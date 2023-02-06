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Новини Фото Війна
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Затримано двох російських агентів, які готували ракетні удари по залізничних вузлах та енергооб’єктах Одеси і Херсона, - СБУ. ФОТОрепортаж

У прифронтових районах півдня України викрито двох агентів ФСБ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ

"За вказівкою ворога вони збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів ЗСУ на Таврійському напрямку. Крім цього передавали окупантам локації критичної інфраструктури в Одесі та Херсоні. Насамперед агресора цікавили точні координати місцевих об’єктів Укрзалізниці та енергогенеруючих підприємств. У разі отримання розвідінформації окупанти планували використати її для підготовки і проведення серії прицільних ракетних ударів по українських містах", - йдеться в повідомленні.

Працівники СБУ своєчасно викрили, встановили місцезнаходження і затримали обох зловмисників на спробах передачі розвідданих загарбникам.

Одного з російських агентів затримано поблизу центрального залізничного вокзалу у Херсоні, іншого – в Одесі після прихованої фотофіксації одного з військових об’єктів.

"Поплічниками агресора виявились двоє місцевих жителів, яких російська спецслужба завербувала після початку повномасштабного вторгнення. Обидва зловмисники перебували на постійному агентурному зв’язку з кадровим співробітником управління фсб по Ростовській області з псевдонімом "Буба Касторський". Саме від нього російські агенти отримували завдання на проведення розвідувально-підривної діяльності у південному регіоні України.

Для комунікації використовували спеціально створений анонімний Телеграм-канал. Під час обшуків у затриманих виявлено смартфони із доказами законспірованого листування з представником фсб", - додали в СБУ.

Наразі обом затриманим слідчі Служби безпеки повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує покарання – до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Затримано двох російських агентів, які готували ракетні удари по залізничних вузлах та енергооб’єктах Одеси і Херсона, - СБУ 01
Затримано двох російських агентів, які готували ракетні удари по залізничних вузлах та енергооб’єктах Одеси і Херсона, - СБУ 02
Затримано двох російських агентів, які готували ракетні удари по залізничних вузлах та енергооб’єктах Одеси і Херсона, - СБУ 03
Затримано двох російських агентів, які готували ракетні удари по залізничних вузлах та енергооб’єктах Одеси і Херсона, - СБУ 04
Затримано двох російських агентів, які готували ракетні удари по залізничних вузлах та енергооб’єктах Одеси і Херсона, - СБУ 05

Автор: 

Одеса (5472) СБУ (12847) Херсон (3380) шпигунство (997)


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Топ коментарі
+22
Це чергові гниди про яких попереджав Симон Петлюра...
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06.02.2023 09:39
+18
Ах тварюки, треба було ліквідувати їх на місці і написати що чинили опір при затриманні. Ці тварини жити не варті.
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06.02.2023 09:39
+11
5-колона в Україні ...це НАЙСТРАШНІША зброя рашистів....

шуфричі, бойки, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
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06.02.2023 10:11
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Це чергові гниди про яких попереджав Симон Петлюра...
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06.02.2023 09:39 Відповісти
5-колона в Україні ...це НАЙСТРАШНІША зброя рашистів....

шуфричі, бойки, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
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06.02.2023 10:11 Відповісти
Ах тварюки, треба було ліквідувати їх на місці і написати що чинили опір при затриманні. Ці тварини жити не варті.
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06.02.2023 09:39 Відповісти
но сначала допросить "с пристрастием"!
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06.02.2023 12:15 Відповісти
Як бачу шо воно живе, аж плакати хочеться...
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06.02.2023 09:48 Відповісти
До яких пір влада України буде толерантною до такої погані. ВЛАДО, Майже 9 років Війни ВЖЕ! А ВАМ ВСЕ БАЙДУЖЕ. ТА ТАКИХ ОСІБ розстріляти мало! Необхідний закон щоб їх судити за зраду з терміном не менше 25 років та з наступним позбавленням громадянства і депортація на парашу. Це мінімум. А якщо їх дії призвели до загибелі людей то до СМЕРТІ В іншому випадку нам перемоги не бачити. Можемо втратити незалежність, ДЕРЖАВУ. Але хто прийме такий закон? Наша імпотентна Верховна рада разом з батальоном Монако і Відень!? Вони там тільки розлагольствувати можуть, піаритись і деребанити. Прийміть врешті решт дієві і справедливі закони щодо зрадників коригувальників колоборантів.
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06.02.2023 09:53 Відповісти
недавно Стефанчук запрошував Зрадника-Гниду Злодія шуфрича у Верховній раді :" нестор іванович... прошу до мікрофону.."

думай-ТЕ....
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06.02.2023 10:14 Відповісти
Значно веселіше було б читати "Ліквідовано двох російських агентів, які готували ракетні удари по залізничних вузлах та енергооб'єктах ... " !!! на гіляку запроданців !!!
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06.02.2023 09:56 Відповісти
А чого оті істоти ще живі?!!
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06.02.2023 09:58 Відповісти
на палю *********...........................................вот же иуды ****...........................................................................
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06.02.2023 13:24 Відповісти
продались кацапам за 30 серебра мрази? 15 лет это самое щадящее для них.
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06.02.2023 13:40 Відповісти
 
 