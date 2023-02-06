Повідомлено про підозру військовому РФ, який грабував майно цивільних в окупованому селі на Київщині, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури встановлено та повідомлено про підозру військовослужбовцю 37 окремої гвардійської мотострілецької бригади збройних сил РФ у порушенні законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації с. Обуховичі Вишгородського району, підозрюваний проник до одного з приватних будинків. Спільно із співслужбовцями він там базувався і проживав протягом усього періоду окупації.

"Тікаючи з Київщини, окупант разом з іншими військовослужбовцями викрав з будинку бензиновий генератор, побутову техніку та інструменти. Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБУ у м. Києві та Київській області", - йдеться у повідомленні.

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