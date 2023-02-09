УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5245 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
14 658 16

У російській воєнній техніці використовуються такі мікросхеми та плати, які є універсальними або взаємозамінними, - Генштаб. ФОТО

У старих артилерійських системах на кшталт "Ураган", "Смерч" або "Град" використовуються іноземні компоненти.

Про це на брифінгу в Military Media Center наголосив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Рудик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на AрміяInform.

Він підтвердив використання іноземних компонентів у старих артилерійських системах на кшталт "Ураган", "Смерч" або "Град", які росіяни широко застосовують у війні проти України.

Також Рудик підкреслив, що росіяни намагаються використовувати такі мікросхеми, плати та інші компоненти систем управління вогнем, які є універсальними або взаємозамінними.

"Тобто умовно такий же самий блок можна скрутити, переставити на іншу техніку. Але це стосується тих радянських систем, які вони модернізують саме зараз, не старих зразків. Саме тому наша увага сконцентрована на "Торнадо-Г", тому що це одна з останніх модифікацій даної ракетної системи залпового вогню", - зазначив Рудик.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Щонайменше 1000 танків втратила РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, - CNN

У російській воєнній техніці використовуються такі мікросхеми та плати, які є універсальними або взаємозамінними, - Генштаб 01
У російській воєнній техніці використовуються такі мікросхеми та плати, які є універсальними або взаємозамінними, - Генштаб 02
У російській воєнній техніці використовуються такі мікросхеми та плати, які є універсальними або взаємозамінними, - Генштаб 03

Автор: 

Генштаб ЗС (6610) росія (65301) техніка (1826)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
При наличии Китая это врядли возможно
показати весь коментар
09.02.2023 13:32
+8
У нас были и есть свои разработки. Например "Вильха", Но Таран тогда их зарубил, сказал что у него есть их аж 98 штук (8 залпов) и ему больше не нужно. Отака херня.
показати весь коментар
09.02.2023 13:43
+7
Большая часть компонентов действительно покупается в АлиЕкспресс и подобных лавках. Для подчёта траектории снарядов возможностей китайских клонов западных процессоров прошлого десятилетия и даже микроконтроллеров хватает с излишком. И стоит они тоже недорого. Для отмазки можно покупать партию микросхем по частям всем заводом. Так что не думаю что санкционирование элементной базы для русни такая уж большая проблема. Отсутствие возможности самим производить точную механику и оптику и некоторых сверхпрочных материалов из-за отсутствия производственных технологий и понятия, как ими пользоваться, уже другое. Утечка мозгов в сторону запада из-за несовместимости с гопническими и и тупими властями ситуацию не исправляет.

