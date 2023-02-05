В Україну повернули ще двох дітей-сиріт, яких незаконно депортували в Росію. ФОТО
В Україну вдалося повернути ще двох дітей, незаконно вивезених на територію Російської Федерації.
Так, ідеться про дівчат віком 13 і 15 років, які разом із мамою були депортовані з Луганської області до Рязані. У Росії мама померла, а діти потрапили в сиротинець, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Як повідомили в Мінреінтеграції, до відомства звернулася старша сестра дівчат, яка зі своєю сім’єю встигла евакуюватися у Волинську область. Усі разом пройшли шлях від оформлення опіки над дітьми до їхнього повернення на батьківщину.
Міністерство висловило подяку за допомогу благодійній організації "СОС Дитячі містечка в Україні", Державній прикордонній службі України, а також Службі у справах дітей Колківської селищної ради (Волинська область).
"Злагоджена робота тривала близько півтора місяця. І ось нарешті чергова, але вкрай важлива для нашої держави перемога: українські діти мають бути в Україні. Дівчата возз’єднались з родиною і перебувають у цілковитій безпеці. Вони огорнуті теплом та турботою рідних людей", – зазначили в міністерстві.
За даними Мінреінтеграції, станом на сьогодні сім’я перебуває у Волинській області.
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Доці 18 сповнилось -- ломанулася у Польщу -- до друзів з України.
За 2 тижні повернулася взад -- каже: Там все не так... ...в Бундесі краще!
Так давайте всі до нас.
Стосовно отримання окремого житла - не однаково. У нас, наприклад, багато хто ще живе у переобладнаних спортзалах, контейнерах..
У вас як з житлом?