На Донеччині чоловік під час вуличного конфлікту кинув гранату, загинув випадковий перехожий. ФОТО

На Донеччині чоловік кинув гранату на вулиці, одна людина загинула, четверо поранені.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

​Досудовим розслідуванням встановлено, що 6 лютого, близько 10:30, у м. Красногорівка біля магазину стався конфлікт між вуличним продавцем молочної продукції та місцевим мешканцем. Чоловік звинуватив потерпілого у неякісному товарі та, не задовольнившись словесними образами, кинув у його бік бойову гранату.





Внаслідок вибуху загинув випадковий перехожий. Продавець та ще четверо людей – одна жінка і троє чоловіків, які знаходились поруч, отримали поранення різного ступеню тяжкості.

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Винуватця трагедії затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.