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В Україні викрито міжрегіональну банду наркоторговців із мільйонним обігом. ФОТОрепортаж

В Україні викрито злочинну групу з мільйонним обігом, яка займалася розповсюдженням наркотиків. Збут наркотиків був поставлений на потік у Полтавській, Дніпропетровській, Сумській та інших областях. Також зловмисники активно шукали клієнтів на прифронтових територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державне бюро розслідувань.

"Наркотики розповсюджували за допомогою Telegram-ботів. Наркоторговці створили для свого "бізнесу" навіть власну "торгову марку", яку зображували на рекламі. Замовити товар можна було цілодобово всього у кілька кліків. Вибравши потрібний населений пункт, а також вид наркотику, покупець сплачував гроші, після чого йому приходило відповідне поштове відправлення", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, сплатити за "товар" можна було як у національній валюті, так і у крипті. Наприклад, розрахувавшись біткоїнами. Для цього використовували спеціальні платіжні системи.

"У ході спецоперації відбулося 15 санкціонованих обшуків на території 3 областей. Вилучено майже 1,5 кг амфетаміну, 1 кг метамфетаміну, 8 кг синтетичних наркотиків та інші речовини, вартість яких на чорному ринку сягає щонайменше 10 млн гривень.

Затримано 5 осіб, яким повідомлено про підозру у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, а також у незаконному виробництві та збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 2 ст. 306, чч. 2, 3 ст. 307 КК України)", - додали в ДБР.

Усім затриманим обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Крім того, планується повідомлення про підозру й іншим учасникам банди.

Досудове розслідування триває, планується арешт майна фігурантів – машин, будинків тощо.

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В Україні викрито міжрегіональну банду наркоторговців із мільйонним обігом 01
В Україні викрито міжрегіональну банду наркоторговців із мільйонним обігом 02
В Україні викрито міжрегіональну банду наркоторговців із мільйонним обігом 03
В Україні викрито міжрегіональну банду наркоторговців із мільйонним обігом 04
В Україні викрито міжрегіональну банду наркоторговців із мільйонним обігом 05
В Україні викрито міжрегіональну банду наркоторговців із мільйонним обігом 06
В Україні викрито міжрегіональну банду наркоторговців із мільйонним обігом 07
В Україні викрито міжрегіональну банду наркоторговців із мільйонним обігом 08
В Україні викрито міжрегіональну банду наркоторговців із мільйонним обігом 09
В Україні викрито міжрегіональну банду наркоторговців із мільйонним обігом 10
В Україні викрито міжрегіональну банду наркоторговців із мільйонним обігом 11
В Україні викрито міжрегіональну банду наркоторговців із мільйонним обігом 12
В Україні викрито міжрегіональну банду наркоторговців із мільйонним обігом 13

Автор: 

наркотики (1449) ДБР (3504)


