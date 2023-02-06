Затримано двох російських агентів, які готували ракетні удари по залізничних вузлах та енергооб’єктах Одеси і Херсона, - СБУ. ФОТОрепортаж

У прифронтових районах півдня України викрито двох агентів ФСБ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ

"За вказівкою ворога вони збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів ЗСУ на Таврійському напрямку. Крім цього передавали окупантам локації критичної інфраструктури в Одесі та Херсоні. Насамперед агресора цікавили точні координати місцевих об’єктів Укрзалізниці та енергогенеруючих підприємств. У разі отримання розвідінформації окупанти планували використати її для підготовки і проведення серії прицільних ракетних ударів по українських містах", - йдеться в повідомленні.

Працівники СБУ своєчасно викрили, встановили місцезнаходження і затримали обох зловмисників на спробах передачі розвідданих загарбникам.

Одного з російських агентів затримано поблизу центрального залізничного вокзалу у Херсоні, іншого – в Одесі після прихованої фотофіксації одного з військових об’єктів.

"Поплічниками агресора виявились двоє місцевих жителів, яких російська спецслужба завербувала після початку повномасштабного вторгнення. Обидва зловмисники перебували на постійному агентурному зв’язку з кадровим співробітником управління фсб по Ростовській області з псевдонімом "Буба Касторський". Саме від нього російські агенти отримували завдання на проведення розвідувально-підривної діяльності у південному регіоні України.



Для комунікації використовували спеціально створений анонімний Телеграм-канал. Під час обшуків у затриманих виявлено смартфони із доказами законспірованого листування з представником фсб", - додали в СБУ.



Наразі обом затриманим слідчі Служби безпеки повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує покарання – до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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