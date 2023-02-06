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Новини Фото Війна
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Мотоцикл із цивільними підірвався на міні на Харківщині, 1 людина загинула. ФОТО

У Харківській області двоє місцевих мешканців підірвались на ворожій міні, один із них загинув.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса генпрокурора.

Мотоцикл із цивільними підірвався на міні на Харківщині, 1 людина загинула 01

За даними слідства, у с. Вербівка Ізюмського району 6 лютого близько 15:00 двоє чоловіків, які їхали на мотоциклі, підірвались на міні.

Один з чоловіків загинув, інший отримав поранення.

Мотоцикл із цивільними підірвався на міні на Харківщині, 1 людина загинула 02

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Автор: 

мінування (1218) Харківщина (6054) жертви (1800)


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Топ коментарі
+3
можливо цяцьку в кориті везли вона і грюкнула...
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06.02.2023 19:50
+3
Навпростець мабуть
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06.02.2023 20:03
+2
Якого його на поле понесло....
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06.02.2023 19:49
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Якого його на поле понесло....
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06.02.2023 19:49 Відповісти
От так, навіть якби не було мінної загрози, на біса в поле на старому моцику їхати? Ну явно ж не кросовий байк на фото...
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06.02.2023 20:01 Відповісти
Навпростець мабуть
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06.02.2023 20:03 Відповісти
Та загрузнуть може, це ж не бобік і не джип...
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06.02.2023 20:04 Відповісти
Мабуть бухі...
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06.02.2023 20:10 Відповісти
можливо цяцьку в кориті везли вона і грюкнула...
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06.02.2023 19:50 Відповісти
вопрос от куда там мина в поле отфанаря кто ее зарыл там
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06.02.2023 19:54 Відповісти
"Слєдопити", скоріш за все. А може просто агроном.
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06.02.2023 19:54 Відповісти
Свежеобработаное поле. И по центру моц.
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06.02.2023 20:00 Відповісти
У комбайна мабуть між колесами пройшла
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06.02.2023 20:07 Відповісти
 
 