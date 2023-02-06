У боях з російськими окупантами під Соледаром загинув випускник НаУКМА Павло Причепа. ФОТО

У боях з російськими окупантами під Соледаром загинув випускник Національного університету "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) Павло Причепа (1990 р.н.). Він воював у складі 61-ї механізованої Степової бригади, у 99-у батальйоні. Був командиром 2-го відділення 2-го протитанкового взводу. Пройшов програму підготовки у Великій Британії (INTERFLEX), отримав відзнаку за лідерські здібності. У воїна залишилася вагітна дружина, двоє маленьких дітей, мама та сестра.

Про це повідомили в НаУКМА, передає Цензор.НЕТ.

"Із глибоким сумом повідомляємо про ще одну непоправну втрату: захищаючи свободу й незалежність нашої країни, у боях під Соледаром загинув випускник НаУКМА — Павло Причепа (01.08.1990 – 04.01.2023).

Павло закінчив бакалаврську (2011) та магістерську (2013) програму з екології НаУКМА. На початку повномасштабного вторгнення був призваний до лав ЗСУ і без вагань пішов захищати Батьківщину.

"Він був до цього морально готовим, ніби чекав. Він дуже любив Україну і хотів майбутнього для дітей у вільній державі", — пригадує мати Павла, Галина Причепа.

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Воював у складі 61-ї механізованої Степової бригади, у 99-у батальйоні. Був командиром 2-го відділення 2-го протитанкового взводу. Пройшов програму підготовки у Великій Британії за програмою операції INTERFLEX, отримав відзнаку за лідерські здібності. Відмінно знаючи англійську, допомагав перекладачам.

Воював на херсонському напрямку, брав участь у боях під Соледаром, до останнього стояв під містом. На зв’язок із рідними востаннє вийшов 1-го січня. Родина, друзі, всі небайдужі шукали його протягом всього січня по шпиталях і маленьких лікарнях, з-поміж списків та на сайтах полонених. Але, на жаль, надія не справдилася.

Однокурсники та викладачі згадують хлопця як добру, світлу, завжди позитивну людину. Він був готовий повсякчас прийти на допомогу, підтримати, розрадити й надихнути. А ще він дуже любив музику й не уявляв без неї свого життя. Однокурсники досі згадують вечорниці в гуртожитку під гітару й пісні Павла.

У хлопця залишилася вагітна дружина Катерина, двоє маленьких неповнолітніх дітей, мама — пані Галина та сестра Лідія, також випускниця Могилянки (культурологія, 2014).

Могилянська спільнота висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким, друзям Павла...

Вічна пам’ять, повага та безмежна вдячність захиснику України, Герою, Патріоту, Могилянцю Павлу Причепі!

Ми ніколи не забудемо й не пробачимо!

Прощання з Героєм відбудеться у вівторок, 7 лютого об 11:00, за адресою: вул. Івана Федорова, 33, м. Київ (м. Лісова).

Реквізити для допомоги родині:

Приватбанк: 4149439314800941 (Катерина Романюк, дружина)

Монобанк: https://send.monobank.ua/jar/7r1mEcCbRx", - йдеться у повідомленні.