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Перший переданий Канадою для України танк Leopard-2 вже прибув до Польщі. ФОТО

До Польщі прибув перший танк Leopard-2, який Канада передала Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter міністерки оборони Канади Аніти Ананд.

"Перший канадський основний бойовий танк Leopard-2, який ми безоплатно передали Україні, прибув до Польщі. Разом із нашими союзниками ми найближчим часом почнемо навчати Збройні сили України користуватися цією технікою", - написала Ананд.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Канада відправила Україні перший танк Leopard 2. ВIДЕО

Перший переданий Канадою для України танк Leopard-2 вже прибув до Польщі 01

Автор: 

Канада (2202) Польща (8528) танк (2071) Ананд Аніта (30)


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Топ коментарі
+16
Це вже другий. Перший ось
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06.02.2023 07:41
+15
Перший танк Леопард вже прибув в Україну.
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06.02.2023 07:02
+10
Ермак уже доложил куда надо.
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06.02.2023 07:21
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Перший танк Леопард вже прибув в Україну.
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06.02.2023 07:02 Відповісти
Танк выбирает комуфляжную краску для башни? Умный танк, однако
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06.02.2023 07:31 Відповісти
Це вже другий. Перший ось
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06.02.2023 07:41 Відповісти
Надіюся - союзники мід собою узгодили модифікацію танків які передають? Щоб не було "різнобою" між танками в одному підрозділі
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06.02.2023 07:02 Відповісти
Думаю, що таки різні. Читала,що Україна хоче закупити танки 1965 року до яких не випускаються **********.
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06.02.2023 07:48 Відповісти
Якусь "мутню" Ви читали Навіщо закуповувать танки для реальної війни, що вже ведеться, до яких немає відповідних ліній для випуску ***********? Останні кілька десятків років у країнах НАТО вироблялися ********** "стандартизовані" (для основного танка - 120 мм) Танки з гарматою іншого калібру чи типом ствола вже "відживають своє" Тому країни ці стараються позбавиться як цих танків так і *********** для них
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06.02.2023 07:58 Відповісти
Дивно, але це було на Цензорі пару днів назад. З ціною і зауваженнями німців про **********. До речі іменно купити з ціною наведеною в анонсі
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06.02.2023 08:09 Відповісти
Не бачив
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06.02.2023 08:13 Відповісти
03.02.23 о 14.02. 88 танків 1965 року, які зняті з озброєння в 2010 і не мають боєкомплекту
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06.02.2023 08:28 Відповісти
На них стоит английская пушка, плюс снарядов на них полно в Штатах и не только)
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06.02.2023 08:48 Відповісти
Це як сказати, бо як на мене, просте відбілювання коштів. Танки не мають цінності, бо старі і не пригодні
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06.02.2023 09:05 Відповісти
Ну куда этим старым танкам, до новых НЕБРОНИРОВАННЫХ джипов, которые сейчас в ходу на передке... Что там понимают в танках итальянцы, турки с греками, да прочие, у которых их более ДВУХ ТЫСЯЧ СТА единиц на вооружении) Когда нет никакой брони, то и МС-1 за счастье...
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06.02.2023 09:20 Відповісти
Валя з Яром, вчіть мат.часть!

