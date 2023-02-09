Київ нарощує протиповітряну оборону. Мобільні вогневі групи можуть знищувати крилаті ракети та інші повітряні цілі, - КМВА. ФОТОрепортаж
У Києві нарощують кількість мобільних вогневих груп для знищення крилатих ракет, дронів та інших повітряних цілей.
Про це повідомили у пресслужбі КМВА, передає Цензор.НЕТ.
"Для протидії "Шахедам" у підрозділах Угруповання сил та засобів оборони Києва створено мобільні вогневі групи. Підготовлені екіпажі на легкових автомобілях підвищеної прохідності - озброєні великокаліберними кулеметами та оснащені тепловізійними прицілами, а також іншими приладами виявлення цілей і лазерного цілевказання", - йдеться в повідомленні.
За даними КМВА, вогневі позиції для мобільних груп визначені так, щоб екіпаж якнайшвидше прибув на місце. Підготовка самого екіпажу до бою займає не більше однієї хвилини.
"Кількість мобільних груп у складі угруповання постійно збільшується. Також ведеться робота задля покращення їх технічного оснащення. Мобільна вогнева група може знищувати також крилаті ракети та інші повітряні цілі", - додали в адміністрації.
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https://t.me/PresidentPoroshenko/5036 Петро Порошенко (фотки - за цією ссилюю) :
Сили ППО - це Янголи-Охоронці, які носять піксель. І коли після повітряної тривоги ми читаємо в новинах, що «силам ППО вдалося збити усі ракети», - це диво, яке вони створюють для нас щодня.
На рахунку цих хлопців багато збитих повітряних цілей і на Київщині, і на сході. Тому, коли від них прийшов запит по зенітним установкам, ми не задумуючись взялись виконувати його.
Вантажівки DAF, оснащені ЗУ-23-2, радіус дії яких до 1,5 км. А значить - мінус «шахеди», ну і навіть ракети, які летять на низькій висоті.
Ми вдячні нашим воїнам за захист неба України. Але крім слів подяки маємо зробити все можливе, щоб в найкоротший термін збільшити оборонні і наступальні можливості ЗСУ. Працюємо далі!
https://t.me/PresidentPoroshenko/5007 Петро Порошенко (фотки - за цією ссилюю) :
Крутість цих фото просто зашкалює. Подивіться, з якими обличчями хлопці монтують зенітку на наш модифікований ДАФ. Ця «крихітка» вагою в тону - здатна знищити раши$$тський «шахед» і навіть танк. Бо тепер вона має колеса😉 і може швидко переміститися на потрібну відстань до ворожого об'єкта.
Першу партію - а це 5 вантажівок із ЗУ - ми передали в Рівному. Там вони закриватимуть кордон з Білоруссю.
А саме ця машина піде вже в інший регіон. Поки не скажу куди саме, але воїни пообіцяли показати відео з першим збитим «шахедом». Я поспілкувався з представниками нашого героїчного ППО, і можу вам з впевненістю сказати: їм все подобається. Вони мають досвід з 2014 року і з нетерпінням чекають, коли завершаться роботи і вантажівка буде у них, щоб бити росіян.
https://eurosolidarity.org/2023/02/08/poroshenko-pryviz-dopomogu-rozvidnykam-na-pivnichnyj-front-zagroza-zrostaye-ale-j-my-vzhe-inshi/ Петро Порошенко (фотки - за цією ссилю) :
Петро Порошенко привіз у розвідбатальйон на північному напрямку «Старлінки», радіостанції, автомобільні шини, хімічні грілки для рук та інше спорядження. П'ятий Президент наголошує: через рік після повномасштабного вторгнення загроза повторного наступу зросла, але українці готові дати ворогу по зубах.
«Ми зустрічалися на Сході під час важких боїв. І важко собі уявити військову частину, яка більш ефективно використовує ту допомогу, яку наша команда надає. Дуже приємно бачити знайомі DAFи, які виконують бойове завдання», - зазначає Порошенко.
«Колись ми передавали хлопцям DAFи. Так ось вони поставили на них «зушки» і тепер нещадно б'ють росіян», - пояснив Петро Порошенко.
«Ми сьогодні привезли «Старлінки», радіостанції, бо зв'язок і комунікація - це те, що ви просили. І цей діалог у нас виходить дуже вдалий. Привезли мрію кожного зам по тилу - шини. Бо автівки при такій погоді без коліс в поле не виїдуть», - говорить Порошенко.«І те, що Марина знайшла в Європі і привезла - це хімічні грілки. Погода ще холодна, і ми не маємо допустити, щоб наші військовослужбовці мали обмороження або рук, або ніг. 5 тисяч грілок допоможуть перенести зимові холоди», - говорить п'ятий Президент.Розвідники дякують за чергову допомогу і показують трофейну техніку, яку відбили у росіян. Кажуть - рації якраз потрібні, щоб пустити в діло відремонтовані трофеї.
«За радіостанції ми вам щиро дякуємо, тому що ми сьогодні буквально поставили ще один трофейний танк в стрій, одразу радіостанція туди піде. І ви нам просто закрили цю проблему», - пояснюють бійці.
Порошенко додає: «це ж не просто радіостанції. Це спеціальний мобільний комплект, яким оснащуються бойові броньовані машини, танки і автомобілі, БТРи. І вона має значний радіус, плюс командирський пункт. Мені приємно, що саме їх ми сьогодні передаємо».Розвідники також показують трофейний «Урал» та БТР: «це ми забрали у рускіх, коли вони йшли на Київ і назад відходили». Порошенко пропонує вигідний обмін - російську техніку, яку можна буде передати в інші підрозділи, на британські DAFи. «Ми у вас готові два з маніпуляторами і одного такого запросити, якщо у нас все вийде, ми готові віддати вам щось», - кажуть військові.
«Ми спеціально закупаємо зараз саме для артилерійських підрозділів, для розвідувальних, бо маніпулятори цінні. У нас зараз черга на DAFи вишикувалась. Давайте ми вам дамо в обмін для якихось частин. Так скажемо, такий «бартер», - пропонує Порошенко.
«Ми маємо зробити все від нас залежне для того, щоб забезпечити контрнаступ української армії, який має зірвати наступ армії російської. І сьогодні кожен має зробити все, що можна, щоб якнайшвидше поставити в війська все необхідне», - зазначає п'ятий Президент.