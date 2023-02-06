"Ждите нас завтра": до Ірпінського ліцею надійшов лист із погрозами, дітей евакуювали, здійснюється перевірка, - мер Маркушин. ФОТО
Сьогодні зранку адміністрація Ірпінського ліцею 2 виявила в електронній пошті закладу повідомлення із погрозами. Одразу була викликана поліція та ДСНС. Діти евакуйовані з приміщення.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Ірпеня Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, учні 1 та 2 класів сьогодні продовжать навчання на території іншої школи. Учні старших класів поки що займатимуться дистанційно.
"Також перевірили електронні пошти інших навчальних закладів громади. Нічого підозрілого наразі не виявлено. Будемо працювати з правоохоронцями, зокрема з кіберполіцією, щоб з’ясувати звідки насправді надіслано повідомлення, та покарати винних, якщо це чийсь зовсім не кумедний жарт", - йдеться у повідомленні.
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Кожен, хто має доступ до мережі кожен день може робити свій внесок у загальну боротьбу.
Замість витрачання часу в тіктоках та інстаграмах корисніше закидати іпсо-дописами російські відео в Ютубі, пов'язані з війною насамперед та інші. Такі дописи не мають ідентифікуватися як українські, мають бути написані від імені росіян, громадян Білорусі, Казахстану. Допис має містити пряму або опосередковану критику російської влади, т.зв. "сво", федеральних та регіональних органів влади від імені опозиційно налаштованих громадян росії, Білорусі та інших країн колишнього СРСР (тільки не України). Опозиційність може декларуватися як політична, духовна, соціальна, національна. Допис має враховувати російську граматику, лексику, обізнаність у російських реаліях. Допис може містити імперські фразеологізми, лексеми тощо.
Одним з елементів мережевої війни також є дзвінки та листи з повідомленнями про з.а.м.і.н.у.в.а.н.н.я, намір здійснити т.е.р.а.к.т. на об'єктах критичної інфраструктури, місцях масового скупчення людей (метрополітени, вокзали, електростанції тощо).