"Ждите нас завтра": до Ірпінського ліцею надійшов лист із погрозами, дітей евакуювали, здійснюється перевірка, - мер Маркушин. ФОТО

Сьогодні зранку адміністрація Ірпінського ліцею 2 виявила в електронній пошті закладу повідомлення із погрозами. Одразу була викликана поліція та ДСНС. Діти евакуйовані з приміщення.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Ірпеня Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, учні 1 та 2 класів сьогодні продовжать навчання на території іншої школи. Учні старших класів поки що займатимуться дистанційно.

"Також перевірили електронні пошти інших навчальних закладів громади. Нічого підозрілого наразі не виявлено. Будемо працювати з правоохоронцями, зокрема з кіберполіцією, щоб з’ясувати звідки насправді надіслано повідомлення, та покарати винних, якщо це чийсь зовсім не кумедний жарт", - йдеться у повідомленні.





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