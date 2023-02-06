Прем’єрка Естонії Каллас взяла участь у виготовленні окопних свічок для ЗСУ. ВІДЕО+ФОТО
Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас взяла участь у виготовленні окопних свічок для українських воїнів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter прем’єр-міністерки Естонії Каї Каллас.
"Війна Росії проти України - це війна проти демократії та свободи. Всюди в Естонії люди роблять усе можливе, щоб підтримати Україну.
Я відвідала Naiskodukaitse, які збираються разом на вихідних, щоб зробити окопні свічки для українських воїнів.
Кожен може допомогти Україні перемогти", - написала Каллас.
Топ коментарі
+8 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар06.02.2023 09:51
+4 Ярослав Шевченко #550846
показати весь коментар06.02.2023 10:30
+3 Victor Frey #551639
показати весь коментар06.02.2023 10:06
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в управлении Украины.
Німцям та іншим невпевненим треба повчитися!