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Новини Фото Війна
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СБУ повідомила про підозру керівнику "Російської залізниці" Бєлозьорову, який сприяв повномасштабному вторгненню РФ в Україну

СБУ повідомила про підозру керівнику Російської залізниці, який сприяв повномасштабному вторгненню РФ в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, Служба безпеки продовжує викривати злочини російських високопосадовців, які причетні до розв’язання та ведення війни проти України.

"У результаті слідчо-оперативних дій зібрано доказову базу на керівника ВАТ "Російські залізниці", який сприяв і продовжує сприяти повномасштабному вторгненню РФ в Україну. Як свідчать матеріали слідства, він організував доставку залізничним транспортом російської бронетехніки та особового складу у напрямку державного кордону України та на тимчасово окуповані території нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Для цього - залучив 185 російських компаній, які надавали власні вагони, цистерни та платформи для забезпечення логістичних потреб окупаційних військ.

Наразі щодо вказаних компаній, за ініціативи СБУ, накладено економічні санкції РНБО України.

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СБУ повідомила про підозру керівнику Російської залізниці Бєлозьорову, який сприяв повномасштабному вторгненню РФ в Україну 01

Генеральному директору ВАТ "Російські залізниці" за матеріалами СБУ оголошено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Заходи з викриття проводили слідчі Головного слідчого управління СБУ та співробітники Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Автор: 

залізниця (1508) СБУ (12847) вагони (802) підозра (769)


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Топ коментарі
+4
Вау, круто що повідомили рашиста про підозру! Тепер проведіть в його будинку обшуки, і не забудьте черевики зняти при вході.
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06.02.2023 11:28
+3
сбу, а путіну, лаврову, шойгу підозру слабо?
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06.02.2023 11:23
+3
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06.02.2023 11:23
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сбу, а путіну, лаврову, шойгу підозру слабо?
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06.02.2023 11:23 Відповісти
Вам його морда ні кого не нагадує? Придивіться, майже наш Ермак! Така ж криворота посмішка,
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06.02.2023 11:36 Відповісти
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06.02.2023 11:23 Відповісти
З таким пятаком залишилось тільки в міністри🤔🧐😁 Цікаво, в штаб-квартирі ПАРЄ її довірили б швабру з ганчіркою хоча б підлогу в туалеті мити 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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06.02.2023 11:29 Відповісти
В ЕС міністри на міністрів схожи . А в совке як шлендри.

коли вже Україна адаптується до протоколів ЕС ?

Зв такі фото треба одразу звільняти ‼️‼️
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06.02.2023 11:36 Відповісти
Може, замість підозр без наслідків пошукали б того хто, наприклад, наказав розмінувати Чонгар?
Чи тих, хто, навіть, не дав наказу виставити "їжаки" на дорогах, якими рашисти йшли маршем.
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06.02.2023 11:26 Відповісти
- Я подозреваю, что моя жена изменяет мне с садовником.
- Почему?
- Да как ни приду домой, у нее на столе - свежие цветы.
- А я подозреваю, что моя жена изменяет мне с железнодорожником.
- А это почему?
- Да как ни вернусь домой, всякий раз у нее в постели - железнодорожник!
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06.02.2023 11:28 Відповісти
Вау, круто що повідомили рашиста про підозру! Тепер проведіть в його будинку обшуки, і не забудьте черевики зняти при вході.
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06.02.2023 11:28 Відповісти
На х@ю вертів він ті підозри, як і все сєбєу, клоуни зеленодупої🤔🧐😁 Нормальна служба, типу Моссада, давно би застала бійця, який би прирізав як свиню тіпапідозрюваного, а не захотіла б заслати ,- купила б виконавця, але ж вигідніше яйця по сімнайцять гривень за кільо купувати, так мразота зелена 😝😝😝😝😝😜🤪
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06.02.2023 11:34 Відповісти
Яка золотоносна жила ці "підозри". Сидишь у тилу, з гарною зп, маєш бронь і клепаєш/імітуєш справи на рашкін політикум, якого туєва купа. Шикарний задєл на роки, а там чи віслюк подохне чи падішах(С).
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06.02.2023 12:25 Відповісти
Лайно воно всюди і завжди лайно, жаль що на нашу голову, але пора вже і їх відстрілювати...
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06.02.2023 13:35 Відповісти
*** то всім треба вже давно повідомляти, солярой заправляли, кора***ми крали, літаками перевозили/стріляли ракетами, диспечерські служби ведуть військові літаки…
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06.02.2023 21:23 Відповісти
а хто ця жіночка на фото? і хто такий Міхаіл Нєсрущій, який це поширює?
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11.02.2023 19:10 Відповісти
 
 