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Співробітник "Укрзалізниці" працював на ФСБ і коригував ракетні удари по Києву, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки викрила російського агента у лавах державного акціонерного товариства "Укрзалізниця"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними СБУ, діючого посадовця Регіональної філії "Південно-Західна залізниця" спецслужби РФ залучили до негласної співпраці після повномасштабного вторгнення.

"У разі захоплення регіону загарбники обіцяли своєму поплічнику лояльне ставлення та керівні посади в окупаційних адміністраціях. Зловмисник перебував на постійному зв’язку з кадровим співробітником фсб, який координував його розвідувально-підривну діяльність проти України. Насамперед агресора цікавили розвіддані про час та місце пересування військових ешелонів з озброєнням та боєприпасами ЗСУ.

Крім цього, ворожий поплічник намагався передати окупантам координати об’єктів енергогенеруючих підприємств у Києві. У разі отримання розвідувальних відомостей рашисти планували використати їх для підготовки та проведення серії прицільних ракетних ударів по українській інфраструктурі", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ своєчасно викрили російського агента, задокументували його злочинну діяльність і затримали у Чернігові

Під час обшуків правоохоронці виявили смартфони із доказами законспірованого листування з представником російської спецслужби.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили ворожому агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх організаторів та учасників російської агентури. Зловмисникам загрожує покарання – до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Також читайте: Закликали донатити на підтримку окупантів: заблоковано ворожу ботоферму у Запоріжжі, - СБУ. ФОТО

Співробітник Укрзалізниці працював на ФСБ і коригував ракетні удари по Києву, - СБУ 01
Співробітник Укрзалізниці працював на ФСБ і коригував ракетні удари по Києву, - СБУ 02
Співробітник Укрзалізниці працював на ФСБ і коригував ракетні удари по Києву, - СБУ 03
Співробітник Укрзалізниці працював на ФСБ і коригував ракетні удари по Києву, - СБУ 04
Співробітник Укрзалізниці працював на ФСБ і коригував ракетні удари по Києву, - СБУ 05
Співробітник Укрзалізниці працював на ФСБ і коригував ракетні удари по Києву, - СБУ 06
Співробітник Укрзалізниці працював на ФСБ і коригував ракетні удари по Києву, - СБУ 07
Співробітник Укрзалізниці працював на ФСБ і коригував ракетні удари по Києву, - СБУ 08

Автор: 

Київ (19517) СБУ (12837) Укрзалізниця (6858) Чернігів (788)


