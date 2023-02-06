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Виведення в "офшори" понад 250 млн грн: Нацполіція викрила російського бізнесмена. ФОТО

Нацполіція викрила російського бізнесмена, який вивів в "офшори" через підконтрольні фірми понад 250 млн грн

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, на корпоративні права організатора схеми, нерухомість та банківські рахунки підконтрольних суб’єктів господарювання накладені арешти.

"Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань та Головного слідчого управління Національної поліції продовжують проводити системні заходи з протидії кримінальним правопорушенням, пов’язаним з діяльністю проросійського бізнесу в Україні", - йдеться у повідомленні.

За їх результатами поліцейські встановили ряд українських компаній - співвласників столичного бізнес-центру, які фактично належать російському бізнесмену. За допомогою цих товариств громадянин РФ налагодив механізм для виведення з України коштів в підконтрольні офшорні компанії.

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Виведення в офшори понад 250 млн грн: Нацполіція викрила російського бізнесмена 01
Виведення в офшори понад 250 млн грн: Нацполіція викрила російського бізнесмена 02
Виведення в офшори понад 250 млн грн: Нацполіція викрила російського бізнесмена 03

Відповідно до запровадженої "схеми", офшорні компанії фіктивно надавали кредити українським підприємствам, відтак у них виникали боргові зобов’язання перед "кредитором". Надалі це давало підстави, в обхід запроваджених заборон щодо проведення розрахунків з РФ та РБ, безперешкодно виводи кошти за кордон на підконтрольні фірми. Прибуток, отриманий в Україні від здачі в оренду площ бізнес-центру, виводився на рахунки офшорних компаній як повернення відсотків за кредитом. Крім того, такий механізм дозволяв уникнути подвійного оподаткування.

Автор: 

арешт (2526) офшор (497) Нацполіція (15196) росія (65336)


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Я вже подумав, що зеленского...
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06.02.2023 14:53 Відповісти
Невже Баканова упіймали?
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06.02.2023 14:55 Відповісти
Арахамия арестован или успел сбежать на малую родину?
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06.02.2023 15:00 Відповісти
В Абхазию?
Там щас лимоны, апельсины.
Чачи море.
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06.02.2023 15:41 Відповісти
А про офшори зеленського чи арахамії забули?
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06.02.2023 15:21 Відповісти
чому цей торгівельний ценр до цього часу не націоналізовано?
Відповідь проста, вони домовились з шантрапою з ОПи. (дермаки татарови).
Кінця і краю немає цим кацарилим активам в Україні, але ніхто нічого не націоналізує.
Я так розумію це республіка чи оушн плаза?
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06.02.2023 15:24 Відповісти
Обложите налогом в 35% платежи в офшоры, как в ЕС. Не важно, кредиты, оплата услуг.
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06.02.2023 16:01 Відповісти
Раньше что мешало,труженики тыла? Ну да,хорошая халявная зарплата,пайки на шару и война только в телефоне.
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06.02.2023 16:47 Відповісти
 
 