Вночі росіяни обстріляли з важкої артилерії Марганецьку громаду на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Окупанти вночі обстрілювали Нікопольщину.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі ворог знову обстрілював Нікопольщину. Російські нелюди вгатили з важкої артилерії по Марганецькій громаді, випустивши по ній понад два десятки снарядів.



Нині обстеження територій триває, наслідки атаки уточнюються. Ніхто не постраждав", - йдеться в поваідомленні.



Як зазначається, в інших районах області обстрілів не зафіксовано. Наразі всюди спокійно.

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Пізніше Лукашук додав, що внаслідок обстрілу понівечено складську будівлю фермерського господарства та електромережі.