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Топ коментарі
+5
Що ж тепер ОП робити буде.. знову на мівіну перейдуть?
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06.02.2023 11:01
+5
Середній вік смерті наркомана в Україні 27 років, або через 7 років з моменту "вскритія вєни". Звідси торгівля наркотиками є масовим вбивством і карати за це потрібно як за масове вбивство. Торгувати наркотою можливо тільки завдяки корупції в правоохоронних органах. Корумпованих поліцейських також потрібно карати як вбивць. Інакше ніяк. Всі злочинці це "калькулятори" - якщо вигода від злочину перевищує міру покарання злочин обовязково буде скоєно. Нормальна держава регулює злочинність важкістю та невідворотністю покарання. Громадяни мають памятати що там де є вільний доступ до наркоти там вся верхівка поліції та адміністрації корумпована в гівно. Це дає право свідомим громадянам на позасудове знищення корумпованих покидьків - масових убивць та розтлінників молоді - Судами Лінча.
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06.02.2023 11:20
+4
Удивляет отсутствие изъятых денег у наркобаронов, подозрительно как-то. Или они пошли в "фонд борьбы с наркопреступностью" из которого потом начальнички себе машинки покупают и хатынки строят, да ОБНОН?...
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06.02.2023 11:07
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Що ж тепер ОП робити буде.. знову на мівіну перейдуть?
показати весь коментар
06.02.2023 11:01 Відповісти
Удивляет отсутствие изъятых денег у наркобаронов, подозрительно как-то. Или они пошли в "фонд борьбы с наркопреступностью" из которого потом начальнички себе машинки покупают и хатынки строят, да ОБНОН?...
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06.02.2023 11:07 Відповісти
Середній вік смерті наркомана в Україні 27 років, або через 7 років з моменту "вскритія вєни". Звідси торгівля наркотиками є масовим вбивством і карати за це потрібно як за масове вбивство. Торгувати наркотою можливо тільки завдяки корупції в правоохоронних органах. Корумпованих поліцейських також потрібно карати як вбивць. Інакше ніяк. Всі злочинці це "калькулятори" - якщо вигода від злочину перевищує міру покарання злочин обовязково буде скоєно. Нормальна держава регулює злочинність важкістю та невідворотністю покарання. Громадяни мають памятати що там де є вільний доступ до наркоти там вся верхівка поліції та адміністрації корумпована в гівно. Це дає право свідомим громадянам на позасудове знищення корумпованих покидьків - масових убивць та розтлінників молоді - Судами Лінча.
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06.02.2023 11:20 Відповісти
Попередній президент Філіпін Дутерте фізично знищував наркоторговців, за що отримав світовий наганяй. Чи дали користь вбивства не маю інформації, але підозрюю що дали. Колись індонези розповідали що в 70-80 роках в них з вулиць пропали бандити бо їх фізично знищувала поліція навіть тільки за наявність блатних наколок. Тобто, страх вмерти переміг бажання грабувати.
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06.02.2023 11:41 Відповісти
Для початку потрібно визначити з класифікацією наркоти. І кава, і нікотин, і алкоголь, і ганджа, і героїн, і кокаїн, і мет - теоретично ВСЕ перелічене можна віднести до наркоти, але чи це правильно? Алкоголь вбиває набагато більше людей і стає причиною в РАЗИ більшої кількості злочинів, ніж конопля - і? Перше вільно продається, а за друге - термін. Всілякі стимулятори та "розслаблюючі" речовини людство вживало на протязі всієї історії, знищити це (як і проституцію, до речі) просто неможливо. Як на мене вихід один: легке дозволити, за важке - пожиттєвий термін (так і з проституцією: добровільно і повнолітня - особиста справа, неповнолітня чи примусово - пожиттєве). "Здоровий спосіб життя" підходить далеко не всім, а тому потрібно просто думати.
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06.02.2023 13:16 Відповісти
Це просто п***** якийсь, коли нормальні хлопці, точніше найкращі наші хлопці воюють на фронті якась сволота проклята торгує наркотою. Господи, та коли ж це скінчиться? Та чому ж цих тварин за законом військового часу не можна одразу розстрілювати, це просто якийсь капець. У нормальних людей, які бачать усю цю гидоту, руки опускаються.
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06.02.2023 11:22 Відповісти
а ще яйцями торгує по 17 грн всяка гидота
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06.02.2023 12:15 Відповісти
Як на мене, до гидота з яйцями по 17 грн - це ще гірше... Ото б і чікати їм ті яйця (щоб не розмножувались і не плодили собі подібних) та виплачувати компенсацію з розрахунку 17 грн/кг!!!
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06.02.2023 17:01 Відповісти
технічно такого б справного організатора да в президенти, а то ці соплі задовбали жувати з своїми покращеннями та реформами
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06.02.2023 11:23 Відповісти
Скільки серед наркоторговців ментів та есбеушників, забули сказати?
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06.02.2023 12:42 Відповісти
аваковские орлы?
шоколад свят?
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06.02.2023 13:45 Відповісти
https://youtu.be/dwc4MKIuH6U свіжий відосик в тему
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06.02.2023 15:09 Відповісти
Насколько же это показуха....цапнули тех которые не поделились....сейчас в ЛЮБОМ городе от 500 000 населения есть точки сбыла, все крышуется ментами...В любом клубе об этом почти все знают....и всем пох....
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06.02.2023 20:46 Відповісти
 
 