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Топ коментарі
+29
Напишіть будь ласка адресу де мешкає цей борец з бандеровцями.
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09.02.2023 09:56
+24
яке ж мерзенне створіння...
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09.02.2023 09:52
+20
Як несподівано, до стінки тварюку.
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09.02.2023 09:50
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Як несподівано, до стінки тварюку.
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09.02.2023 09:50 Відповісти
яке ж мерзенне створіння...
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09.02.2023 09:52 Відповісти
Оказывается биндеровская нечисть - это дома с мирными жителями и инфраструктура. Ну тогда получай фашист гранату.
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09.02.2023 09:54 Відповісти
Напишіть будь ласка адресу де мешкає цей борец з бандеровцями.
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09.02.2023 09:56 Відповісти
Там хтось в ОП вже скоро 3 роки на ФСБ працює.
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09.02.2023 09:56 Відповісти
Не смешите мои капцi, типо не знать , шо рыба гниет с головы.
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09.02.2023 11:05 Відповісти
СБУ наробіть їм фейкових агентів, нехай рашистам передають координати якіхось розвалених сараїв, щоб витрачали ракети.
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09.02.2023 09:57 Відповісти
Ну шановний...нормальна спецслужба давно цим займається і не тільки СБ, там інших повно...У тому числі із-за цього повного блекауту і не відбулося
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09.02.2023 10:07 Відповісти
******й ішак
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09.02.2023 09:58 Відповісти
..нехай проконсультується у Штепи і печерного правосуддя , звичайно, якщо кривавого бабла вистачить тварюці.. може ще й к татаровцямм візьмуть, на усілєніє
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09.02.2023 09:59 Відповісти
Піде в ОП радником !
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09.02.2023 10:17 Відповісти
значно веселіше було б читати "ліквідувала ... " ...
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09.02.2023 10:01 Відповісти
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09.02.2023 10:45 Відповісти
Блин, прокацапленного тюфтяя держали на поводке истинного шестерки. А он даже и не трепыхался. Так рисковать тока за то, шо про лабуха будут помнить, если подфартит.
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09.02.2023 10:04 Відповісти
На рельси під потяг
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09.02.2023 10:04 Відповісти
ХЛОПЦАМ СБУ-РЕСПЕКТ!того ватного ******** на рельсы и кол в лобешню..............вот же сучище...............................................................
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09.02.2023 10:06 Відповісти
Коли вже з'являться спецтрибунали для зрадників і застосування до них закону воєнного часу??? Чому це досі не зроблено? Чому цим займаються корумповані цивільні суди? Ще досі не на часі? Ще не все розбили???
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09.02.2023 10:14 Відповісти
и таких сволочей еще тьма тараканья...
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09.02.2023 10:16 Відповісти
А за Опівських ''кротів'' коли візьметеся?
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09.02.2023 10:19 Відповісти
що в Києві мало стовпів, чи каштанів ?
Ну ви зрозуміли...
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09.02.2023 10:27 Відповісти
Що може зупинити таку мерзоту?Тільки розстріл.Все інше - маячня.Влада готова відновити,нк час війні,таке покарання?НІ,очкує.Тоді будуть ще десятки,якщо не сотні,таких випадків.
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09.02.2023 10:29 Відповісти
Хоть морду лица и замылили но Серлеща всё равно не похож....печалька....
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09.02.2023 10:33 Відповісти
Треба у законодавство впровадити норму про смертну кару за дії злочинців, що потягнули тяжкі наслідки для життя українців і економіки країни під час війни,
такі конкретні покидьки як цей гомункул ніколи й не вважали себе громадянами України,
росіяни до розвалу СРСР перемішували населення України, аби асимілювати українців, тому сюди відправляли росіян і представників інших національностей, а з України відправляли українців за розподілом після отримання вищої чи технічної освіти у Сибір, або в яку-небудь пустелю на "новобудови гігантів промисловості", щоб їх в Україні меше залишалося
а цей виродок може й сам не знав, що він цикада, яку росіяни колись натуралізували в Україні з метою в певний потрібний рашистам час використати його українське громадянство для знищення чи дестабілізації України, тому що знали за анкетними даними, що його безпроблемно вдасться активізувати
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09.02.2023 10:33 Відповісти
Треба поголовна перевірка всіх чинуш на співпрацю з фсб! Думаю багато нариють! 🤬
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09.02.2023 10:35 Відповісти
У Харкові навідником російських ракет виявився велосипедист-рекордсмен - ЗМІ

Затриманий харків'янин - КМС з багатьох видів спорту, велосипедист, турист, марафонець, рекордсмен , відомий харків'янин . Про це про це у своєму https://t.me/paw_ibash/742 телеграм-каналі написав харківський журналіст Павло Федосенко, передає "Думка".
Кінчена скотина , наводити ракети по місту , яке тебе так любило і шанувало .

.
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09.02.2023 10:47 Відповісти
Гнида кацапська. Повісити показово біля хати.
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09.02.2023 10:50 Відповісти
Бггг-гг...Ватаны, вы же сейчас тупо забились в свои норки , боитесь даже голос подать... Шо это некоторые из вас такие азартные, в сруцкую рулетку заритесь сыгрануть за понюшку табачка... Ватанчики , вот прикиньте тричлен к носу... та(огд)да вы поймете, шо вместе с кацапами ничего не можете противопоставить всему миру, который поддерживает светлые силы добра, тобто , нас... ЗЫ... теперь лабух-железнодорожник на 15 лет загремит, даже секель-TV не сможет смотреть. Вот это истерика , кацапы!!!
Сыграни мне , братан, блюзец,
Шобы лука мене захотелось,
Шоб ни спалось , ни пилось, ни елось...
Шобы кукишем стал капец...
Сыграни мне, братан, блюзец... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ
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09.02.2023 10:57 Відповісти
Я надеюсь что такому отрежут и руки и ноги, чтоб он был в рашке как свое говно!!!
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09.02.2023 10:57 Відповісти
...сколько еще тварей осталось!!!!
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09.02.2023 10:59 Відповісти
На налыгач любителя лаптеунтии и - до потяга, най шпали за ним вираховуе.
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09.02.2023 11:00 Відповісти
Коли вже СБУ дійде до Укренерго? Там є кого за жопу взяти
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09.02.2023 11:31 Відповісти
Де ж така сволота береться?
Дайте мені його хоч за горло потримать!
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09.02.2023 13:43 Відповісти
Аж смішно, як примітивно. Не вірю цьому сбу в якому валом агентів фсб паРаші. Чому не арештований до сих пір головний пахан каламойша і його смотрящий єрмак?
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09.02.2023 13:56 Відповісти
 
 