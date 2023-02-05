У порту Рені ледь не затонула румунська баржа з українською агропродукцією. ФОТО
В Одеській області в порту Рені на Дунаї біля причалу ледь не затонула румунська баржа з українським збіжжям.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Адміністрацію морських портів України.
"4 лютого була отримана інформація, що на баржі є підозра на пропускання води. Після обстеження баржі інформація підтвердилась. На місце події було направлено теплохід "Смілий" для відкачування води. За плавучість судна боролися всю ніч", – йдеться в повідомленні.
Станом на ранок 5 лютого воду з трюму вдалося відкачати – судно вирівнялося і не затонуло.
Зараз воно стоїть в акваторії порту. Постраждалих немає.
Відомо що, румунська баржа мала експортувати 860 тонн української агропродукції до країн ЄС.
Топ коментарі
+8 Давид Павлович
показати весь коментар05.02.2023 15:17
+7 Alex Dev #551606
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+6 Great Deal
показати весь коментар05.02.2023 15:21
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Раділи гондураси...))
Думав в ЄС таке лайно вже не використовують, але помилявся.
JOKOR III (ENI: 46000087) is a Inland, Unknown that was built in 1906 (117 years ago) and is sailing under the flag of Romania.
А зерно пропало...