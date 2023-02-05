Вранці росіяни масованим вогнем обстріляли Чорнобаївку, є поранений, - ОВА. ФОТОрепортаж

5 лютого, близько 5 ранку, ворог масованим вогнем вкрив Чорнобаївку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську ОВА.

"Ворожі снаряди пошкодили 6 житлових будинків. Також руйнувань зазнали й життєво важливі комунікації – електролінії, газопровід та водопровід.

Через російський обстріл одна людина дістала поранення. Постраждалого госпіталізовано до медичного закладу, де лікарі надають йому необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

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