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На Херсонщині ексгумували тіла чоловіка та хлопчика, які загинули під час ворожого обстрілу. ФОТО

У с. Посад-Покровське Херсонської області правоохоронці провели ексгумацію та огляд тіл двох людей: чоловіка та хлопчика.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Facebook-сторінку Херсонської обласної прокуратури. 

 "За даними слідства, трупи належать місцевим мешканцям – чоловіку та малолітньому хлопчику. Чоловік перебував на вулиці, у той час російська армія почала вести вогонь по населеному пункту. Добігти до погреба під час обстрілу намагався хлопчик, проте ворожий снаряд забрав його життя. Хлопчину поховали на місцевому цвинтарі рідні, а чоловіка односельці - на території його домоволодіння", - йдеться в повідомленні. 

Тіла загиблих направили для проведення судово-медичних експертиз.

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На Херсонщині ексгумували тіла чоловіка та хлопчика, які загинули під час ворожого обстрілу 01
На Херсонщині ексгумували тіла чоловіка та хлопчика, які загинули під час ворожого обстрілу 02
На Херсонщині ексгумували тіла чоловіка та хлопчика, які загинули під час ворожого обстрілу 03

Автор: 

смерть (6756) ексгумація (144) жертви (1800) Херсонська область (5776)


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