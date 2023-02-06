Українські захисники прибули до Великої Британії, щоб опановувати САУ AS90. ФОТОрепортаж

Група українських військових прибула до Великої Британії для навчань на САУ AS90.

Про це у Twitter повідомило Міністерство оборони Великої Британії, передає Цензор.НЕТ.

"Щиро вітаємо українських військових, які прибули до Великої Британії цими вихідними для опанування AS90. Британська AS90 - це броньована самохідна артилерійська установка, яку Велика Британія надає Україні, щоб допомогти їй захистити свою Батьківщину та відвоювати територію", - йдеться в повідомленні.

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