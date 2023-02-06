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"Ждите нас завтра": до Ірпінського ліцею надійшов лист із погрозами, дітей евакуювали, здійснюється перевірка, - мер Маркушин. ФОТО

Сьогодні зранку адміністрація Ірпінського ліцею 2 виявила в електронній пошті закладу повідомлення із погрозами. Одразу була викликана поліція та ДСНС. Діти евакуйовані з приміщення.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Ірпеня Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, учні 1 та 2 класів сьогодні продовжать навчання на території іншої школи. Учні старших класів поки що займатимуться дистанційно.

"Також перевірили електронні пошти інших навчальних закладів громади. Нічого підозрілого наразі не виявлено. Будемо працювати з правоохоронцями, зокрема з кіберполіцією, щоб з’ясувати звідки насправді надіслано повідомлення, та покарати винних, якщо це чийсь зовсім не кумедний жарт", - йдеться у повідомленні.

Ждите нас завтра: до Ірпінського ліцею надійшов лист із погрозами, дітей евакуювали, здійснюється перевірка, - мер Маркушин 01
Ждите нас завтра: до Ірпінського ліцею надійшов лист із погрозами, дітей евакуювали, здійснюється перевірка, - мер Маркушин 02

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Автор: 

Ірпінь (358) погрози (488) школа (2214) Маркушин Олександр (48)


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Топ коментарі
+14
Гитлер и не знал,что воевал против нацистов.
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06.02.2023 10:29
+7
Хтось вирішив диктант похєрить
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06.02.2023 10:10
+6
Хтось на контрольну не хоче йти?
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06.02.2023 10:09
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Хтось на контрольну не хоче йти?
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06.02.2023 10:09 Відповісти
Хтось вирішив диктант похєрить
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06.02.2023 10:10 Відповісти
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06.02.2023 10:24 Відповісти
Гитлер и не знал,что воевал против нацистов.
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06.02.2023 10:29 Відповісти
Хоробрі опариші!
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06.02.2023 10:43 Відповісти
Не думаю що це поганий жарт.
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06.02.2023 10:46 Відповісти
За какою правду ? лошье тупое , Пыня вас имеет и в хвост и гриву, обещал догнать Португалию по уровню жизни а в итоге утилизацию устраивает лохторату.
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06.02.2023 11:00 Відповісти
...встретил повесь рюзке морду!!!!
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06.02.2023 12:00 Відповісти
Це місцеві колаборанти погрожують , які затаїлися і чекають своіх ( рашистів ) 😡
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06.02.2023 12:05 Відповісти
Так, так - терористи завжди попереджають про вибух, а як ще? ))) Якась дурнуватата логіка і не тільки в нашій країні... Це так само, аби Какцаплянд попередив про напад (з деталями куди і якими силами) десь так 20-21 лютого.
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06.02.2023 12:24 Відповісти
До речі, класна ж ідея - розсилати такі "листи щастя" в адміністрації, на електростанції, в гіпермаркети, культурні заклади Какцаплянду. Один одноразовий мейл на одне місто + через ВПН і хай метушаться, таргани срані ))) В них, як і в нас та в інших країнах, на таке (як не дивно) зобов'язані реагувати )))
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06.02.2023 12:32 Відповісти
Сподіваюсь, що наші (централізовано та автономно) цим займаються з минулого року.
Це один з елементів тотальної мережевої війни.
Кожен, хто має доступ до мережі кожен день може робити свій внесок у загальну боротьбу.
Замість витрачання часу в тіктоках та інстаграмах корисніше закидати іпсо-дописами російські відео в Ютубі, пов'язані з війною насамперед та інші. Такі дописи не мають ідентифікуватися як українські, мають бути написані від імені росіян, громадян Білорусі, Казахстану. Допис має містити пряму або опосередковану критику російської влади, т.зв. "сво", федеральних та регіональних органів влади від імені опозиційно налаштованих громадян росії, Білорусі та інших країн колишнього СРСР (тільки не України). Опозиційність може декларуватися як політична, духовна, соціальна, національна. Допис має враховувати російську граматику, лексику, обізнаність у російських реаліях. Допис може містити імперські фразеологізми, лексеми тощо.
Одним з елементів мережевої війни також є дзвінки та листи з повідомленнями про з.а.м.і.н.у.в.а.н.н.я, намір здійснити т.е.р.а.к.т. на об'єктах критичної інфраструктури, місцях масового скупчення людей (метрополітени, вокзали, електростанції тощо).
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08.02.2023 14:21 Відповісти
 
 