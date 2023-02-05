У порту Рені ледь не затонула румунська баржа з українською агропродукцією. ФОТО

В Одеській області в порту Рені на Дунаї біля причалу ледь не затонула румунська баржа з українським збіжжям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Адміністрацію морських портів України.

"4 лютого була отримана інформація, що на баржі є підозра на пропускання води. Після обстеження баржі інформація підтвердилась. На місце події було направлено теплохід "Смілий" для відкачування води. За плавучість судна боролися всю ніч", – йдеться в повідомленні.

Станом на ранок 5 лютого воду з трюму вдалося відкачати – судно вирівнялося і не затонуло.

Зараз воно стоїть в акваторії порту. Постраждалих немає.

Відомо що, румунська баржа мала експортувати 860 тонн української агропродукції до країн ЄС.

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