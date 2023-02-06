В Україні викрито міжрегіональну банду наркоторговців із мільйонним обігом. ФОТОрепортаж

В Україні викрито злочинну групу з мільйонним обігом, яка займалася розповсюдженням наркотиків. Збут наркотиків був поставлений на потік у Полтавській, Дніпропетровській, Сумській та інших областях. Також зловмисники активно шукали клієнтів на прифронтових територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державне бюро розслідувань.

"Наркотики розповсюджували за допомогою Telegram-ботів. Наркоторговці створили для свого "бізнесу" навіть власну "торгову марку", яку зображували на рекламі. Замовити товар можна було цілодобово всього у кілька кліків. Вибравши потрібний населений пункт, а також вид наркотику, покупець сплачував гроші, після чого йому приходило відповідне поштове відправлення", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, сплатити за "товар" можна було як у національній валюті, так і у крипті. Наприклад, розрахувавшись біткоїнами. Для цього використовували спеціальні платіжні системи.

"У ході спецоперації відбулося 15 санкціонованих обшуків на території 3 областей. Вилучено майже 1,5 кг амфетаміну, 1 кг метамфетаміну, 8 кг синтетичних наркотиків та інші речовини, вартість яких на чорному ринку сягає щонайменше 10 млн гривень.

Затримано 5 осіб, яким повідомлено про підозру у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, а також у незаконному виробництві та збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 2 ст. 306, чч. 2, 3 ст. 307 КК України)", - додали в ДБР.

Усім затриманим обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Крім того, планується повідомлення про підозру й іншим учасникам банди.

Досудове розслідування триває, планується арешт майна фігурантів – машин, будинків тощо.

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