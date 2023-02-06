Виведення в "офшори" понад 250 млн грн: Нацполіція викрила російського бізнесмена. ФОТО

Нацполіція викрила російського бізнесмена, який вивів в "офшори" через підконтрольні фірми понад 250 млн грн

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, на корпоративні права організатора схеми, нерухомість та банківські рахунки підконтрольних суб’єктів господарювання накладені арешти.

"Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань та Головного слідчого управління Національної поліції продовжують проводити системні заходи з протидії кримінальним правопорушенням, пов’язаним з діяльністю проросійського бізнесу в Україні", - йдеться у повідомленні.

За їх результатами поліцейські встановили ряд українських компаній - співвласників столичного бізнес-центру, які фактично належать російському бізнесмену. За допомогою цих товариств громадянин РФ налагодив механізм для виведення з України коштів в підконтрольні офшорні компанії.

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Відповідно до запровадженої "схеми", офшорні компанії фіктивно надавали кредити українським підприємствам, відтак у них виникали боргові зобов’язання перед "кредитором". Надалі це давало підстави, в обхід запроваджених заборон щодо проведення розрахунків з РФ та РБ, безперешкодно виводи кошти за кордон на підконтрольні фірми. Прибуток, отриманий в Україні від здачі в оренду площ бізнес-центру, виводився на рахунки офшорних компаній як повернення відсотків за кредитом. Крім того, такий механізм дозволяв уникнути подвійного оподаткування.