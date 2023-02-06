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Арештовано 170 вагонів російських і білоруських товарів на 100 млн грн, - СБУ. ФОТО

За матеріалами Служби безпеки та підрозділів БЕБ накладено арешт на оптову партію мінеральних добрив російського та білоруського виробництв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, іноземну продукцію виявлено у 170 вагонах, які перебували у Миколаєві на території Морського спеціалізованого порту, що входить до бізнес-структури підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа.

Загальний об’єм вилученого майна становить 11,8 тис. тонн на майже 100 млн грн.

"Встановлено, що залізничні контейнери з міндобривами прибули в Україну ще до початку повномасштабного вторгнення та перебували в режимі "транзит". За оперативними даними, вантаж належав двом іноземним компаніям - "Уралкалий" та "Беларуськалий". У подальшому власники товару планували переправити його до третіх країн для продажу і одержання мільйонних прибутків, частина з яким у вигляді податків пішла б на фінансування війни проти України", - йдеться у повідомленні.

У результаті слідчо-оперативних дій Служба безпеки ініціювала передачу вилученого майна в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Арештовано 170 вагонів російських і білоруських товарів на 100 млн грн, - СБУ 01
Арештовано 170 вагонів російських і білоруських товарів на 100 млн грн, - СБУ 02

Також читайте: "Укрзалізниці" передали 15 тисяч російських та білоруських вагонів, – Камишін

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ спільно з детективами Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Автор: 

Білорусь (7938) росія (65336) санкції (11870) СБУ (12847) вагони (802) добрива (244) Бюро економічної безпеки (622)


