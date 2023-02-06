Мотоцикл із цивільними підірвався на міні на Харківщині, 1 людина загинула. ФОТО
У Харківській області двоє місцевих мешканців підірвались на ворожій міні, один із них загинув.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса генпрокурора.
За даними слідства, у с. Вербівка Ізюмського району 6 лютого близько 15:00 двоє чоловіків, які їхали на мотоциклі, підірвались на міні.
Один з чоловіків загинув, інший отримав поранення.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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