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Українські захисники прибули до Великої Британії, щоб опановувати САУ AS90. ФОТОрепортаж

Група українських військових прибула до Великої Британії для навчань на САУ AS90.

Про це у Twitter повідомило Міністерство оборони Великої Британії, передає Цензор.НЕТ.

"Щиро вітаємо українських військових, які прибули до Великої Британії цими вихідними для опанування AS90. Британська AS90 - це броньована самохідна артилерійська установка, яку Велика Британія надає Україні, щоб допомогти їй захистити свою Батьківщину та відвоювати територію", - йдеться в повідомленні.

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Українські захисники прибули до Великої Британії, щоб опановувати САУ AS90 01
Українські захисники прибули до Великої Британії, щоб опановувати САУ AS90 02
Українські захисники прибули до Великої Британії, щоб опановувати САУ AS90 03

Автор: 

Велика Британія (5608) військові навчання (2777) САУ (228)


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Топ коментарі
+21
Дякуємо Великій Британіі за допомогу , яка так необхідна для нашої
ПЕРЕМОГИ над кацапією 👍🏼👍🏼👍🏼
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06.02.2023 13:59
+18
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06.02.2023 13:59
+12
Дякуємо Британським Платниками податків!!!
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06.02.2023 14:10
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06.02.2023 13:59 Відповісти
Дякуємо Великій Британіі за допомогу , яка так необхідна для нашої
ПЕРЕМОГИ над кацапією 👍🏼👍🏼👍🏼
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06.02.2023 13:59 Відповісти
Дякуємо Британським Платниками податків!!!
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06.02.2023 14:10 Відповісти
та лоббісту JohnsonUK 🇺🇦🇬🇧
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06.02.2023 14:56 Відповісти
С Богом, удачи и быстрее домой.
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06.02.2023 14:12 Відповісти
Уже пора думать о качественном отдыхе для наших военных. Слишком долго многие на фронте или на нервах сидят около ЛБС. Надо 2 недели курортного отдыха на Мальдивах и десятка других мест. За государственный счет. Отдыхе главное без Интернета и без новостей, иначе мозги не отдохнут. У нас они отпуск провести не смогут, когда война каждый день идет, все будут звонить товарищам и родным, волноваться за них.
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06.02.2023 14:17 Відповісти
Одразу як тільки всі заробітчані повернуттся з Польщі та Німеччини і отримають повістки.
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06.02.2023 14:25 Відповісти
Всі? Це неможливо.
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06.02.2023 14:34 Відповісти
ЛБС - линия боевого соприкосновения. Для авиации на карте...
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06.02.2023 14:30 Відповісти
Теж така думка була. У маєтку мамирими в Хайфі вийде хоронний реабілітаційний центр для українських військових
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06.02.2023 15:03 Відповісти
 
 