Співробітник "Укрзалізниці" працював на ФСБ і коригував ракетні удари по Києву, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки викрила російського агента у лавах державного акціонерного товариства "Укрзалізниця"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
За даними СБУ, діючого посадовця Регіональної філії "Південно-Західна залізниця" спецслужби РФ залучили до негласної співпраці після повномасштабного вторгнення.
"У разі захоплення регіону загарбники обіцяли своєму поплічнику лояльне ставлення та керівні посади в окупаційних адміністраціях. Зловмисник перебував на постійному зв’язку з кадровим співробітником фсб, який координував його розвідувально-підривну діяльність проти України. Насамперед агресора цікавили розвіддані про час та місце пересування військових ешелонів з озброєнням та боєприпасами ЗСУ.
Крім цього, ворожий поплічник намагався передати окупантам координати об’єктів енергогенеруючих підприємств у Києві. У разі отримання розвідувальних відомостей рашисти планували використати їх для підготовки та проведення серії прицільних ракетних ударів по українській інфраструктурі", - йдеться в повідомленні.
Співробітники СБУ своєчасно викрили російського агента, задокументували його злочинну діяльність і затримали у Чернігові
Під час обшуків правоохоронці виявили смартфони із доказами законспірованого листування з представником російської спецслужби.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили ворожому агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх організаторів та учасників російської агентури. Зловмисникам загрожує покарання – до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.
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такі конкретні покидьки як цей гомункул ніколи й не вважали себе громадянами України,
росіяни до розвалу СРСР перемішували населення України, аби асимілювати українців, тому сюди відправляли росіян і представників інших національностей, а з України відправляли українців за розподілом після отримання вищої чи технічної освіти у Сибір, або в яку-небудь пустелю на "новобудови гігантів промисловості", щоб їх в Україні меше залишалося
а цей виродок може й сам не знав, що він цикада, яку росіяни колись натуралізували в Україні з метою в певний потрібний рашистам час використати його українське громадянство для знищення чи дестабілізації України, тому що знали за анкетними даними, що його безпроблемно вдасться активізувати
Затриманий харків'янин - КМС з багатьох видів спорту, велосипедист, турист, марафонець, рекордсмен , відомий харків'янин . Про це про це у своєму https://t.me/paw_ibash/742 телеграм-каналі написав харківський журналіст Павло Федосенко, передає "Думка".
Кінчена скотина , наводити ракети по місту , яке тебе так любило і шанувало .
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(огд)да вы поймете, шо вместе с кацапами ничего не можете противопоставить всему миру, который поддерживает светлые силы добра, тобто , нас... ЗЫ... теперь лабух-железнодорожник на 15 лет загремит, даже секель-TV не сможет смотреть. Вот это истерика , кацапы!!!
Сыграни мне , братан, блюзец,
Шобы лука мене захотелось,
Шоб ни спалось , ни пилось, ни елось...
Шобы кукишем стал капец...
Сыграни мне, братан, блюзец... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ
Дайте мені його хоч за горло потримать!