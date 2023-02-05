Наслідки удару по центру Харкова: одна ракета влучила в житлову забудову, друга - в будівлю вишу, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Вранці 5 лютого окупанти завдали ракетного удару по центру Харкова, нині на місцях обстрілів працюють прокурори та слідчі поліції.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
За даними слідства, 5 лютого 2023 року приблизно о 8:20 російські військові завдали ракетного удару по Київському району Харкова.
"Одна з ракет влучила у п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозні руйнування. Отримав поранення охоронець.
Інша ворожа ракета влучила поблизу житлового будинку. Постраждали четверо його мешканців", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.
За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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