Танк 1965 р., до якого "немає снарядів", то Лео-1
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06.02.2023 09:29 Відповісти
Вы внимательно все коменты прочли?) И кому отправили комент?) Яр вообще не в теме, так сам сказал что пропустил эту новость))) А я, ниже, еще и дал ссылку на эту новость с Лео-1)))
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06.02.2023 09:35 Відповісти
Мишкевич,я не писала модель танку і що то Лео 1, як не дивно, знаю. В чому питання? Ви снаряди знайшли? Хочете запропонувати? Чи таки потрібно дивитися,що купляти. Там унизу один про броню, а я про ремонт. Запчастини також мабуть проблемні.
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06.02.2023 10:12 Відповісти
Мишкевич! Притримай язика! Бо я тобі знову "Дуста" нагадаю і Статути вартової служби Я чітко вказав - що "не в темі" про що йде мова! Тому "Вчи матчасть" - це до тебе!
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06.02.2023 10:52 Відповісти
Це танк Леопард 1 до якого у Німеччині дійсно немає ***********, але ці танки є на озброєнні інших армій світу, наприклад Греції та Туреччини де на даний момент сумарно близько 1000 Леопардів 1 на озброєнні, і звичайно у них є **********. І це країни НАТО і ********** у них купити не буде якоюсь проблемою. А стосовно броні, так краще на танку їхати ніж на тому ж БТР чи БМП які з кулемету пробиваються.
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06.02.2023 09:56 Відповісти
Вибачте,але заявка на ********** відправлена чи знову сага про танки на пустому місці? Навіщо техніка,до якої потрібно шукати по усьому світу *********? При тому дорого, повільно, не реально.
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06.02.2023 10:09 Відповісти
Техніка потрібна. Особливо бронетехніка. Навіть якщо заявка не відправлена і немає *********** вона згодиться навіть у вигляді БРЕМ, тому що на фронті їх катастрофічно не вистачає. Ви не знаєте що на фронті відбувається і тому робите свої хибні висновки на підставі якихось статей чи повідомлень людей які взагалі не розуміють ситуацію.
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06.02.2023 10:16 Відповісти
Питання в тому,що я в темі, а ви ні. Ви бачили фото турецького танку на мосту біля Соледар? Чи читали про ремонт Крабів? Усе повинно бути потрібне, актуальне, уже сьогодні і відремонтовано. Ви читати умієте? Танки на ходу? Тож бо і воно, що анонси закупівлі є, а товар аварійний.
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06.02.2023 10:22 Відповісти
Бачили б ви той аварійний жигуль на якому пересуваються знайомі хлопці з тероборони. Вони місяцями просять хоч якусь броню. А ви маячню пишете. Все що треба відремонтують, з 88 зроблять 50, або хоча б 30. Але потрібно робити. Нового ніде не взяти на це потрібні роки, тому по максимуму потрібно брати те що є і що можливо відремонтувати. Все інше тупі відмазки.
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06.02.2023 10:27 Відповісти
Тоді просто скільки часу займе відновлення цього списаного? Скільки це коштуватиме? Вам, Україні, а не німцям. Може просто на цю суму закупити уже готові бронемашини, бо ваші хлопці не танкісти і потребують колеса надійні, а не аварійні. Що ЗАКУПИЛА Україна на сьогодні за кошти?
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06.02.2023 11:12 Відповісти
Нічого не закупила, бо тоді красти буде нічого! І за ці 88 леопардів також платять західні партнери. Вони спочатку дають кошти, а потім український уряд на ці кошти купує техніку. Звідки в України гроші на танки, коли кожного місця дефіцит бюджету в мільярдах налічується. Тобто нема грошей навіть на зарплатню та пенсії!!! А купити нові та ******* машини не так легко, як здається. Бо у виробників ціла купа інших контрактів, за якими вони в певний строк повинні виконати свої обов'язки. І тут нажаль нікого не хвилює доля України.
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06.02.2023 12:28 Відповісти
Не до Німеччини претензія, але в угоду США та Великобританії ми віддали ядерної зброї на трильйони доларів. Тому заплатять і за Леопарди і за літаки у майбутньому заплатять якщо не хочуть воювати власноруч.
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06.02.2023 13:55 Відповісти
Так, віддали, але могли і не віддавати. Чи США та Британія її силою забрали? Могли віддати розумно, вимагаючи конкретні і в договорі чітко прописані гарантії захисту, що увипадку А буде відповідь Б. Тодішній уряд міг би сказати ні і все, але обрав найлегший шлях «баба с возу - кобыле легче». Бо тоді при владі були такіж крадії як і зараз. Якщо б не віддали ЯЗ, то довелося б багато коштів на це витрачати. А в цьому випадку що ж красти тоді? Дуже важливо, щоб нація нарешті зрозуміла, що питати треба в першу чергу зі своїх обранців, а не іноземних. Бо те, що роблять іноземні діячи, не повинно бути корисним для українців. Німці, наприклад, зараз не ***** винять (за те, що він їм дешеві ресурси запропонував), а себе, за те що вони на це погодились. Ось у чому різниця.
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06.02.2023 14:30 Відповісти
З своїх питати це звісно треба. Але ми ні з ким не хотіли воювати. Влада хотіла лише одного це спокійно красти. І народ не дуже був проти, тому що всі крали потихеньку на свому рівні. Ми всього-на-всього стали заручниками боротьби інтересів впливових країн. Як це відбувалося вже багато разів в історії. А з приводу прописати більш конкретно, то легко сказати. Навіть у 5 статті НАТО яку всі бояться і ставлять в приклад не прописано конкретно які будуть дії кожної країни у випадку нападу.
