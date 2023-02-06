Вночі росіяни обстріляли з важкої артилерії Марганецьку громаду на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж
Окупанти вночі обстрілювали Нікопольщину.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі ворог знову обстрілював Нікопольщину. Російські нелюди вгатили з важкої артилерії по Марганецькій громаді, випустивши по ній понад два десятки снарядів.
Нині обстеження територій триває, наслідки атаки уточнюються. Ніхто не постраждав", - йдеться в поваідомленні.
Як зазначається, в інших районах області обстрілів не зафіксовано. Наразі всюди спокійно.
Пізніше Лукашук додав, що внаслідок обстрілу понівечено складську будівлю фермерського господарства та електромережі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль