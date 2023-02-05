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У порту Рені ледь не затонула румунська баржа з українською агропродукцією. ФОТО

В Одеській області в порту Рені на Дунаї біля причалу ледь не затонула румунська баржа з українським збіжжям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Адміністрацію морських портів України.

"4 лютого була отримана інформація, що на баржі є підозра на пропускання води. Після обстеження баржі інформація підтвердилась. На місце події було направлено теплохід "Смілий" для відкачування води. За плавучість судна боролися всю ніч", – йдеться в повідомленні. 

Станом на ранок 5 лютого воду з трюму вдалося відкачати – судно вирівнялося і не затонуло.

Зараз воно стоїть в акваторії порту. Постраждалих немає.

Відомо що, румунська баржа мала експортувати 860 тонн української агропродукції до країн ЄС.

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У порту Рені ледь не затонула румунська баржа з українською агропродукцією 01
У порту Рені ледь не затонула румунська баржа з українською агропродукцією 02

Автор: 

зерно (3121) Одеська область (3236) Румунія (1163) Рені (33)


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Топ коментарі
+8
Мдя, что причал, что баржа, друг друга стоят...
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05.02.2023 15:17
+7
наскрізь корозія з'їла, от і стала пропускати. Зараз латку припіндюрять, ще пару рокі походить.
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05.02.2023 15:16
+6
Стара ********. Їй вже давно пора на металобрухт.
Думав в ЄС таке лайно вже не використовують, але помилявся.
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05.02.2023 15:21
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05.02.2023 15:02 Відповісти
вид у этой баржи печальный...
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05.02.2023 15:05 Відповісти
наскрізь корозія з'їла, от і стала пропускати. Зараз латку припіндюрять, ще пару рокі походить.
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05.02.2023 15:16 Відповісти
я думаю латку просто прикладуть до корпусу зовні, а тиск води її притисне до нього і так будуть ходити..головне баржу з води не виймати і періодично воду відкачувати))
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05.02.2023 15:47 Відповісти
Свинособаки ще з ранку розігнали - потонула, моряки ледь врятувалися...
Раділи гондураси...))
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05.02.2023 15:14 Відповісти
Стара ********. Їй вже давно пора на металобрухт.
Думав в ЄС таке лайно вже не використовують, але помилявся.
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05.02.2023 15:21 Відповісти
Румунів (циганів) взяли в ЄС тільки по одній причині. Мати буферну територію між бувшим совком та ЄС. У всьому іншому вони як були циганами так і залишились.
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05.02.2023 15:51 Відповісти
А ще в них є родовища нафти і газу
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05.02.2023 16:14 Відповісти
Румуни прийняли багато біженців. Надали житло, харчування, утримання грошове. Відкрили українські школи... Тому не треба так про близький нам народ казати.
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05.02.2023 16:45 Відповісти
Кор, а почему так пренебрежительно - "гондурасы"? Они, кстати, на французком разговаривают.
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05.02.2023 18:38 Відповісти
Мдя, что причал, что баржа, друг друга стоят...
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05.02.2023 15:17 Відповісти
який порт-такий борт
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05.02.2023 18:46 Відповісти
До 14 року постійно їздили у Крим...так там є декілька кладовищ кораблів, де вода відійшла і щось на кшталт пустелі...так там як раз отакі баржі валялись..воно ж й без обстрілу потоне..як таке ліцензували?? Цигани, блін
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05.02.2023 15:17 Відповісти
это не румынская баржа - это на таких баржах НАШИ БАРЫГИ ВЫВОЗЯТ ЗЕРНО КОТОРОЕ ОНИ ЗА 100 долларов ЗАБИРАЮТ У ФЕРМЕРОВ .. по 300 продают в румынии когда перевезут на этом корыте
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05.02.2023 15:32 Відповісти
.. а потом еще и 20% ПДВ вернут им ....бизнес *****
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05.02.2023 15:34 Відповісти
учится , учится, и еще раз - УЧИТСЯ !!!!

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05.02.2023 15:34 Відповісти
кто?
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05.02.2023 15:50 Відповісти
What kind of ship is this?

JOKOR III (ENI: 46000087) is a Inland, Unknown that was built in 1906 (117 years ago) and is sailing under the flag of Romania.
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05.02.2023 16:12 Відповісти
тип - баржа зичайна
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05.02.2023 16:26 Відповісти
Ваш тип мае бути клепаним , а не зварним.
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05.02.2023 16:29 Відповісти
вчора показували, як вона затонула, як залило водою трюм і все зерно, сьогодні ситуація покращилась... вже ледь не затонула... глибина не позволила булькнути на глибше...
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05.02.2023 17:12 Відповісти
Якщо вода залила зерно то баржа репне. Бо зерно розпирає від води. А ще може загорітися, якщо тільки трохи вологи попало.
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05.02.2023 17:18 Відповісти
Вигляд і стан "причалу" цілком відповідає рівню Ренійського порту і його "славетно" відомого керівництва. Ймовірніше баржа пропорола днище до прибережного каміння і бетонних обломків.
А зерно пропало...
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05.02.2023 18:25 Відповісти
Баржа даже не второй свежести.
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05.02.2023 20:24 Відповісти
 
 