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06.02.2023 14:51 Відповісти
Ви дійсно вважаєте, що впливові країни зацікавлені у війні? Це може було у середньовіччі так, коли ціллю були території, ресурси у тому числі і людські. І отримати це можна було лише напавши на іншу, більш слабку країну. Зараз же країни з сильною економікою запрошують до себе людей, даючи їм шанс на хороше життя і одержуючи з цього для себе вигоду. Quid pro quo - ось гасло ******** відносин. А що отримують західні партнери від війни в Україні? Тільки мінуси для себе, в першу чергу для економіки. Не можу казати за всі країни, але Німеччина 100% у програші. І навіть довгостроково, якщо колись Україна вступить до ЄС, то Німеччина буде і далі в мінусі, бо це шалені кошти, щоб підняти економіку країни, тим паче після війни. Хоча з гаслом «нехай влада краде і мені не заважає» про ЄС не може й бути мови.В Європі це дуже добре розуміють і терпіти не будуть.
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06.02.2023 15:17 Відповісти
Нема ніяких нових готових бронемашин. Бронемашини не виготовляють на всякий випадок і вони новенькі не стоять десь на складах. Після підписання контракту потрібні роки на виготовлення. Наприклад нещодавно Україна підписала угоду з Німеччиною про постачання 18 нових САУ RCH 155. Перша нова САУ буде готова тільки 2025 року. Тому зараз є тільки два шляхи поповнення української армії бронетехнікою швидко, це відновлення техніки яка стоїть на зберіганні у країнах НАТО, або предача техніки з діючих армій НАТО. Іншого варіанту немає. Якщо воювати тільки новим то можна одразу здаватися.
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06.02.2023 13:52 Відповісти
Ви вступили в дискусію при тому навіть текст не читаєте. Вибачте, але так не дискутують
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06.02.2023 13:54 Відповісти
Як з вами дискутувати? Коли ви собі щось вигадали, якусь нову зброю яку не закупили. Закупили нові гаубиці Zuzana 2 у Словаччини якщо була така можливість. Закуповується все що можливо закупити. Але цього замало. Потрібно закуповувати все що можливо, навіть якщо не вийде відновити частину Леопардів все одно потрібно спробувати. Альтернативи немає. Можливо дати замовлення на нове і отримати через 2-3 роки, але воно вже нікому не буде потрібне.
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06.02.2023 13:59 Відповісти
Це ваша вигадка і ви далі їй слідуєте. У мене не має слова нова....
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06.02.2023 17:29 Відповісти
Наберіть "Леопард 1 країни озброєння" і прочитайте! Купа країн (в тому числі країни НАТО які вже поставляють нам озброєння та мають і запаси снарядів і лінії по їх випуску)
До речі - Ви самі неуважно статтю читали: "танки 1965 року" Та "Леопард 1" у 65-му тільки на озброєння були прийняті! І чому нам не можна отримать танки 65 року прийняття на озброєння якщо кацапи "повним ходом" пруть на фронт Т-62? (а він ше старіший!)
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06.02.2023 11:00 Відповісти
Это не нам предлагают закупить, а датчанам. Леопард 1А5 хочет купить правительство Дании для передачи Украине, так как у Дании нет танков Леопард на вооружении.
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06.02.2023 13:59 Відповісти
Была новость, про 88 Леопардов1) Ну плюс к 14 Леопардам2) 14/88)))
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06.02.2023 08:30 Відповісти
Загуглітьщо означає 14/88
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06.02.2023 09:06 Відповісти
Ну я же не просто так свел в конце своего комента эти две цифры в кучу)))
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06.02.2023 09:24 Відповісти
Вот эта новость, только со снарядами журналюги как всегда преувеличили проблему) Все на них есть)
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06.02.2023 08:46 Відповісти
Де один, там і десять, а де десять - там і набагато більше! Думаю, військові, тим більше натівські, не будуть волати на кожному розі скільки і чого вже доставлено.
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06.02.2023 07:14 Відповісти
А ось нафіга об цьом на весь світ кукарєкать?
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06.02.2023 07:15 Відповісти
Ермак уже доложил куда надо.
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06.02.2023 07:21 Відповісти
А хамить зачем? Без году неделя на форуме, а борзеешь
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06.02.2023 07:43 Відповісти
Вот видите, кому положено уже прокукарекал, так что всё нормально. Не паникуем
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06.02.2023 07:41 Відповісти
красень
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06.02.2023 07:32 Відповісти
Перша "ластівочка" !
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06.02.2023 09:30 Відповісти
Ці танки повинні бути вже в жовтні-листопаді 2022 року, а на рахунок абрамсів які ще навіть не виготовленні і будуть аж до осені 2023 року.
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06.02.2023 07:45 Відповісти
Танки були б і набагато раніше, якщо б усілякі мельники, абдристовичи, подляки та інші безуглі-арахамії включно з зезедентом не гидили на союзників і взагалі не робили все можливе і неможливе, щоб Україна програла!
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06.02.2023 08:06 Відповісти
Союзники самі винні у нас люди і діти гинули а вони з допомогою не поспішали
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06.02.2023 13:13 Відповісти
"на рахунок" кладуть в сбербанку Нарьян-Мару...

