У російській воєнній техніці використовуються такі мікросхеми та плати, які є універсальними або взаємозамінними, - Генштаб. ФОТО

У старих артилерійських системах на кшталт "Ураган", "Смерч" або "Град" використовуються іноземні компоненти.

Про це на брифінгу в Military Media Center наголосив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Рудик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на AрміяInform.

Він підтвердив використання іноземних компонентів у старих артилерійських системах на кшталт "Ураган", "Смерч" або "Град", які росіяни широко застосовують у війні проти України.

Також Рудик підкреслив, що росіяни намагаються використовувати такі мікросхеми, плати та інші компоненти систем управління вогнем, які є універсальними або взаємозамінними.

"Тобто умовно такий же самий блок можна скрутити, переставити на іншу техніку. Але це стосується тих радянських систем, які вони модернізують саме зараз, не старих зразків. Саме тому наша увага сконцентрована на "Торнадо-Г", тому що це одна з останніх модифікацій даної ракетної системи залпового вогню", - зазначив Рудик.

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