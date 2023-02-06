Росіяни обстріляли дві громади на Дніпропетровщині: пошкоджено будинки та газогін. ФОТОрепортаж

У понеділок, 6 лютого, росіяни знову завдали удару по Дніпропетровській області. Як наслідок було пошкоджено газогін та електромережі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Сьогодні протягом дня (6.02.2023 - ред.) російська армія обстріляла два райони Дніпропетровської області. Є руйнування", - ідеться у повідомленні.

Лукашук зауважив, що окупанти атакували Мирівську громаду, що на Нікопольщині. Обстрілом з важкої артилерії в громаді потрощено три приватні житлові будинки, стільки ж господарських споруд, автівку, сонячні панелі, газогін, електромережі.

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"Під обстріл потрапив і Синельниківський район, а саме - Великомихайлівська громада. Теж важка артилерія, наразі наслідки уточнюються", - написав Лукашук.

Голова облради зазначив, що в обох випадках обійшлося без постраждалих.







