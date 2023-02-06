У Туреччині стався сильний землетрус, загинули понад 900 осіб. ФОТОрепортаж (оновлено)

Внаслідок землетрусу у Туреччині загинули понад 900 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN Turk.

За даними віце-президента Фуата Октая, землетрус магнітудою 7,4 завдав руйнувань у 10 провінціях. Завалено або пошкоджено 1710 будівель.

Reuters повідомляє, що наразі відомо про загибель понад 600 осіб. Водночас у Сирії повідомили про загибель понад 237 людей, близько 600 дістали поранення, переважно у провінціях Хама, Алеппо та Латакія.

Турецьке державне агентство Anadolu повідомляє про 912 загиблих.

"Наразі 912 наших громадян загинули, 5385 наших громадян дістали поранення. Роботи з виявлення та порятунку наших громадян, які опинилися під зруйнованими будівлями в наших провінціях, де землетрус завдав великих збитків, триває безперервно. Кількість врятованих з-під завалів досягла 2470 осіб. Кількість зруйнованих будівель становить 2818", - сказав президент Ердоган.

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