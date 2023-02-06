Прем’єрка Естонії Каллас взяла участь у виготовленні окопних свічок для ЗСУ. ВІДЕО+ФОТО

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас взяла участь у виготовленні окопних свічок для українських воїнів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter прем’єр-міністерки Естонії Каї Каллас.

"Війна Росії проти України - це війна проти демократії та свободи. Всюди в Естонії люди роблять усе можливе, щоб підтримати Україну.

Я відвідала Naiskodukaitse, які збираються разом на вихідних, щоб зробити окопні свічки для українських воїнів.

Кожен може допомогти Україні перемогти", - написала Каллас.

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