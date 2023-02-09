Минулої доби зафіксовано майже 100 вибухів на прикордонні Сумщини та Чернігівщини, є загиблі та поранені, пошкоджено лінію електропередач, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж
8 лютого російські війська з мінометів ствольної артилерії та некерованими ракетами типу "повітря-земля" обстріляли Краснопільську, Білопільську, Середино-Будську і Новослобідську громади Сумщини й Новгород-Сіверську та Семенівську громади Чернігівщини.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ
"У першій половині дня російські окупанти накрили територію Новгород-Сіверської громади зі ствольної артилерії, нараховано понад два десятки прильотів. Вогонь вівся з російського населеного пункту Погар. Внаслідок обстрілів пошкоджений нежилий будинок.
По Новослобідській громаді противник відкривав мінометний вогонь - зафіксовано 22 прильоти. Вогонь вівся з російського населеного пункту Дроновка.
Середино-Будську територіальну громаду рашисти обстрілювали мінометами 120-мм калібру, зафіксовано 12 прильотів. Вогонь вівся з російського населеного пункту Зернове. Внаслідок обстрілів пошкоджений цивільний будинок, гараж, пилорама та ЛЕП.
Після обіду два ворожих літаки росіян завдали удар ракетами "повітря-земля" по Семенівці, що на Чернігівщині", — йдеться у повідомленні.
Унаслідок обстрілу зруйнована промислова будівля. Двоє цивільних чоловіків отримали, травми, ще двоє, на жаль, загинули.
"Протягом дня російські окупанти тричі накривали територію Краснопільської громади з мінометів, загалом пролунало близько трьох десятків вибухів. Вогонь вівся з боку російських населених пунктів Дронівка та Прилєсьє.
Також противник з російських населених пунктів Тьоткіно та Заря двічі обстрілював з мінометів територію Білопільської громади, загалом нараховано більше десятка прильотів", - зазначили у Держприкордонслужбі.
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