СБУ викрила схему "чорних" сертифікатів НСАУ та повідомила про підозри. ФОТОрепортаж
СБУ повідомила про підозру високопосадовцям Національної спілки архітекторів України, які незаконно змінювали дані в державній електронній системі у галузі будівництва.
Про це в СБУ повідомили 8 лютого, передає Цензор.НЕТ.
Кіберфахівці СБУ зібрали беззаперечні докази вини посадовців Національної спілки архітекторів України, які займалися махінаціями у будівельній сфері України. Зловмисники "видавали" нові сертифікати атестації архітекторів, хоча не мали на це права. Щоб схема працювала, вони незаконно змінювали персональні дані архітекторів у раніше виданих сертифікатах.
"Для цього представник Національної спілки архітекторів, за вказівкою керівника, передав підконтрольній третій особі свій електронний ключ для входу в електронну систему. Використовуючи ключ та прогалини в протоколах безпеки системи, здійснено несанкціоноване втручання та зміну особистих даних в старих сертифікатах архітекторів з окупованого Криму на необхідних "новостворених", - зазначили в СБУ.
Всі дії нових архітекторів з використанням таких "чорних" сертифікатів можуть бути визнані в судовому порядку незаконними, що потягне за собою інші негативні наслідки для забудовників та простих громадян.
Наприкінці 2022-го року повідомлялося, що співробітники СБУ викрили і заблокували схему у результаті слідчо-оперативних дій наприкінці. Деталі спецоперації були повідомлені на спільному брифінгу СБУ та Мінцифри в січні. Так, під час обшуків за місцями проживання і роботи підозоюваних правоохоронці виявили електронний ключ доступу до Системи, комп’ютерну техніку та інші цифрові носії інформації з доказами злочинних дій, що в подальшому було підтверджено відповідною судовою комп’ютерно-технічною експертизою. На підставі зібраних доказів підозру оголосили керівнику НСАУ, його заступниці та IT фахівцю, що безпосередньо здійснював втручання, за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.
Раніше журналісти Bihus.info публікували розслідування, в якому показали схему, як Національна спілки архітекторів монополізувала в Україні можливість сертифікації спеціалістів задля збагачення.
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якщо хтось знущається над власним взуттям, то не обов'язково різати ноги.
сертифікація в архітектурі та містобудуванні має бути обов'язково, але "prozzoro"
і не треба буде їхати в Шанхай 😕
там цю муйню набудували лише тому, що до муя бажаючих ту муйню придбати.
хтось когось силою змусив купувати там квартири? ні, покупців там ВСЕ влаштувало...
а забудовники там наліпили ісключітєльна по просьбам трудящіхся. інакше б там житло не розкупили, правда ж?
"приходить осінь - опадають листя"
Розраховували на те, що не помітять. Мабуть вилізло в іншій кримінальній справі.
Якщо з допомогою набору букво-знако-цифр зі смартфона із будь-якої локації відкриваються безмежні права і можливості, як у печері зі скарбами після команди "сім-сім відкрийся", то в один непрекрасний момент всі накопичені бази даних можуть бути одномоментно дескредитовані і не лише якісь права на професію, а й право власності на нерухомість, корпоративні права й цінні папери, авторські права та інші речові права.
Вибачте, панове, але вже за@бали всі ці "викриття"!! Викривають-викривають, та неяк не викриють! СБУ, прокуратура, суди, різноманітні "антикорупційні" органи просто мають гешефт, кришують та відмазують всі ці контори, а лохам дують у вуха про якісь "викриття"!
Жодного вироку, жодного покарання, жодної копійки до бюджету!!!
P. S. Лох нє мамонт, лох нє вимрєт!..