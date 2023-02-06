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Перший переданий Канадою для України танк Leopard-2 вже прибув до Польщі. ФОТО
До Польщі прибув перший танк Leopard-2, який Канада передала Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter міністерки оборони Канади Аніти Ананд.
"Перший канадський основний бойовий танк Leopard-2, який ми безоплатно передали Україні, прибув до Польщі. Разом із нашими союзниками ми найближчим часом почнемо навчати Збройні сили України користуватися цією технікою", - написала Ананд.
Топ коментарі
+16 Frol Fedoroff
показати весь коментар06.02.2023 07:41
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+10 Вася Неважно #550326
показати весь коментар06.02.2023 07:21
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Танк 1965 р., до якого "немає снарядів", то Лео-1
До речі - Ви самі неуважно статтю читали: "танки 1965 року" Та "Леопард 1" у 65-му тільки на озброєння були прийняті! І чому нам не можна отримать танки 65 року прийняття на озброєння якщо кацапи "повним ходом" пруть на фронт Т-62? (а він ше старіший!)
вчіть мову, алєні! 👿
Леопард 2A4 важить близько 55000 кг.