вчіть мову, алєні! 👿
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06.02.2023 09:32 Відповісти
странно, що поштучно. більше одного не влазить?
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06.02.2023 08:11 Відповісти
Нічого дивного там немає. Boeing C-17 Globemaster III, максимальна вага вантажу 77 500 кг.
Леопард 2A4 важить близько 55000 кг.
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06.02.2023 09:48 Відповісти
а у мрію скільки б улізло?
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06.02.2023 20:51 Відповісти
Теоретично 4 таких танка повинно було поміститися.
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06.02.2023 21:14 Відповісти
Валентин Пруденко ,не пудри нам мозги , товарищщщ пока токо один , и это печально.
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06.02.2023 08:32 Відповісти
Неможливо пудрити те, чого немає, товаріщщщ "яша ніхто!")))
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06.02.2023 08:39 Відповісти
Доречі, звідки це королівське "нам"? Манія величі? Чи дружний творчий колектив "на підсосі" у мишка подляка??
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06.02.2023 08:49 Відповісти
А хто сказав що один? То тобі один показали. Літаками можна по одному возити, максимум 2 на Руслані, але не відомо чи він для них пристосований. Можна було б кораблями, але це затягнеться на місяці.
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06.02.2023 09:51 Відповісти
Валентин Пруденко, Ну по-перше Nemo , це частина , королівського, девізу Шотландії, як що ви не в курсі по-друге не с вашим lQ роботи такі висновки . І до речі, такі да , танк поки що один, а потрібно 500-600 , .
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06.02.2023 08:55 Відповісти
Все ж таки манія величі!)))
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06.02.2023 09:15 Відповісти
Кыця ))))
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06.02.2023 09:17 Відповісти
 
 