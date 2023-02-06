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Прем’єрка Естонії Каллас взяла участь у виготовленні окопних свічок для ЗСУ. ВІДЕО+ФОТО

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас взяла участь у виготовленні окопних свічок для українських воїнів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter прем’єр-міністерки Естонії Каї Каллас.

"Війна Росії проти України - це війна проти демократії та свободи. Всюди в Естонії люди роблять усе можливе, щоб підтримати Україну.

Я відвідала Naiskodukaitse, які збираються разом на вихідних, щоб зробити окопні свічки для українських воїнів.

Кожен може допомогти Україні перемогти", - написала Каллас.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прем’єрка Естонії Каллас плела маскувальні сітки для ЗСУ: "Кожен може допомогти Україні перемогти". ВІДЕО+ФОТО

Прем’єрка Естонії Каллас взяла участь у виготовленні окопних свічок для ЗСУ 01
Прем’єрка Естонії Каллас взяла участь у виготовленні окопних свічок для ЗСУ 02

Автор: 

Естонія (1619) ЗСУ (7577) Каллас Кая (268)


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Топ коментарі
+8
А наші беруть участь в розкраданні до чого дотягнуться!
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06.02.2023 09:51
+4
Естонія молодці, мало того що передали нам найбільше зброї по відношенню до власного ВВП так ще приїхали допомогти зі свічками. Велика дяка та повага!
Німцям та іншим невпевненим треба повчитися!
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06.02.2023 10:30
+3
лідерка Кварталу Кравець одержала 30 млн на власні програми, свчки для фронту то не наша справа
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06.02.2023 10:06
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А наші беруть участь в розкраданні до чого дотягнуться!
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06.02.2023 09:51 Відповісти
дистанційно розкрадають тоже ) "в ногу са временем" )
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06.02.2023 09:56 Відповісти
треба уважно слідкувати за руками 5-ї колони....щоб різні шуфричі, бойки, бужанскі з трухіними та безуглими з татаровими НЕ розікрали цю Допомогу від Людей.....
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06.02.2023 10:07 Відповісти
Треба відкривати великі заводи по вирубництву снарядів, зброї, набоїв, беспілотників, ПТУРів, ракет в Польші, Чехії, Словакії тощо. Рашку треба чавити, бо це на роки, а наші склади ми просрали. Хай працюють там українці за нижчу за середню зарплатню вахтовими методами. За 20 тисяч буде купа бажаючих із хачуванням та проживання. Заробить людина 120 000 грн та додому витрачати. Через півроку знову на вахту. Звичайно, полякам чи чехам така зарплатня буде замала, але нам - як знахідка під час війни.
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06.02.2023 11:36 Відповісти
лідерка Кварталу Кравець одержала 30 млн на власні програми, свчки для фронту то не наша справа
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06.02.2023 10:06 Відповісти
Война - единственный способ разворошить и уничтожить воровское гнездо
в управлении Украины.
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06.02.2023 10:21 Відповісти
Естонія молодці, мало того що передали нам найбільше зброї по відношенню до власного ВВП так ще приїхали допомогти зі свічками. Велика дяка та повага!
Німцям та іншим невпевненим треба повчитися!
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06.02.2023 10:30 Відповісти
Якби в Естонії була монархія, Кая Каллас була б ідеальною Королевою.
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06.02.2023 10:32 Відповісти
а зе-гній краде гуманітарку ешелонами та на закупівлі продовольства для ЗСУ, крадуть мільярди.
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06.02.2023 10:45 Відповісти
За підрахунками журналістів, за минулий рік цивільних грошових пожертву в Естонії було зібрано більше 33 мільйонів євро. Сюди додаються речові пожертвування та більш ніж 2 гектари маскувальних сіток.
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06.02.2023 10:58 Відповісти
Європейські політики плетуть сітки, роблять свічки, здають кров, перечисляють місячну платню на ЗСУ. Українським посадовцям нема коли-Дєрєбан понад усе!
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06.02.2023 12:27 Відповісти
 
 