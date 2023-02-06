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Ворог завдав ракетних ударів по Курахівській громаді, Авдіївка потрапила під масований артобстріл, - ОВА. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує обстрілювати територію Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Донецькому напрямку без постраждалих, але є руйнування. Ракетних ударів зазнала Курахівська громада: у Гірнику пошкоджено 7 будинків, у Курахівці - будинок і крамницю. Курахове потрапило під артобстріл - пошкоджено будинок. Також пошкоджено будинок у Красногорівці Мар'їнської громади, а на ранок під масований артобстріл потрапила Авдіївка.

"На Горлівському напрямку 1 людина загинула і 1 поранена у Бахмуті. Житловий будинок пошкоджено у Дружбі Торецької громади", - йдеться у повідомленні.

На Лисичанському напрямку гучно було у Сіверську та Серебрянці Сіверської громади, а також у Торському і Зарічному Лиманської громади - без жертв.

Ворог завдав ракетних ударів по Курахівській громаді, Авдіївка потрапила під масований артобстріл, - ОВА 01
Ворог завдав ракетних ударів по Курахівській громаді, Авдіївка потрапила під масований артобстріл, - ОВА 02
Ворог завдав ракетних ударів по Курахівській громаді, Авдіївка потрапила під масований артобстріл, - ОВА 03
Ворог завдав ракетних ударів по Курахівській громаді, Авдіївка потрапила під масований артобстріл, - ОВА 04
Ворог завдав ракетних ударів по Курахівській громаді, Авдіївка потрапила під масований артобстріл, - ОВА 05

Також читайте: Минулої доби росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині, 1 людина зазнала поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

обстріл (28648) Донецька область (8546) Авдіївка (2342) Кириленко Павло (907)


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