Харкова: одна ракета влучила в житлову забудову, друга - в будівлю вишу, - Офіс Генпрокурора 02
Наслідки удару по центру Харкова: одна ракета влучила в житлову забудову, друга - в будівлю вишу, - Офіс Генпрокурора 03
Наслідки удару по центру Харкова: одна ракета влучила в житлову забудову, друга - в будівлю вишу, - Офіс Генпрокурора 04
Наслідки удару по центру Харкова: одна ракета влучила в житлову забудову, друга - в будівлю вишу, - Офіс Генпрокурора 05

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Також читайте: Росіяни завдають ракетних ударів по Харкову, зафіксовано "приліт" у центрі міста

Автор: 

обстріл (28648) ракети (4029) Харків (5631) Офіс Генпрокурора (3258)


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Дался им тот ХИИКС! Сборище тупых ублюдков.
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05.02.2023 11:31 Відповісти
Давно потрібно весь білгород стерти з землі (як мінімум центр білгорода). Української зброї має вистачити для цього.
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05.02.2023 11:39 Відповісти
путинские университеты...
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05.02.2023 11:39 Відповісти
кров 3а кров і це буде чесно кацабстану треба готуватись
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05.02.2023 11:47 Відповісти
 
 