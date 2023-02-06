Перший переданий Канадою для України танк Leopard-2 вже прибув до Польщі. ФОТО

До Польщі прибув перший танк Leopard-2, який Канада передала Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter міністерки оборони Канади Аніти Ананд.

"Перший канадський основний бойовий танк Leopard-2, який ми безоплатно передали Україні, прибув до Польщі. Разом із нашими союзниками ми найближчим часом почнемо навчати Збройні сили України користуватися цією технікою", - написала Ананд.

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