Співробітник "Укрзалізниці" працював на ФСБ і коригував ракетні удари по Києву, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки викрила російського агента у лавах державного акціонерного товариства "Укрзалізниця"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними СБУ, діючого посадовця Регіональної філії "Південно-Західна залізниця" спецслужби РФ залучили до негласної співпраці після повномасштабного вторгнення.

"У разі захоплення регіону загарбники обіцяли своєму поплічнику лояльне ставлення та керівні посади в окупаційних адміністраціях. Зловмисник перебував на постійному зв’язку з кадровим співробітником фсб, який координував його розвідувально-підривну діяльність проти України. Насамперед агресора цікавили розвіддані про час та місце пересування військових ешелонів з озброєнням та боєприпасами ЗСУ.



Крім цього, ворожий поплічник намагався передати окупантам координати об’єктів енергогенеруючих підприємств у Києві. У разі отримання розвідувальних відомостей рашисти планували використати їх для підготовки та проведення серії прицільних ракетних ударів по українській інфраструктурі", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ своєчасно викрили російського агента, задокументували його злочинну діяльність і затримали у Чернігові

Під час обшуків правоохоронці виявили смартфони із доказами законспірованого листування з представником російської спецслужби.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили ворожому агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх організаторів та учасників російської агентури. Зловмисникам загрожує покарання – до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

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