Протягом двох діб рашисти 188 разів обстріляли Запорізьку область, пошкоджено житловий фонд, - ОВА. ФОТОрепортаж
Окупанти вели прицільний вогонь по територіях Пологівського та Василівського районів. Військові РФ запускали дрони, гатили з артилерії, реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Запорізьку ОВА.
"Внаслідок обстрілу села Приморське Василівського району пошкоджені три приватних будинки. В них потрощені вікна, фасади та шиферне покриття на дахах, пошкоджені паркани, гаражні приміщення та транспортні засоби.
Жителі Пологівщини повідомили про наслідки ворожих обстрілів районних центрів і сіл Гуляйпільської та Оріхівської тергромад. У домівках місцевих жителів зруйновані покрівлі, в усіх оселях вибиті шибки", - йдеться в повідомленні.
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