Вранці росіяни масованим вогнем обстріляли Чорнобаївку, є поранений, - ОВА. ФОТОрепортаж
5 лютого, близько 5 ранку, ворог масованим вогнем вкрив Чорнобаївку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську ОВА.
"Ворожі снаряди пошкодили 6 житлових будинків. Також руйнувань зазнали й життєво важливі комунікації – електролінії, газопровід та водопровід.
Через російський обстріл одна людина дістала поранення. Постраждалого госпіталізовано до медичного закладу, де лікарі надають йому необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Y.M. Z.
показати весь коментар05.02.2023 15:06 Відповісти Мені подобається 6
Tierre
показати весь коментар05.02.2023 15:20 Відповісти Мені подобається 2
Йцу Кенг #461207
показати весь коментар05.02.2023 15:54 Відповісти Мені подобається 2
Вадим Владимирович #550978
показати весь коментар05.02.2023 15:58 Відповісти Мені подобається 0
Вадим Владимирович #550978
показати весь коментар05.02.2023 15:56 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль