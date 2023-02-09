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Продовольча корпорація на Дніпропетровщині фінансувала "фонд" терориста Пушиліна та платила "податки" у "ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

У Дніпропетровській області викрито українську міжрегіональну продовольчу корпорацію, яка фінансувала терористичну організацію "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними Служби безпеки, компанія мала частину активів на тимчасово окупованій території Донеччини і сплачувала "податки" терористам. За даними СБУ, підприємство перерахувало у "бюджет днр" понад 4 млн у гривневому еквіваленті.

Також зафіксовано, що ця корпорація здійснювала "відрахування" до "фонду" терориста Пушиліна на підтримку російських окупаційних угруповань.

"Як свідчать матеріали слідства, організатором незаконної діяльності виявився власник компанії, створеної на початку двохтисячних років на Донеччині. Підприємство займалось дистрибуцією оптових партій продовольчих товарів через торговельні мережі у різних регіонах України.

У 2014 році засновники комерційної структури перевели частину її активів на підконтрольну українській владі територію Донецької області, а після повномасштабного вторгнення – на Дніпропетровщину.

Інша частина бізнесу увесь цей час залишилася на тимчасово окупованій території сходу України. При цьому власник компанії налагодив там збут продовольства і перерахування одержаних прибутків на користь місцевої окупаційної адміністрації. Постачання продукції здійснювали через афілійовані комерційні структури, які перебували у захоплених районах", - йдеться в повідомленні.

СБУ провела обшуки за адресами складських та офісних приміщень компанії на Дніпропетровщині, а також у помешканнях фігурантів. Було виявлено:

- фінансово-господарську документацію;
-  чорнові записи;
- комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ст. 110-2 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення про підозру топменеджерам корпорації та обрання міри запобіжного заходу.

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Продовольча корпорація на Дніпропетровщині фінансувала фонд терориста Пушиліна та платила податки у ДНР, - СБУ 01
Продовольча корпорація на Дніпропетровщині фінансувала фонд терориста Пушиліна та платила податки у ДНР, - СБУ 02
Продовольча корпорація на Дніпропетровщині фінансувала фонд терориста Пушиліна та платила податки у ДНР, - СБУ 03
Продовольча корпорація на Дніпропетровщині фінансувала фонд терориста Пушиліна та платила податки у ДНР, - СБУ 04
Продовольча корпорація на Дніпропетровщині фінансувала фонд терориста Пушиліна та платила податки у ДНР, - СБУ 05
Продовольча корпорація на Дніпропетровщині фінансувала фонд терориста Пушиліна та платила податки у ДНР, - СБУ 06
Продовольча корпорація на Дніпропетровщині фінансувала фонд терориста Пушиліна та платила податки у ДНР, - СБУ 07

Автор: 

СБУ (12837) тероризм (2867) фінансування (3124) Дніпропетровська область (3753)


