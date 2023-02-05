ЗСУ знищили командира 14-ї бригади спецназу ГРУ ЗС РФ полковника Полякова. ФОТО

2 січня українські воїни ліквідували полковника російської армії, командира окремої бригади спеціального призначення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав полковник ЗСУ, блогер Анатолій Штефан.

Він зазначив: "Успішно демобілізований 02.02.23 г. командир 14 обрспн полковник Сергій Поляков. Слава Нації"

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