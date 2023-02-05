Україна у січні експортувала на 25% менше агропродукції, ніж у грудні, - Мінінфраструктури . ІНФОГРАФІКА

В січні з українських портів вийшли 77 суден з 3 мільйонами тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міністерство інфраструктури України.

У межах "зернової ініціативи" у січні 77 суден експортували 3 мільйони тонн агропродукції з портів Великої Одеси до країн Африки, Азії та Європи.

"Це на 25% менше обсягів грудня. У грудні Україна відправила 94 судна з 3,7 мільйона тонн агропродукції", - зазначили в міністерстві.

Окрім цього, переважна більшість країн отримує українську агропродукцію з величезними затримками в часі через простої суден у Босфорі.

"Зберігається тенденція щомісячного зниження обсягів експорту агропродукції через порти "Одеса", "Південний", "Чорноморськ". За 6 місяців роботи "зернового коридору" світ отримав 19,7 мільйона тонн продовольства, а мав отримати понад 30 мільйонів тонн за умови стабільного функціонування коридору", - йдеться в повідомленні.

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У Мінінфраструктурі зазначили, що єдина перешкода для доступу української агропродукції на світові ринки - це дії російської сторони в Спільному координаційному центрі (СКЦ), яка всіма доступними шляхами й під вигаданими приводами блокує інспекції суден в Босфорі та реєстрацію нових суден до Ініціативи.

"Щодня СКЦ планує проведення по 10 інспекцій на добу, але російські інспектори завершують вдало лише половину з них. Так, в січні було проведено 204 інспекції, з яких успішними були 173, 31 інспекція не була завершена через передчасне та самовільне закінчення робочого дня інспекторами Росії о 15 год. 30 хв. (регламентовано роботу до 17.30) або через претензії інспекторів РФ до суднових документів, які не мають перевірятися СКЦ", - зазначили у відомстві.

Гальмується і реєстрація суден для участі в Ініціативі. При заявлених понад 80 суднах представники країни-агресора, без пояснення причин, реєструють 2-3 судна на добу. Станом на 4 лютого 120 суден очікують інспекції в територіальних водах Туреччини (98 - на вхід в порти під завантаження, 22 - з агропродукцією на вихід). Переважна більшість з них очікує по кілька тижнів.

"Це цілеспрямована дестабілізація ситуації з метою обмежити доступ українського продовольства на світові ринки через уповільнення руху суден з/до українських портів. Україна неодноразово звертала увагу партнерів на неприпустимість блокування вільного судноплавства країною-агресором та насадження несправедливої продовольчої політики", - наголосили у Мінінфраструктурі.

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