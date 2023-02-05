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ЗСУ знищили командира 14-ї бригади спецназу ГРУ ЗС РФ полковника Полякова. ФОТО

2 січня українські воїни ліквідували полковника російської армії, командира окремої бригади спеціального призначення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав полковник ЗСУ, блогер Анатолій Штефан.

Він зазначив: "Успішно демобілізований 02.02.23 г. командир 14 обрспн полковник Сергій Поляков. Слава Нації"

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ ліквідували російського підполковника Кудріна, "героя ЛНР" та командира батальйону "Хуліган", - блогер

ЗСУ знищили командира 14-ї бригади спецназу ГРУ ЗС РФ полковника Полякова 01

ЗСУ знищили командира 14-ї бригади спецназу ГРУ ЗС РФ полковника Полякова 02

Автор: 

армія рф (17502) ліквідація (3964) Штефан Анатолій (120)


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Топ коментарі
+56
Дохлые офицеры это хорошо. Пьяного быдла в их ипенях еще много можно забрить , а вот офицера нужно готовить.
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05.02.2023 19:04
+34
стоишь над сковородкой и думаешь - разбивать, или нет? 17 гривен *****! я уже молчу - одно, или два? ))
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05.02.2023 19:06
+21
Це особливо небезпечний вид гівна,той хто гонить кацапів на забій,має викликати жах більший ніж страх Смерті.
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05.02.2023 19:14
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Вже приїдаються асоціації з яйцями!
)))
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05.02.2023 19:02 Відповісти
стоишь над сковородкой и думаешь - разбивать, или нет? 17 гривен *****! я уже молчу - одно, или два? ))
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05.02.2023 19:06 Відповісти
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05.02.2023 19:15 Відповісти
пройшли часи коли яйця лотками жерли
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05.02.2023 19:23 Відповісти
Если бы это было так просто, я бы купилa тебе пачку яиц.
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05.02.2023 20:15 Відповісти
если бы ты купила мне пачку яиц, я бы на тебе женился! ))
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05.02.2023 20:35 Відповісти
Хах забавно, я никогда не получалa такого предложения..))
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05.02.2023 23:12 Відповісти
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06.02.2023 07:27 Відповісти
я сам в шоке! еще несколько дней назад такое предложение, с моей стороны, было бы немыслимым! ))
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06.02.2023 10:10 Відповісти
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05.02.2023 20:29 Відповісти
Та не драматизируйте. Нам же объяснили - это ж за килограмм 17 грн.
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05.02.2023 23:22 Відповісти
Дохлые офицеры это хорошо. Пьяного быдла в их ипенях еще много можно забрить , а вот офицера нужно готовить.
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05.02.2023 19:04 Відповісти
Цікаво... чим саме відрізняється кацапський офіцер від решти кацапського бидла коли моральні якості одні і ті ж самі...
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05.02.2023 19:08 Відповісти
Це особливо небезпечний вид гівна,той хто гонить кацапів на забій,має викликати жах більший ніж страх Смерті.
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05.02.2023 19:14 Відповісти
Там же всі алкодегенерати і у них улюблена приказка "Я начальнік - ти дурак. Ти начальнік - я дурак." Ніякої принципової різниці не існує. Жах у них викликає не якесь окреме а чмо, а система в якій вони народжуються, животіють і здихають...
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05.02.2023 19:19 Відповісти
Так я і кажу що він важливий гвинтик цієї системи.той хто примушує йти на Смерть.мобіків море а таких козлів які без проблем стріляють їм у спини ще потрібно виховати.
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05.02.2023 19:47 Відповісти
Отличается навыками , опытом убивать и способностью организовать и научить призванное быдло убивать украинцев . 4 года военного училища, даже самый тупой что-то почерпнул , ну и до полкана дорасти тоже время нужно. Я не про моральные качества , а про профессиональные.
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05.02.2023 19:41 Відповісти
Тим і відрізеяється , що це ахвіцер який знає більше рядового бидла . І до полкана доріс це теж вартує Тим більш комбриг
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05.02.2023 21:51 Відповісти
А як Вам "класика" - "Как одел я портупею я тупею и тупею..."
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05.02.2023 23:33 Відповісти
Ага " Чем больше в армии дубов , тем крепче наша оборона " СССР
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06.02.2023 11:23 Відповісти
вылитый фантомас
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05.02.2023 19:04 Відповісти
Ну це так,зовні, а взагалі звичайний під..ас
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05.02.2023 19:07 Відповісти
мріяв про пагони генерала... по факту тільки хрипіння кобздона.
