Повідомлено про підозру зрадниці, яка стрімко "будувала кар’єру" в окупаційній міліції на Куп’янщині, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією Харківщини заочно повідомили про підозру колишній працівниці правоохоронного органу з Куп’янського району, яка працевлаштувалася в "окупаційну міліцію".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, після російського вторгнення жінка підписала трудовий договір з окупантами.

"Спочатку колаборантка працювала інспектором по роботі з особовим складом, складала графіки чергувань, готувала та збирала анкети у нових потенційних працівників окупаційного відділку, а також патрулювала вулиці. Від керівництва "окупаційної міліції" вона отримала автомобіль "уаз патріот", який окупанти привезли із собою", - йдеться у повідомленні.

Згодом фігурантка "пішла на підвищення" та почала служити вже на посаді "старшого оперуповноваженого групи карного розшуку окупаційного "пункту міліції" у селищі Шевченкове.

За роботу на окупантів вона встигла отримати 88 тисяч російських рублів, проте після наступу Збройних Сил України їй вдалося втекти разом за загарбниками.

Зрадниці заочно повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі.

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Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.





