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Новини Фото Війна
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Повідомлено про підозру військовому РФ, який грабував майно цивільних в окупованому селі на Київщині, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури встановлено та повідомлено про підозру військовослужбовцю 37 окремої гвардійської мотострілецької бригади збройних сил РФ у порушенні законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації с. Обуховичі Вишгородського району, підозрюваний проник до одного з приватних будинків. Спільно із співслужбовцями він там базувався і проживав протягом усього періоду окупації.

"Тікаючи з Київщини, окупант разом з іншими військовослужбовцями викрав з будинку бензиновий генератор, побутову техніку та інструменти. Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБУ у м. Києві та Київській області", - йдеться у повідомленні.

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Повідомлено про підозру військовому РФ, який грабував майно цивільних в окупованому селі на Київщині, - Офіс генпрокурора 01

Автор: 

армія рф (17502) мародерство (339) підозра (769) Офіс Генпрокурора (3258)


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Його вже затримали?
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06.02.2023 12:15 Відповісти
Морду ліца для чого закрили, щоб ніхто не впізнав?
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06.02.2023 12:15 Відповісти
Это ещё не самое хужее,что происходило в Киевской области.....
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06.02.2023 12:16 Відповісти
Свинособак кацапских надо только убивать,независимо от пола и возраста.
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06.02.2023 12:17 Відповісти
А інші військові РФ , в кількості до 300 тисяч, що роблять зі зброєю на території України? Приїхали "музеї" подивитись?
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06.02.2023 12:46 Відповісти
самое лучшее подозрение это свинцовая пуля в тупой лоб
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06.02.2023 13:39 Відповісти
 
 