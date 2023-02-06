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Новини Фото Війна
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Бійця MMA та нациста Турканова в Росії нагородили орденом "Мужності" за участь у війні проти України. ФОТО

Бійця MMA з РФ Михайла Турканова неодноразово штрафували за демонстрацію нацистської символіки, проте тепер він став "героєм".

Про це повідомив журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Відомий російський нацист, боєць ММА Михайло Турканов отримав орден Мужності за "успіхи у денацифікації" У самій Росії його неодноразово оштрафували за публічну демонстрацію нацистської символіки. А тепер став "героєм та антифашистом", - йдеться в повідомленні.

За даними з мережі, він став "кавалером ордену Мужності".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни полонили "вагнерівця"-"антифашиста" з нацистськими татуюваннями. ВIДЕО

Бійця MMA та нациста Турканова в Росії нагородили орденом Мужності за участь у війні проти України 01
Бійця MMA та нациста Турканова в Росії нагородили орденом Мужності за участь у війні проти України 02
Бійця MMA та нациста Турканова в Росії нагородили орденом Мужності за участь у війні проти України 03
Бійця MMA та нациста Турканова в Росії нагородили орденом Мужності за участь у війні проти України 04
Бійця MMA та нациста Турканова в Росії нагородили орденом Мужності за участь у війні проти України 05
Бійця MMA та нациста Турканова в Росії нагородили орденом Мужності за участь у війні проти України 06
Бійця MMA та нациста Турканова в Росії нагородили орденом Мужності за участь у війні проти України 07

Автор: 

нацизм (149) росія (65336)


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Топ коментарі
+23
Кацап ходить зі свастиками А "нацисти" - МИ!!!
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06.02.2023 12:06
+13
А ещё ждать в быдло стране среди населения отбросов и мразей,конечно хЭрой **********
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06.02.2023 12:05
+11
Сподіваюсь, незабаром ця потвора буде запакована у темний мішечок.
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06.02.2023 12:07
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А ещё ждать в быдло стране среди населения отбросов и мразей,конечно хЭрой **********
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06.02.2023 12:05 Відповісти
Это к вопросу: спорт вне политики и войны... Нашим дипломатам и юристам ( только не купившим диплом и занимающихся решаловом, а реальным) уже давно пора поднимать эту тему во всех международных спорторганизациях, чтобы этот мусор больше не мог появится ни на одном международном турнире и в лигах на контрактах. Последний пример боец Минеев, поехавший ( и башкой в том числе) к нам на войну
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06.02.2023 12:14 Відповісти
мордва. тоже рюзьге )

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15.02.2023 18:07 Відповісти
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15.02.2023 18:08 Відповісти
Кацап ходить зі свастиками А "нацисти" - МИ!!!
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06.02.2023 12:06 Відповісти
А куди дивляться міжнародні ***.і ? Чи вони тільки Українців "бачать"?
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06.02.2023 12:07 Відповісти
Сподіваюсь, незабаром ця потвора буде запакована у темний мішечок.
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06.02.2023 12:07 Відповісти
И медаль за взятие за щёку ему дали
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06.02.2023 12:07 Відповісти
****, щоб ти здох, підар!
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06.02.2023 12:08 Відповісти
Яка держава такі герої ,нациська терористична так звана держава знає своїх героїв.
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06.02.2023 12:10 Відповісти
нагородили орденом "Мужності"

В лапках.
Ги...
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06.02.2023 12:11 Відповісти
Все одно. Ми його вб'ємо
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06.02.2023 12:13 Відповісти
нацифікатор
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06.02.2023 12:13 Відповісти
В нас теж квартаоівців нагороджують, незрозуміло за які заслуги... (
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06.02.2023 12:17 Відповісти
В них язички м'якенькі для ЗЄленої дупці - приємненько ж ))
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06.02.2023 12:38 Відповісти
Реальный нацик. Фу мразота кацапская.
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06.02.2023 12:19 Відповісти
Не плутайте - нацики в Україні, в Какцаплянді - ********! В нас наїзди на тризуб, сваргу та емблему "Азова", а для какцапа і реальна свастика ознака ********зму (на початку ж Другої Світової союзниками були, що не кажи).
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06.02.2023 12:40 Відповісти
Часом не друган Васі Ломаченко?
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06.02.2023 12:22 Відповісти
Це "адіннарот" для васі ломаченка.
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06.02.2023 12:33 Відповісти
Орден не посмертный. Не зачёт.
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06.02.2023 12:30 Відповісти
Першу літеру прибрати і буде саме те, що воно собою яаляє. Ну і зачіска у нього теж відповідна
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06.02.2023 12:33 Відповісти
Орденом "Щасливого Замужества" муфлона нагородять після зустрічі з кадирковцями ))) Дірок швидко нароблять - вони ******* "арійську расу" в прямому сенсі навіть більше ніж овечок )))
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06.02.2023 12:36 Відповісти
Рашист-антифашист
Це навіть не абсурд, це "Боооже, яке воно тільки кончене"
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06.02.2023 12:37 Відповісти
медалька на груди кацапа это вершина жизни многое орки дебилам завидуют...
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06.02.2023 12:43 Відповісти
У русни какая-то изберательная нелюбовь к нацистам.От немецких,украинских,американских они просто обсыраются от ненавивсти.А вот русских нацистов они готовы хоть в жопу целовать.
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06.02.2023 12:50 Відповісти
__КАЦАПЫ свастика -едины !
кацапы зрите ,суки , скрепность !__
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06.02.2023 12:51 Відповісти
Піде в кацапську колекцію "дєдиваєвалі". Майбутні вилупки будуть носити портретик на дрючку.
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06.02.2023 12:56 Відповісти
буданов - фас...
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06.02.2023 13:06 Відповісти
Звичайний підОраZ,там всі такі,сброд підараZOV-расеяне
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06.02.2023 13:17 Відповісти
и после этого говнорашка не нацистская страна?!
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06.02.2023 13:34 Відповісти
БУДЕМО надіятися, що цьому розписному скенхедівському півню, УКРАЇНСЬКІ специ накладуть ГУМОВИЙ ЖГУТ на шия, щоб кров з носа не текла...!!!

А зняте з полотном ТАТУ в рамочці виставлять на МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ АУКЦІОН...!!!
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06.02.2023 13:53 Відповісти
Злой имперский *****, в идеальной одежде на войне. Ну лохи хавают
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06.02.2023 14:15 Відповісти
Смерть маскалям.
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06.02.2023 14:28 Відповісти
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07.02.2023 15:16 Відповісти
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07.02.2023 15:20 Відповісти
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07.02.2023 15:23 Відповісти
 
 