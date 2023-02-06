Доба на Харківщині: ракетні удари по обласному центру та артобстріли трьох районів регіону. ФОТОрепортаж

Вчора о 8:20 ворог завдав двох ракетних ударів ракетами С-300 по центру Харкова. Пошкоджено будівлю одного з вишів та житлові будинки.

Поранення зазнали 5 цивільних осіб. Станом на зараз у лікарні перебуває 54-річна жінка у стані середньої тяжкості. Решта мають легкі ушкодження та лікуються амбулаторно. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.







За його словами, також упродовж минулої доби ворог обстрілював з артилерії та мінометів розташовані поруч з лінією зіткнення населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області.

Загалом було пошкоджено, багатоквартирні будинки, приватні будинки, об’єкт інфраструктури, офісні приміщення та автомобілі.

Триває гуманітарне розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили 2 тис. кв. м території та знешкодили 50 вибухонебезпечних предметів.

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