Київ нарощує протиповітряну оборону. Мобільні вогневі групи можуть знищувати крилаті ракети та інші повітряні цілі, - КМВА. ФОТОрепортаж

У Києві нарощують кількість мобільних вогневих груп для знищення крилатих ракет, дронів та інших повітряних цілей.

Про це повідомили у пресслужбі КМВА, передає Цензор.НЕТ.

"Для протидії "Шахедам" у підрозділах Угруповання сил та засобів оборони Києва створено мобільні вогневі групи. Підготовлені екіпажі на легкових автомобілях підвищеної прохідності - озброєні великокаліберними кулеметами та оснащені тепловізійними прицілами, а також іншими приладами виявлення цілей і лазерного цілевказання", - йдеться в повідомленні.

За даними КМВА, вогневі позиції для мобільних груп визначені так, щоб екіпаж якнайшвидше прибув на місце. Підготовка самого екіпажу до бою займає не більше однієї хвилини.

"Кількість мобільних груп у складі угруповання постійно збільшується. Також ведеться робота задля покращення їх технічного оснащення. Мобільна вогнева група може знищувати також крилаті ракети та інші повітряні цілі", - додали в адміністрації.

Читайте: Партнери впевнені в Україні, ніхто посольства не евакуює, - Кулеба