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Топ коментарі
+16
Це спадкове кацапів переселених на схід Украіни після голодомору 1932-33 років коли на територіі Донецькоі та Луганськоі областей (доречі які спілквалися виключно украінською мовою)було завзено ешелонами з московіі прокацапська бидломаса яка стала саме тими.злочинними зернами, що проросли на ненависті до усього повязаного з Украіною та мають пряме та безпосереднє відношення до початку цієі війни проти Украіни
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09.02.2023 14:08
+15
Мда, конфіскація усього майна на ЗСУ має бути 😡😡😡
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09.02.2023 13:58
+14
И как такое вообще возможно? Не говорите, что они без крыши работали. Хм, сейчас, когда лднр больше не существует, "вдруг" их разоблачили? ну-ну, дальше в том же духе, СБУ
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09.02.2023 14:02
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Мда, конфіскація усього майна на ЗСУ має бути 😡😡😡
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09.02.2023 13:58 Відповісти
А це "ПРИВИЧКА" за роки, дозволяли, контробасили, а тепер ось - ніхто нікого нічого НЕ остерігається, прокатіт...Оце вам подвійні пенсії...
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09.02.2023 14:01 Відповісти
И как такое вообще возможно? Не говорите, что они без крыши работали. Хм, сейчас, когда лднр больше не существует, "вдруг" их разоблачили? ну-ну, дальше в том же духе, СБУ
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09.02.2023 14:02 Відповісти
лднр (С) Воно колись існувало?
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09.02.2023 14:05 Відповісти
Це спадкове кацапів переселених на схід Украіни після голодомору 1932-33 років коли на територіі Донецькоі та Луганськоі областей (доречі які спілквалися виключно украінською мовою)було завзено ешелонами з московіі прокацапська бидломаса яка стала саме тими.злочинними зернами, що проросли на ненависті до усього повязаного з Украіною та мають пряме та безпосереднє відношення до початку цієі війни проти Украіни
показати весь коментар
09.02.2023 14:08 Відповісти
+100 000%%
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09.02.2023 14:13 Відповісти
Так, але контора на Дніпропєтровщінє (знову цей вбивця Пєтровскій) і пашуть там хахли безпринципні. Вони були завжди. Із-за них Україна так і ненабула незалежності в 20-х роках минулого століття. Потім ці «гречкосії» їли властних дітей від своєї тупості.
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09.02.2023 14:39 Відповісти
Замалювали назви, а дарма, суспільство має знати своїх геМОроїв". швидше за все це Конти, але можу попилятись.
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09.02.2023 14:09 Відповісти
А так хотілося однією дупою на двох стільчиках усідіти. Тож просто бізнес, гроші непахнуть!, а ні "подконтрольні Україні підприємства, на непідконтрольній теріторії"!
Мабуть щось таки змінилося в Україні, бо за минулих часів то схвалювали на найвищому рівні, і розповідали що то для нашого щастя і добробуту!
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09.02.2023 14:11 Відповісти
... 4 млн у гривневому еквіваленті.. - отнять і подєліть поміж "арахнідами-дермаками"
- головне, що к Бєнє та його нєхілам питань у лівоохоронців України(?) нема.. і байдуже, що там фігурують значноооо більше знАчущих нулів у цифрах та ще й у долЯрах.. та то таке - бо неначасі
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09.02.2023 14:13 Відповісти
І електрика скрізь є ...
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09.02.2023 14:22 Відповісти
Хахли безпринципні.
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09.02.2023 14:35 Відповісти
Хочется верить
Что после войны
Знаменитое " Не страшны чужие ВОШИ,когда есть свои ГНИДЫ
Перестанет быть знаменитым и вечно актуальным
Но не верится
Судя по подковерной силе ТАТАРОВА
Выборам директора НАБУ
Вояжу Трухина
И яйцам ,которые теперь в Украине покупаются
КИЛОГРАММАМИ
ГНИДЫ по- прежнему будут рулить
А возглавлять их по- прежнему будет Зеленский
Теперь уже практически АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ, ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ И ЧЕРЧИЛЛЬ
В одном флаконе
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09.02.2023 14:36 Відповісти
Так. Нажаль, українці хронічно не вірять у властні сили. Хахлам потрібен пан.
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09.02.2023 14:44 Відповісти
Все повторюється! Колись, хахли також не вірили в Україну- потім жерли своїх дітей з голодухи яку їм влаштували «вумні городскіє». Тепер знову «какая разніца»! «Це фсйо в городє ділять нам усе равно»!
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09.02.2023 14:41 Відповісти
Маленьке питання, а яким чином, банківські установи України, пропускали ці платежі...?
Я ж правильно зрозумів, що гроші преказували, а не возили "кравчучками".
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09.02.2023 15:31 Відповісти
Скільки років «благоденствували» рашисти ***** в Україні!!
От вам і суворо заповніть щорічні декларації бо, ПОСАДИМО!!
Боротьба з корупцією привладних !!!!
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09.02.2023 15:48 Відповісти
Ну вот в кацапии такое возможно??? И что бы там сотворилось, если бы и правда такое вдруг? Та толпа бы порвала!
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09.02.2023 16:11 Відповісти
Це як до ракової пухлини постачати необхідні для неї речовини, пухлина міцніє,хвороба руйнує увесь організм, алеракові клітини неспроможні існувати без оррганізму, який самі знищили…
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09.02.2023 16:44 Відповісти
А на чиї рахунки йдуть кошти від МінСоц та ПФУ,які нараховуються на рахунки лугандонів і знімаються в лугандоні,через Приват24 та Ощад24?А там мінімум 5 млрд.гривень в МІСЯЦЬ.Це нікого не цікавить?
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09.02.2023 18:22 Відповісти
А что так можно было восемь лет?😁
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09.02.2023 18:39 Відповісти
 
 