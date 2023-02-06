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На Донеччині чоловік під час вуличного конфлікту кинув гранату, загинув випадковий перехожий. ФОТО

На Донеччині чоловік кинув гранату на вулиці, одна людина загинула, четверо поранені.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

На Донеччині чоловік під час вуличного конфлікту кинув гранату, загинув випадковий перехожий 01

​Досудовим розслідуванням встановлено, що 6 лютого, близько 10:30, у м. Красногорівка біля магазину стався конфлікт між вуличним продавцем молочної продукції та місцевим мешканцем. Чоловік звинуватив потерпілого у неякісному товарі та, не задовольнившись словесними образами, кинув у його бік бойову гранату.

На Донеччині чоловік під час вуличного конфлікту кинув гранату, загинув випадковий перехожий 02
На Донеччині чоловік під час вуличного конфлікту кинув гранату, загинув випадковий перехожий 03

Внаслідок вибуху загинув випадковий перехожий. Продавець та ще четверо людей – одна жінка і троє чоловіків, які знаходились поруч, отримали поранення різного ступеню тяжкості.

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На Донеччині чоловік під час вуличного конфлікту кинув гранату, загинув випадковий перехожий 04

Винуватця трагедії затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Автор: 

вибух (4481) граната (794) жертви (1800) Донецька область (8546) Красногорівка (108)


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Топ коментарі
+12
виродок, за руський мір. Їх порібно утилізувати на випередження. Бо вже хвате з ними в толерантність грати.
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06.02.2023 21:05
+11
Это не народ, это хуже народа. Это лучшие люди города (С)
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06.02.2023 21:09
+8
Так що там, зброю будуть народу роздавати, "щоб захищатися від кацапні"?)
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06.02.2023 21:04
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Так що там, зброю будуть народу роздавати, "щоб захищатися від кацапні"?)
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06.02.2023 21:04 Відповісти
Это не народ, это хуже народа. Это лучшие люди города (С)
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06.02.2023 21:09 Відповісти
На жаль не будуть. А потім "рЄзнцков" буде закликати беззбройних цивілів знищувати ворожу техніку та цистерни з паливом на окупованих територіях коктейлями_молотова. Як він уже закликав у березні 2022.
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06.02.2023 21:12 Відповісти
Умнее ее уничтожать из пистолета? Или ты думаешь тебе дадут пулемет?
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06.02.2023 21:41 Відповісти
Ні. Ліпше взагалі беззбройним підійти з коктейлем_молотова до цистерни на відстань кидка, Ви ж мабуть так і робили. Я Вам навів приклад закликів "рЄзнікова". Але з пістолета так, можна прибрати в темному місці якогось кацапа напідпитку та швидко сховатися.
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06.02.2023 21:50 Відповісти
Слушай, в Буче было очень много охотников и оружия. И что? И там у многих был условный АК с замедлителем типа Сайга, а не пистолет. Более того, те кто отдал оружие самообороне оказались в смертельной опасности. И многие из-за этого были убиты.
Лично у меня больше вопросов, кто отдавал приказы на разминирование и почему через полдня уже вошли в Херсон. Хотя тут даже не вопросы. Ответы на них мы знаем.
Объективно наличие оружия у населения сейчас играло бы скорее в минус.
P.S. И подучи историю. В Берлине сожгли ТРИ!!! танковые армии Совка. И не пистолетами.
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06.02.2023 23:15 Відповісти
...і в Берліні на той час залишалися лише зовсім неозброєні цивіли. Так?
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06.02.2023 23:22 Відповісти
Они три танковые армии пожгли аналогами коктейлей Молотова и фаустпатронами. И это сделали гитлерюгендовцы во многом.
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06.02.2023 23:35 Відповісти
Не смішіть мене про "во_мноґом". Це по-перше. А по-друге, а чому Ви не наводите втрати совка від стрілецької зброї, якої на той час у Берліні було гори. В тім числі й у "гітлерюґенду"?
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07.02.2023 10:19 Відповісти
Да, да, танковые армии пожгли как раз коктейлями Молотова. Не переводи тему. Поэтому для танка - это куда более грозное оружие, чем пистолет И пример Бучи тебе привели. Там была масса охотничего оружия. Оно сильно помогло?
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07.02.2023 18:38 Відповісти
Не смішіть мене.
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07.02.2023 18:46 Відповісти
Слился зебиленок
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07.02.2023 18:50 Відповісти
Я вважав Вас за розумнішого. Розчарували. Бувайте.
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07.02.2023 18:52 Відповісти
И тебе, зебиленок, не хворать.
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07.02.2023 21:57 Відповісти
дамо тільки бандитам і мусорам. ага
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06.02.2023 22:59 Відповісти
не раздавать, а давать разрешения на нарезное (и даже армейское) стрелковое оружие. Гранаты раздавать не будут. А кому ссыкотно - тот может поехать на безопасную расию.
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06.02.2023 22:51 Відповісти
разрешения во время полномасштабной войны это уже как обычно "поздно". разрешения а также обучение стрельбе\обращению и опасности оружия и вв нужно было сделать сразу с 14-го года. а во время полномасштабной войны оружие уже должны бы иметь все и стрелять на полигонах в относительно мирных городах как минимум ежемесячно. машины с правами почему-то всяким д*билам раздают, а автомат - почему-то нет.
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06.02.2023 23:10 Відповісти
я в своём комменте не пытался осветить проблематику, когда государству надо было менять оружейное законодательство. И да - позиция Учайкина в этом вопросе мне близка.
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06.02.2023 23:18 Відповісти
виродок, за руський мір. Їх порібно утилізувати на випередження. Бо вже хвате з ними в толерантність грати.
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06.02.2023 21:05 Відповісти
Шкода що в нього двох гранат не було...
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06.02.2023 21:06 Відповісти
Хавало бачите? Хряк - Ламброзо був правий
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06.02.2023 21:06 Відповісти
Якраз ні. Типове східно- і центрально-українське обличчя. Але 400 років окацаплення, в тому числі 75 років савєцкай власті і 30 років накачування на донеччині рускаго міра зробили цих людей, хоч би вони були етнічними українцями, такими, як вони є зараз. Востаннє я був на донеччині 10 років тому. В донецьку всі вже вважали себе рускімі, але по селах розмовляли українською, звичайно ж східною говіркою.
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06.02.2023 21:21 Відповісти
Засуньте йму в сраку таку саму гранату...
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06.02.2023 21:11 Відповісти
Круто! У нас поки-що можуть лише молоко на голову вилить І то - це дуже рідко: молочники за постійних клієнтів "воюють"
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06.02.2023 21:14 Відповісти
Виновник трагедии задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

