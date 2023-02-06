Бійця MMA та нациста Турканова в Росії нагородили орденом "Мужності" за участь у війні проти України. ФОТО
Бійця MMA з РФ Михайла Турканова неодноразово штрафували за демонстрацію нацистської символіки, проте тепер він став "героєм".
Про це повідомив журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.
"Відомий російський нацист, боєць ММА Михайло Турканов отримав орден Мужності за "успіхи у денацифікації" У самій Росії його неодноразово оштрафували за публічну демонстрацію нацистської символіки. А тепер став "героєм та антифашистом", - йдеться в повідомленні.
За даними з мережі, він став "кавалером ордену Мужності".
Топ коментарі
+23 Яр Холодний
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+11 Николай Сотников
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Ги...
Це навіть не абсурд, це "Боооже, яке воно тільки кончене"
кацапы зрите ,суки , скрепность !__
А зняте з полотном ТАТУ в рамочці виставлять на МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ АУКЦІОН...!!!