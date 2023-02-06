УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9737 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
4 542 7

СБУ затримала мешканця Харківщини, який став "народним дружинником" та працював на окупантів. ФОТО

32-річний мешканець смт. Козача Лопань під час захоплення частини регіону підтримав російських загарбників.

Про це повідомив речник управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час окупації регіону зловмисник добровільно вступив у незаконно створене формування "Народна дружина смт Козача Лопань", що підпорядковувалось збройним формуванням та окупаційній "адміністрації" РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у складі формування, пособник сприяв діяльності окупаційної "влади", закликав місцевих мешканців приєднатись до лав "народної дружини" і займався незаконним затриманням колишніх військовослужбовців ЗСУ та патріотично налаштованих мешканців.

Пособник окупантів встиг незаконно заволодіти автомобілем "ВАЗ 2121", який використовував у своїй псевдодіяльності. Після деокупації населеного пункту він намагався переховуватись від правоохоронців, проте був виявлений та затриманий.

Після деокупації українського міста зловмисник намагався переховуватися від правосуддя, але співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Під час обшуку було вилучено значну суму коштів, ймовірно здобуту злочинним шляхом. Наразі правоохоронці встановлюють джерело їх надходження.

Йому оголосили про підозру у "пособництві державі-агресору" та помістили під варту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала військового, який "зливав" ворогу дані про наступальні операції Сил оборони

СБУ затримала мешканця Харківщини, який став народним дружинником та працював на окупантів 01
СБУ затримала мешканця Харківщини, який став народним дружинником та працював на окупантів 02
СБУ затримала мешканця Харківщини, який став народним дружинником та працював на окупантів 03

Автор: 

СБУ (12847) Харківщина (6054) державна зрада (1690)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Килим на стіні, значить ватник
показати весь коментар
06.02.2023 16:48 Відповісти
Але два чорних пакунки вже приготував
показати весь коментар
06.02.2023 17:09 Відповісти
Одна крива стеля з плінтусами чого вартує !!!
показати весь коментар
06.02.2023 17:36 Відповісти
А обоит... из разных лоскутков.
показати весь коментар
08.02.2023 00:48 Відповісти
для початку треба добряче відбити сливи....
показати весь коментар
06.02.2023 16:50 Відповісти
.
показати весь коментар
06.02.2023 16:55 Відповісти
Зрадник -мародер . Страшно подумати , але мабудь людей , у яких він забрав ці гроші , немає вживих . Розстріляти на місті , і ні яких судів .
показати весь коментар
06.02.2023 18:02 Відповісти
 
 