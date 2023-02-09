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СБУ викрила схему "чорних" сертифікатів НСАУ та повідомила про підозри. ФОТОрепортаж

СБУ повідомила про підозру високопосадовцям Національної спілки архітекторів України, які незаконно змінювали дані в державній електронній системі у галузі будівництва.

Про це в СБУ повідомили 8 лютого, передає Цензор.НЕТ.

Кіберфахівці СБУ зібрали беззаперечні докази вини посадовців Національної спілки архітекторів України, які займалися махінаціями у будівельній сфері України. Зловмисники "видавали" нові сертифікати атестації архітекторів, хоча не мали на це права. Щоб схема працювала, вони незаконно змінювали персональні дані архітекторів у раніше виданих сертифікатах.

"Для цього представник Національної спілки архітекторів, за вказівкою керівника, передав підконтрольній третій особі свій електронний ключ для входу в електронну систему. Використовуючи ключ та прогалини в протоколах безпеки системи, здійснено несанкціоноване втручання та зміну особистих даних в старих сертифікатах архітекторів з окупованого Криму на необхідних "новостворених", - зазначили в СБУ.

Всі дії нових архітекторів з використанням таких "чорних" сертифікатів можуть бути визнані в судовому порядку незаконними, що потягне за собою інші негативні наслідки для забудовників та простих громадян.

Наприкінці 2022-го року повідомлялося, що співробітники СБУ викрили і заблокували схему у результаті слідчо-оперативних дій наприкінці. Деталі спецоперації були повідомлені на спільному брифінгу СБУ та Мінцифри в січні. Так, під час обшуків за місцями проживання і роботи підозоюваних правоохоронці виявили електронний ключ доступу до Системи, комп’ютерну техніку та інші цифрові носії інформації з доказами злочинних дій, що в подальшому було підтверджено відповідною судовою комп’ютерно-технічною експертизою. На підставі зібраних доказів підозру оголосили керівнику НСАУ, його заступниці та IT фахівцю, що безпосередньо здійснював втручання, за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Раніше журналісти Bihus.info публікували розслідування, в якому показали схему, як Національна спілки архітекторів монополізувала в Україні можливість сертифікації спеціалістів задля збагачення.

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СБУ викрила схему чорних сертифікатів НСАУ та повідомила про підозри 01
СБУ викрила схему чорних сертифікатів НСАУ та повідомила про підозри 02
СБУ викрила схему чорних сертифікатів НСАУ та повідомила про підозри 03
СБУ викрила схему чорних сертифікатів НСАУ та повідомила про підозри 04
СБУ викрила схему чорних сертифікатів НСАУ та повідомила про підозри 05

Автор: 

архітектура (89) СБУ (12837) будівництво (3020)


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Топ коментарі
+8
Самая коррумпированная отрасль экономки это строительство. И там "мажутся" все. Проектировщики, архитекторы, органы власти, пожарники, газовщики и т.д. и т.п.
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09.02.2023 12:51
+6
нікада нє била, і вот - апядь!!!! 🤣🤣
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09.02.2023 12:55
+4
Вся ця історія - маленький вершечок горбочка підводної частини "цифрового айсбергу" - зворотня сторона повальної цифровізації суспільних процесів й важливих документів.
Якщо з допомогою набору букво-знако-цифр зі смартфона із будь-якої локації відкриваються безмежні права і можливості, як у печері зі скарбами після команди "сім-сім відкрийся", то в один непрекрасний момент всі накопичені бази даних можуть бути одномоментно дескредитовані і не лише якісь права на професію, а й право власності на нерухомість, корпоративні права й цінні папери, авторські права та інші речові права.
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09.02.2023 13:05
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шуляк атакує?
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09.02.2023 12:47 Відповісти
Чому?
якщо хтось знущається над власним взуттям, то не обов'язково різати ноги.
сертифікація в архітектурі та містобудуванні має бути обов'язково, але "prozzoro"
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09.02.2023 12:55 Відповісти
ця сертифікація лише спосіб розводу інженерів та архітекторів на гроші.
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09.02.2023 13:05 Відповісти
якщо хочете побачити бєспрєдєл містобудівництва, то поїдьте на Пізняки до Ашану.
і не треба буде їхати в Шанхай 😕
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09.02.2023 14:46 Відповісти
знаєте шо? за великим рахунком, це не бєспрєдєл містобудівництва, а бєспрєдєл квартирокупівництва.