Ещё - многие компоненты бытовой электроники неважно себя чувствует на природе с военно-космическим ускорением и экстремальными температурами. Это наверное и одна из причин, почему крылатые ракеты русни вдруг сами произвольно приземляется или улетает обратно домой. Нельзя просто купить кучу блоков в Али и соединить вместе. На столе такой "блок управления" будет работать, но в ракете при запуске разлетится в хлам. Потому военное железо и стоит на порядок дороже похожих устройств для простого обывателя.
показати весь коментар
09.02.2023 14:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тоді потрібно поставити бар'єр для будь яких плат! Хай готують на вогнищі, а прання - на водоймищах
показати весь коментар
09.02.2023 13:19 Відповісти
При наличии Китая это врядли возможно
показати весь коментар
09.02.2023 13:32 Відповісти
Они покупают большинство условно на АлиЭкспрессе. Те же программируемые контроллеры. Качество их устраивает.
показати весь коментар
09.02.2023 13:39 Відповісти
якщо ви знайомі з електронікою то повинні знати що виробництво друкованих навіть багатошарових плат давно освоєне на підприємствах бушого срср. То не проблема. Як і не проблема поставки комплектуючих з Китаю. Закрити можна лише поставки високотехнологічних спеціалізованих мікросхем виробників США чи Європи. А вся побутова та напівпромислова лінійка комплектуючих кожен може замовити на АліЕкспрес
показати весь коментар
09.02.2023 13:41 Відповісти
а чого ж ми не можемо так само зробити? держохоронпраці не дає???
показати весь коментар
09.02.2023 13:33 Відповісти
У нас были и есть свои разработки. Например "Вильха", Но Таран тогда их зарубил, сказал что у него есть их аж 98 штук (8 залпов) и ему больше не нужно. Отака херня.
показати весь коментар
09.02.2023 13:43 Відповісти
навіщо? асфальт важливіший
показати весь коментар
09.02.2023 13:49 Відповісти
асфальт то примітивно, там все набагато гірше...
показати весь коментар
09.02.2023 14:04 Відповісти
Для тех кто не в теме и нифига не понял) Буквы после слова Торнадо( "Г". "С") обозначают привычные всем слова Град и Смерч...
показати весь коментар
09.02.2023 13:35 Відповісти
zadovbaly tymy platamy, na ******* lubyi shkolyar zaprogramue raketu
показати весь коментар
09.02.2023 13:36 Відповісти
А радіолампи, де радіолампи.
показати весь коментар
09.02.2023 13:58 Відповісти
Клистроны.
показати весь коментар
09.02.2023 14:05 Відповісти
То трохов друге і дуже дороге. Там треба 6п14, 6ж1п, 6н14п, 6ф1п... Най музикою заправляються.
показати весь коментар
09.02.2023 20:27 Відповісти
Этих ещё из детства помню. Тогда видел и блоки с малыми радиолампами типа 6Н17Б размером меньше мизинца.
показати весь коментар
09.02.2023 20:55 Відповісти
Санкції повинні бити на трьої рівнях:
- держава
- бізнес-компанія
- окрема людина.
Навіть якщо начасі неможливо обкласти санкціями якусь велику країну, тож можно прицільно і досить швидко знищити компанії, які співпрацють з агресором, і це можна робити більшь оперативно та в великих масштабах. Ну а якщо контретні люди почнуть отримувати реальні тюремні строки, то ефективність санкцій значно збільшиться. Тож нам треба у співпраці з іноземними спецслужбами виявити кожну ланку у ланцюгу поставо цієї електроніки і кожну людину, задіяну в ньому і зробити з виробниками цієї електроніки теж саме, що і з *******, відправити всіх причетних до вбивства мирних мешканців ракетами за грати або спочатку зробити їх невиїзними з тоталітарних країн, які їх прикривають. І робити це треба почати вже зараз, незалежно від іноземних спецслужб
показати весь коментар
09.02.2023 14:00 Відповісти
Большая часть компонентов действительно покупается в АлиЕкспресс и подобных лавках. Для подчёта траектории снарядов возможностей китайских клонов западных процессоров прошлого десятилетия и даже микроконтроллеров хватает с излишком. И стоит они тоже недорого. Для отмазки можно покупать партию микросхем по частям всем заводом. Так что не думаю что санкционирование элементной базы для русни такая уж большая проблема. Отсутствие возможности самим производить точную механику и оптику и некоторых сверхпрочных материалов из-за отсутствия производственных технологий и понятия, как ими пользоваться, уже другое. Утечка мозгов в сторону запада из-за несовместимости с гопническими и и тупими властями ситуацию не исправляет.

Ещё - многие компоненты бытовой электроники неважно себя чувствует на природе с военно-космическим ускорением и экстремальными температурами. Это наверное и одна из причин, почему крылатые ракеты русни вдруг сами произвольно приземляется или улетает обратно домой. Нельзя просто купить кучу блоков в Али и соединить вместе. На столе такой "блок управления" будет работать, но в ракете при запуске разлетится в хлам. Потому военное железо и стоит на порядок дороже похожих устройств для простого обывателя.
показати весь коментар
09.02.2023 14:03 Відповісти
 
 