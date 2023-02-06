СБУ затримала мешканця Харківщини, який став "народним дружинником" та працював на окупантів. ФОТО

32-річний мешканець смт. Козача Лопань під час захоплення частини регіону підтримав російських загарбників.

Про це повідомив речник управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час окупації регіону зловмисник добровільно вступив у незаконно створене формування "Народна дружина смт Козача Лопань", що підпорядковувалось збройним формуванням та окупаційній "адміністрації" РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у складі формування, пособник сприяв діяльності окупаційної "влади", закликав місцевих мешканців приєднатись до лав "народної дружини" і займався незаконним затриманням колишніх військовослужбовців ЗСУ та патріотично налаштованих мешканців.

Пособник окупантів встиг незаконно заволодіти автомобілем "ВАЗ 2121", який використовував у своїй псевдодіяльності. Після деокупації населеного пункту він намагався переховуватись від правоохоронців, проте був виявлений та затриманий.

Після деокупації українського міста зловмисник намагався переховуватися від правосуддя, але співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Під час обшуку було вилучено значну суму коштів, ймовірно здобуту злочинним шляхом. Наразі правоохоронці встановлюють джерело їх надходження.

Йому оголосили про підозру у "пособництві державі-агресору" та помістили під варту.

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