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Топ коментарі
+8
Даааа.....это вы серьезно?Год войны.....хопера с химией год стояли типа под транзит.И только теперь арестовали????Что тут не то....Или работы и так много,до всего руки не доходят??
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06.02.2023 14:22
+7
На 12 місяці війни - чудеса оперативної діяльності чи бездіяльності від служби.
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06.02.2023 14:23
+5
Я один усвідомлюю що Бахмут зараз важливіший чим ці вагони
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06.02.2023 14:22
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то у нас і надалі ждсполучення з рашкою чи білорусами працює?Агов?
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06.02.2023 14:18 Відповісти
На Волині з бульбашією рельси розібрані!
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06.02.2023 14:21 Відповісти
Хто б сумнівався...
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06.02.2023 14:26 Відповісти
гуд.Ще б дипвідносини розірвати та повністю кордон перекрити
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06.02.2023 14:31 Відповісти
Зашли до войны,все жд переходы не работают.
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06.02.2023 14:23 Відповісти
довго їх "шукали"
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06.02.2023 14:57 Відповісти
Груз прибув до 24 лютого, тоді рейки з білорашею ще не були розібрані...
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06.02.2023 14:33 Відповісти
Ціна включає в себе ціну вагонів?
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06.02.2023 14:18 Відповісти
А яка різниця? Для України що груз, що вагони -- безкоштовно!
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06.02.2023 14:56 Відповісти
Мешок селитры 400гр.(50кг.)
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06.02.2023 15:07 Відповісти
Тільки доставку до Епіцентру.
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06.02.2023 15:10 Відповісти
Там одних вагонів на 100 лямів, без товару.
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06.02.2023 15:12 Відповісти
Неплохо, но очень мало. Почему мы не можем посадить спецназ на рыбацкую лодку, напасть на кацапский танкер, который идет куда-то в Грецию (через Балтику), захватить экипаж, отпустить иностранных матросов, кацапских взять в плен, а затем разгрузить кацапский танкер где нам угодно, в том числе и старому покупателю, который теперь будет платить нам? Это либо заработок денег, либо кацапы будут обязаны отправлять свои военные корабли для прикрытия, которые тоже в свою очередь готовы принять к себе на борт несколько гарпунов. Это же законные действия, захват военных ресурсов и денег, которые идут на финансирование войны, лишение этих ресурсов врага.
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06.02.2023 14:21 Відповісти
Що Ви палите???
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06.02.2023 14:23 Відповісти
Шановний, да ви пірат, чи корсар ( у корсарів ліцензія від короля GB).
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06.02.2023 14:26 Відповісти
Каперам давали ліцензію - і не тільки королі Англії .
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06.02.2023 16:15 Відповісти
объясняю для тех кто в танке - даже если бы это было возможно то нападение на гражданское судно было бы расценено всем миром (не только кацапами ) как пиратство и отмыться от этого будет практически невозможно и последствия будут не веселыми
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06.02.2023 14:31 Відповісти
Прям " Пираты ХХІ века" !
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06.02.2023 14:38 Відповісти
поверь мне так бы это и было расценено международным сообществом хотят они этого или нет - по тому что это и есть пиратство и не важно по каким причинам это было совершено
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06.02.2023 14:42 Відповісти
Особо заценил "посадить спецназ на рыбацкую лодку", хотя, по законам жанра, правильней было бы "спецназ на рыбацкую лайбу"
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06.02.2023 14:51 Відповісти
Пишіть ще!
"Какой закрученный сюжет!" (С)
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06.02.2023 14:42 Відповісти
В мене до вас одне запитання - який зараз на дворі рік , хоча не так - яке на дворі зараз століття?
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06.02.2023 16:13 Відповісти
Даааа.....это вы серьезно?Год войны.....хопера с химией год стояли типа под транзит.И только теперь арестовали????Что тут не то....Или работы и так много,до всего руки не доходят??
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06.02.2023 14:22 Відповісти
В колишнього очільника СБУ "друга дєтства" суперлітінанта баканова руки не доходили через планування відосіків і походи в капища московського сатанату.
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06.02.2023 14:28 Відповісти
Ну... до початку лютої боротьби з корупцією якось " не на часі було"...
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06.02.2023 14:45 Відповісти
Я один усвідомлюю що Бахмут зараз важливіший чим ці вагони
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06.02.2023 14:22 Відповісти
На 12 місяці війни - чудеса оперативної діяльності чи бездіяльності від служби.
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06.02.2023 14:23 Відповісти
Вагони хоть перевірили ,вони пусті ? Нехила буде пробка тепер з них ,щоб техніку на передок було важче відправляти
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06.02.2023 14:25 Відповісти
Вони в миколаївському порту стоять вже рік. Через цей порт нам нічого не возять.
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06.02.2023 14:43 Відповісти
Ну, Україна конфіскувала вже 15000 вагонів, поки без пробок... І так -- цей порт знаходиться в кінці географії, нікому вагони рік не заважали, Фірташ правда, нервує..))
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06.02.2023 15:06 Відповісти
Полюбе Рошен замішаний , так зелені?
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06.02.2023 14:27 Відповісти
Контрабанда цукерок "Тузік"??
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06.02.2023 15:08 Відповісти
Тут многие хомячки удивляются что прошел год войны, а еще не все нашли.
Так вот.
Я, по работе, имел доступ к эксель таблицам, где были сводные данные таможенного брокера, по поставкам в Украину интересовавших меня групп товаров.
Там черт ногу сломит. Даже если в этом разбираешся нужно несколько недель сидеть и приводить эти файлы к читаемому виду. И это, всего навсего лишь несколько кодов групп товаров, из десятков тысяч.
Вы думали у нас просто так таможенная документация такая мутная? Это чтобы в этой мутной водичке ловить большую и малую рыбку! Сколько уже было разговоров об внешнем аудите или даже управлении таможне, но что-то ни Петя, Ни Володя, и ни кто до них ничего так и не сделали, что неудивительно, там же треть, а может и половина экономики в тени. Верховная Рада и Правительство почти в полном составе крышуют таможню! Так было и есть во все времена в Украине!
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06.02.2023 14:36 Відповісти
Так роздайте їх тим хто втратив житло.
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06.02.2023 15:15 Відповісти
А знаете, что самое паскудное? То,что конфисковано все раскрадется чиновниками, а народу хрен что достанется....не верите?
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06.02.2023 21:12 Відповісти
 
 