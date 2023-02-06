СБУ повідомила про підозру керівнику "Російської залізниці" Бєлозьорову, який сприяв повномасштабному вторгненню РФ в Україну
СБУ повідомила про підозру керівнику Російської залізниці, який сприяв повномасштабному вторгненню РФ в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, Служба безпеки продовжує викривати злочини російських високопосадовців, які причетні до розв’язання та ведення війни проти України.
"У результаті слідчо-оперативних дій зібрано доказову базу на керівника ВАТ "Російські залізниці", який сприяв і продовжує сприяти повномасштабному вторгненню РФ в Україну. Як свідчать матеріали слідства, він організував доставку залізничним транспортом російської бронетехніки та особового складу у напрямку державного кордону України та на тимчасово окуповані території нашої держави", - йдеться у повідомленні.
Для цього - залучив 185 російських компаній, які надавали власні вагони, цистерни та платформи для забезпечення логістичних потреб окупаційних військ.
Наразі щодо вказаних компаній, за ініціативи СБУ, накладено економічні санкції РНБО України.
Генеральному директору ВАТ "Російські залізниці" за матеріалами СБУ оголошено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Заходи з викриття проводили слідчі Головного слідчого управління СБУ та співробітники Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
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коли вже Україна адаптується до протоколів ЕС ?
Зв такі фото треба одразу звільняти ‼️‼️
Чи тих, хто, навіть, не дав наказу виставити "їжаки" на дорогах, якими рашисти йшли маршем.
- Почему?
- Да как ни приду домой, у нее на столе - свежие цветы.
- А я подозреваю, что моя жена изменяет мне с железнодорожником.
- А это почему?
- Да как ни вернусь домой, всякий раз у нее в постели - железнодорожник!