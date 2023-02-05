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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Вранці росіяни масованим вогнем обстріляли Чорнобаївку, є поранений, - ОВА. ФОТОрепортаж

5 лютого, близько 5 ранку,  ворог масованим вогнем вкрив Чорнобаївку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську ОВА.

"Ворожі снаряди пошкодили 6 житлових будинків. Також руйнувань зазнали й життєво важливі комунікації – електролінії, газопровід та водопровід.

Через російський обстріл одна людина дістала поранення. Постраждалого госпіталізовано до медичного закладу, де лікарі надають йому необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли Чорнобаївку та Комишани на Херсонщині, постраждали 4 особи, - ОВА. ВIДЕО

Вранці росіяни масованим вогнем обстріляли Чорнобаївку, є поранений, - ОВА 01
Вранці росіяни масованим вогнем обстріляли Чорнобаївку, є поранений, - ОВА 02
Вранці росіяни масованим вогнем обстріляли Чорнобаївку, є поранений, - ОВА 03
Вранці росіяни масованим вогнем обстріляли Чорнобаївку, є поранений, - ОВА 04

Автор: 

обстріл (28648) Чорнобаївка (80) Херсонська область (5789)


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Українські контрбатарейні радари (виробництва США), звісно ж, оперативно показали звідки вівся масований вогонь, і українські артилеристи знищили позицію і техніку кацапів у відповідь, чи не так?
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05.02.2023 15:06 Відповісти
А у нас прямо стільки цих радарів, що можна закрити ними весь фронт?
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05.02.2023 15:20 Відповісти
классика жанра.....
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05.02.2023 15:54 Відповісти
Конец коллекционера часов.
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05.02.2023 15:58 Відповісти
Такое впечатление что контрбатарейных радаров и притулиного спутника нет вообще.
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05.02.2023 15:56 Відповісти
 
 