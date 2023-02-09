Ніч на Донеччині: під ворожим вогнем опинилися декілька громад, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські військові вночі обстріляли Краматорськ, Костянтинівку, Сіверськ, Гродівську, Вугледарську, Курахівську громади Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько півночі росіяни обстріляли з артилерію відносно віддалену від фронту Гродівську громаду – у Новоекономічному є 1 поранений, пошкоджено церкву. Під обстріл потрапили й околиці Краматорська – пошкоджено територію підприємства.

На Волноваському напрямку 2 будинки пошкоджено у Богоявленці Вугледарської громади; ракетним ударом пошкоджено будівлю у Багатирі", - йдеться в повідомленні.

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Минулої доби росіяни 5 разів обстріляли Курахівську громаду. Найбільше постраждало Новоселидове, пошкоджені дитсадок, амбулаторія, будинок сімейного дозвілля, житловий будинок та підприємство. Під ворожим вогнем опинилися околиці Курахового і Трудового – на щастя, без жертв.

"На Горлівському напрямку росіяни завдали ракетного удару по Костянтинівці та двічі обстріляли з артилерії Іванопілля – у селі пошкоджено будинок і склад. У Нью-Йорку пошкоджено 9-поверхівку. На Лисичанському напрямку пошкоджено житлову двоповерхівку у Сіверську – ніхто не постраждав.", - зазначив Кириленко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби росіяни вбили 2 цивільних на Донеччині, 7 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА















