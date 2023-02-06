Протягом двох діб рашисти 188 разів обстріляли Запорізьку область, пошкоджено житловий фонд, - ОВА. ФОТОрепортаж

Окупанти вели прицільний вогонь по територіях Пологівського та Василівського районів. Військові РФ запускали дрони, гатили з артилерії, реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Запорізьку ОВА.

"Внаслідок обстрілу села Приморське Василівського району пошкоджені три приватних будинки. В них потрощені вікна, фасади та шиферне покриття на дахах, пошкоджені паркани, гаражні приміщення та транспортні засоби.

Жителі Пологівщини повідомили про наслідки ворожих обстрілів районних центрів і сіл Гуляйпільської та Оріхівської тергромад. У домівках місцевих жителів зруйновані покрівлі, в усіх оселях вибиті шибки", - йдеться в повідомленні.

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