У Туреччині стався сильний землетрус, загинули понад 900 осіб. ФОТОрепортаж (оновлено)
Внаслідок землетрусу у Туреччині загинули понад 900 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN Turk.
За даними віце-президента Фуата Октая, землетрус магнітудою 7,4 завдав руйнувань у 10 провінціях. Завалено або пошкоджено 1710 будівель.
Reuters повідомляє, що наразі відомо про загибель понад 600 осіб. Водночас у Сирії повідомили про загибель понад 237 людей, близько 600 дістали поранення, переважно у провінціях Хама, Алеппо та Латакія.
Турецьке державне агентство Anadolu повідомляє про 912 загиблих.
"Наразі 912 наших громадян загинули, 5385 наших громадян дістали поранення. Роботи з виявлення та порятунку наших громадян, які опинилися під зруйнованими будівлями в наших провінціях, де землетрус завдав великих збитків, триває безперервно. Кількість врятованих з-під завалів досягла 2470 осіб. Кількість зруйнованих будівель становить 2818", - сказав президент Ердоган.
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це ж як треба було будувати та красти цемент, щоб із багатоповерхівки утворився горб землі...
В Сирии из-за землетрясения погибли 237 человек, еще 639 ранены, сообщает Минздрав страны
Подземные толчки прошли в регионах Идлиб, Алеппо, Хама, Латакия и Ракка.
Ибо все деньги уходят на армию. Вокруг одни враги.
Єдиний варіант людству жити далі на цій планеті - винищити москальську погань під корінь.
Он не от любви к украинцам нам помогал а просто базарная баба с восточного рынка ....наё.ать обеих и поиметь барыши со всех.
Так что равнодушен к новости.
В Україні теж раз в 100 років імовірний сильний землетрус в 6-7 балів.