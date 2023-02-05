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ЗСУ знищили командира 14-ї бригади спецназу ГРУ ЗС РФ полковника Полякова. ФОТО
2 січня українські воїни ліквідували полковника російської армії, командира окремої бригади спеціального призначення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав полковник ЗСУ, блогер Анатолій Штефан.
Він зазначив: "Успішно демобілізований 02.02.23 г. командир 14 обрспн полковник Сергій Поляков. Слава Нації"
Топ коментарі
+56 Leshek
показати весь коментар05.02.2023 19:04
+34 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар05.02.2023 19:06
+21 Владимир Николенко #234291
показати весь коментар05.02.2023 19:14
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)))
Проте у новині написано: "2 січня українські воїни ліквідували полковника російської армії, командира окремої бригади спеціального призначення",
І далі
"Успішно демобілізований 02.02.23 г. командир 14 обрспн полковник Сергій Поляков. Слава Нації"
Я бачу протиріччя. Мабуть все ж таки повинно бути написано "2 лютого"
Земля йому скловатою.
Дай Бог не останній