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05.02.2023 19:06 Відповісти
Дуже добре!
Проте у новині написано: "2 січня українські воїни ліквідували полковника російської армії, командира окремої бригади спеціального призначення",
І далі
"Успішно демобілізований 02.02.23 г. командир 14 обрспн полковник Сергій Поляков. Слава Нації"
 Я бачу протиріччя. Мабуть все ж таки повинно бути написано "2 лютого"
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05.02.2023 19:09 Відповісти
Здохла чергова елітна кацапська свиня...
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05.02.2023 19:09 Відповісти
Не ображайте свиней (хороші і корисні тваринки). Просто - здохло кацапське БИДЛО.
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05.02.2023 19:19 Відповісти
згоден-тепер ця кацапська свиня сала хорошою бо здохла...
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05.02.2023 19:26 Відповісти
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05.02.2023 19:14 Відповісти
це той самий кацап що знущався з наших полонених, прострілював їм руки і ноги
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05.02.2023 19:15 Відповісти
Та иому якось пох - мозгів то нема .
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05.02.2023 19:15 Відповісти
с 2016 года ***** искал приключений в Украине - сдохла сволота...
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05.02.2023 19:16 Відповісти
Отличная новость!🔥🔥🔥
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05.02.2023 19:17 Відповісти
Утилізація шакалів дуже добра справа.
Земля йому скловатою.
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05.02.2023 19:18 Відповісти
Так січня чи лютого ?
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05.02.2023 19:20 Відповісти
Какаразница, главное шо ласты загнул.
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05.02.2023 19:28 Відповісти
Надоело наплевательское отношение журналистов к работе.
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05.02.2023 19:36 Відповісти
Плешивый ушлёпок сдох. Душонка говенная сруская в Пекло, на концерт Кобздуна.
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05.02.2023 19:21 Відповісти
Только что проснулся. С бодуна и не понял. Какого серуна завалили? А зачем всем об этом знать? Интересный наш народ...
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05.02.2023 19:22 Відповісти
Некоторым приятно.
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05.02.2023 19:29 Відповісти
Ну-у... Мелочь, а приятно... Зачем лишать себя и близких удовольствия?
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05.02.2023 19:37 Відповісти
Ты только что проснулся с бодуна и сразу зарегистрировался на цензоре?
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05.02.2023 20:02 Відповісти
Тоже обратил внимание . Ага, прямо таки алгоритм такой : после пьянки, не бутылку пива открыть или сто грамм на опохмел дернуть, а сразу на Цензор регаться . Говорят помогает при похмельном синдроме.
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05.02.2023 21:01 Відповісти
Думаю, что погоняло у него было - "череп".....
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05.02.2023 19:34 Відповісти
Собаці.....
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05.02.2023 19:35 Відповісти
Але ********* у них всіх свинячі
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05.02.2023 19:47 Відповісти
Дохлий паалковнік.
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05.02.2023 20:04 Відповісти
спецуры полкан- прировнять можно к ген лейтенанту
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05.02.2023 20:17 Відповісти
В скріні говорять, що 2 ЛЮТОГО дембельнули...
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05.02.2023 20:05 Відповісти
А когда первого?
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06.02.2023 13:55 Відповісти
"2 січня українські воїни ліквідували ..." - це в статті. А в скрінах - 2 лютого.
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07.02.2023 01:36 Відповісти
Здох падла.
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05.02.2023 20:06 Відповісти
Зачьотний полкан цього року відлік старших офіцерів відкрив
Дай Бог не останній
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05.02.2023 20:08 Відповісти
Фантомас угомонился...
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05.02.2023 20:52 Відповісти
Здох кацап- та і йух з ним. Дохлих кацапів багато не буває.
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05.02.2023 20:54 Відповісти
как полковник космических войск может гибнуть не реально
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05.02.2023 21:46 Відповісти
gut
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06.02.2023 00:19 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!
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06.02.2023 10:47 Відповісти
почему-то именно кацапсинская фамилия поляков вызывает только омерзение... побольше бы поляковых подохло...
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06.02.2023 11:52 Відповісти
Гришку Котовского таки вальнули!
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06.02.2023 13:54 Відповісти
Какая отвратительная рожа (с)
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06.02.2023 18:00 Відповісти
 
 