там цю муйню набудували лише тому, що до муя бажаючих ту муйню придбати.
хтось когось силою змусив купувати там квартири? ні, покупців там ВСЕ влаштувало...
а забудовники там наліпили ісключітєльна по просьбам трудящіхся. інакше б там житло не розкупили, правда ж?
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09.02.2023 15:01 Відповісти
Самая коррумпированная отрасль экономки это строительство. И там "мажутся" все. Проектировщики, архитекторы, органы власти, пожарники, газовщики и т.д. и т.п.
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09.02.2023 12:51 Відповісти
бо в нас всіх хоч хлібом не корми.., а дай можливість видавати якійсь дозвіл будівельникам...
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09.02.2023 13:18 Відповісти
Зелені архітектори...
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09.02.2023 12:53 Відповісти
Да такого воровства никогда не было
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09.02.2023 12:53 Відповісти
нікада нє била, і вот - апядь!!!! 🤣🤣
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09.02.2023 12:55 Відповісти
якщо можна щось вкрасти, там обов'язково є воровство, це як
"приходить осінь - опадають листя"
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09.02.2023 12:58 Відповісти
Таким як ти певно краще всього жилося при янику. Тоді про корупцію нічого не писали, нікого не садили і дехто навіть справді вірить, що її і не було.
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09.02.2023 13:05 Відповісти
а саме лучшіше, канєшна била - за лініда данілыча, крєпкага хазяствінніка!!!! 🤣🤣
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09.02.2023 13:11 Відповісти
Айтішнік дебіл. Там вже усе фіксується, тим більше з ел. ключем !!

Розраховували на те, що не помітять. Мабуть вилізло в іншій кримінальній справі.
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09.02.2023 12:57 Відповісти
Вся ця історія - маленький вершечок горбочка підводної частини "цифрового айсбергу" - зворотня сторона повальної цифровізації суспільних процесів й важливих документів.
Якщо з допомогою набору букво-знако-цифр зі смартфона із будь-якої локації відкриваються безмежні права і можливості, як у печері зі скарбами після команди "сім-сім відкрийся", то в один непрекрасний момент всі накопичені бази даних можуть бути одномоментно дескредитовані і не лише якісь права на професію, а й право власності на нерухомість, корпоративні права й цінні папери, авторські права та інші речові права.
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09.02.2023 13:05 Відповісти
та з цими електронними ключами, це просто великий лохотрон, так само як і в держ. гео кадастрі!!!!
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09.02.2023 13:07 Відповісти
Минсоцполитики буксует, обезлюднило, в ожидании чисток уволилась купа людишек. Чуют, суки.
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09.02.2023 13:10 Відповісти
Уявляю, як ці "архітектори" чекають на гроші , що виділить світова спільнота на відновлення країни.
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09.02.2023 13:14 Відповісти
Ну, і чьто далєє?! Далєє - чьто???
Вибачте, панове, але вже за@бали всі ці "викриття"!! Викривають-викривають, та неяк не викриють! СБУ, прокуратура, суди, різноманітні "антикорупційні" органи просто мають гешефт, кришують та відмазують всі ці контори, а лохам дують у вуха про якісь "викриття"!
Жодного вироку, жодного покарання, жодної копійки до бюджету!!!
P. S. Лох нє мамонт, лох нє вимрєт!..
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09.02.2023 15:42 Відповісти
 
 