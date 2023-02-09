У російській воєнній техніці використовуються такі мікросхеми та плати, які є універсальними або взаємозамінними, - Генштаб. ФОТО
У старих артилерійських системах на кшталт "Ураган", "Смерч" або "Град" використовуються іноземні компоненти.
Про це на брифінгу в Military Media Center наголосив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Рудик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на AрміяInform.
Він підтвердив використання іноземних компонентів у старих артилерійських системах на кшталт "Ураган", "Смерч" або "Град", які росіяни широко застосовують у війні проти України.
Також Рудик підкреслив, що росіяни намагаються використовувати такі мікросхеми, плати та інші компоненти систем управління вогнем, які є універсальними або взаємозамінними.
"Тобто умовно такий же самий блок можна скрутити, переставити на іншу техніку. Але це стосується тих радянських систем, які вони модернізують саме зараз, не старих зразків. Саме тому наша увага сконцентрована на "Торнадо-Г", тому що це одна з останніх модифікацій даної ракетної системи залпового вогню", - зазначив Рудик.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- держава
- бізнес-компанія
- окрема людина.
Навіть якщо начасі неможливо обкласти санкціями якусь велику країну, тож можно прицільно і досить швидко знищити компанії, які співпрацють з агресором, і це можна робити більшь оперативно та в великих масштабах. Ну а якщо контретні люди почнуть отримувати реальні тюремні строки, то ефективність санкцій значно збільшиться. Тож нам треба у співпраці з іноземними спецслужбами виявити кожну ланку у ланцюгу поставо цієї електроніки і кожну людину, задіяну в ньому і зробити з виробниками цієї електроніки теж саме, що і з *******, відправити всіх причетних до вбивства мирних мешканців ракетами за грати або спочатку зробити їх невиїзними з тоталітарних країн, які їх прикривають. І робити це треба почати вже зараз, незалежно від іноземних спецслужб
Ещё - многие компоненты бытовой электроники неважно себя чувствует на природе с военно-космическим ускорением и экстремальными температурами. Это наверное и одна из причин, почему крылатые ракеты русни вдруг сами произвольно приземляется или улетает обратно домой. Нельзя просто купить кучу блоков в Али и соединить вместе. На столе такой "блок управления" будет работать, но в ракете при запуске разлетится в хлам. Потому военное железо и стоит на порядок дороже похожих устройств для простого обывателя.