РФ???? На ЦЕНЗОРЕ с дубу рухнули??
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06.02.2023 21:16 Відповісти
Там написано "Украіни".
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06.02.2023 21:23 Відповісти
У него автопереводчик, я постоянно его использую
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06.02.2023 21:32 Відповісти
Терміново до офтальмолога...
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06.02.2023 21:32 Відповісти
Google Translate
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06.02.2023 21:33 Відповісти
Він читає так звану "рускую вєрсію". Де, звісно, роблять так званий "машинний переклад", який насправді до перекладу не має жодного стосунку, оскільки технологія базується на статистичних даних, а не на логіці і базах знань.
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06.02.2023 21:34 Відповісти
Некуёво выясняем отношения. Поспорили на тему цен яиц?
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06.02.2023 21:40 Відповісти
замість того щоб підірвати якогось бандюка корупціонера вбив невинного.... даун....
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06.02.2023 21:50 Відповісти
на зоне молочко будет пожирнее...
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06.02.2023 22:06 Відповісти
Ментальність манкуртів властива мешканцям цього регіону. І вона підлягає докорінному винищенню, якщо ми хочемо там мати Україну, а не те, що призвело до утворення злочинних угруповань які себе називають ЛДНР.
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07.02.2023 02:11 Відповісти
Так чей это муж?
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07.02.2023 13:17 Відповісти
От такие они люди лугандона… в жопу ему эту гранату засунуть и чеку выдернуть….
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08.02.2023 00:02 Відповісти
 
 