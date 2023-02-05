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В Україну повернули ще двох дітей-сиріт, яких незаконно депортували в Росію. ФОТО

В Україну вдалося повернути ще двох дітей, незаконно вивезених на територію Російської Федерації.

Так, ідеться про дівчат віком 13 і 15 років, які разом із мамою були депортовані з Луганської області до Рязані. У Росії мама померла, а діти потрапили в сиротинець, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як повідомили в Мінреінтеграції, до відомства звернулася старша сестра дівчат, яка зі своєю сім’єю встигла евакуюватися у Волинську область. Усі разом пройшли шлях від оформлення опіки над дітьми до їхнього повернення на батьківщину.

В Україну повернули ще двох дітей-сиріт, яких незаконно депортували в Росію 01

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Міністерство висловило подяку за допомогу благодійній організації "СОС Дитячі містечка в Україні", Державній прикордонній службі України, а також Службі у справах дітей Колківської селищної ради (Волинська область).

"Злагоджена робота тривала близько півтора місяця. І ось нарешті чергова, але вкрай важлива для нашої держави перемога: українські діти мають бути в Україні. Дівчата возз’єднались з родиною і перебувають у цілковитій безпеці. Вони огорнуті теплом та турботою рідних людей", – зазначили в міністерстві.

За даними Мінреінтеграції, станом на сьогодні сім’я перебуває у Волинській області.

Автор: 

депортація (724) діти (5087) росія (65336) сироти (82)


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Тут маю одну кіровоградську родину на спілкуванні.
Доці 18 сповнилось -- ломанулася у Польщу -- до друзів з України.
За 2 тижні повернулася взад -- каже: Там все не так... ...в Бундесі краще!
Так давайте всі до нас.
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05.02.2023 18:37 Відповісти
Стосовно соцзахисту, медпослуг, безпеки, вважаю, у всіх землях (областях) майже однаково.
Стосовно отримання окремого житла - не однаково. У нас, наприклад, багато хто ще живе у переобладнаних спортзалах, контейнерах..
У вас як з житлом?
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05.02.2023 19:31 Відповісти
Персонально в мене -- скарг не маю. Ще в будинку 2 квартри вільних є. Нюрнберг. Центр.
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05.02.2023 19:36 Відповісти
я ослышался, не двох тысяч, а двох?
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05.02.2023 18:53 Відповісти
З тих 14 тис, чи скільки там.
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05.02.2023 20:04 Відповісти
Всі викрадені рашистськими покидьками з України діти мають бути знайдені та мають повернутись додому...
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05.02.2023 18:59 Відповісти
около четырнадцати тысяч.
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05.02.2023 20:01 Відповісти
 
 