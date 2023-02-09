На Херсонщині ексгумували тіла чоловіка та хлопчика, які загинули під час ворожого обстрілу. ФОТО

У с. Посад-Покровське Херсонської області правоохоронці провели ексгумацію та огляд тіл двох людей: чоловіка та хлопчика.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Facebook-сторінку Херсонської обласної прокуратури.

"За даними слідства, трупи належать місцевим мешканцям – чоловіку та малолітньому хлопчику. Чоловік перебував на вулиці, у той час російська армія почала вести вогонь по населеному пункту. Добігти до погреба під час обстрілу намагався хлопчик, проте ворожий снаряд забрав його життя. Хлопчину поховали на місцевому цвинтарі рідні, а чоловіка односельці - на території його домоволодіння", - йдеться в повідомленні.

Тіла загиблих направили для проведення судово-медичних експертиз.

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