УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5517 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
1 711 1

Минулої доби зафіксовано майже 100 вибухів на прикордонні Сумщини та Чернігівщини, є загиблі та поранені, пошкоджено лінію електропередач, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

8 лютого російські війська з мінометів ствольної артилерії та некерованими ракетами типу "повітря-земля" обстріляли Краснопільську, Білопільську, Середино-Будську і Новослобідську громади Сумщини й Новгород-Сіверську та Семенівську громади Чернігівщини.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ

"У першій половині дня російські окупанти накрили територію Новгород-Сіверської громади зі ствольної артилерії, нараховано понад два десятки прильотів. Вогонь вівся з російського населеного пункту Погар. Внаслідок обстрілів пошкоджений нежилий будинок.

По Новослобідській громаді противник відкривав мінометний вогонь - зафіксовано 22 прильоти. Вогонь вівся з російського населеного пункту Дроновка.

Середино-Будську територіальну громаду рашисти обстрілювали мінометами 120-мм калібру, зафіксовано 12 прильотів. Вогонь вівся з російського населеного пункту Зернове. Внаслідок обстрілів пошкоджений цивільний будинок, гараж, пилорама та ЛЕП.

Після обіду два ворожих літаки росіян завдали удар ракетами "повітря-земля" по Семенівці, що на Чернігівщині", — йдеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілу зруйнована промислова будівля. Двоє цивільних чоловіків отримали, травми, ще двоє, на жаль, загинули.

"Протягом дня російські окупанти тричі накривали територію Краснопільської громади з мінометів, загалом пролунало близько трьох десятків вибухів. Вогонь вівся з боку російських населених пунктів Дронівка та Прилєсьє.

Також противник з російських населених пунктів Тьоткіно та Заря двічі обстрілював з мінометів територію Білопільської громади, загалом нараховано більше десятка прильотів", - зазначили у Держприкордонслужбі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти продовжують обстрілювати з мінометів та артилерії прикордонні населені пункти Харківської області, - ОВА

Минулої доби зафіксовано майже 100 вибухів на прикордонні Сумщини та Чернігівщини, є загиблі та поранені, пошкоджено лінію електропередач, - Держприкордонслужба 01
Минулої доби зафіксовано майже 100 вибухів на прикордонні Сумщини та Чернігівщини, є загиблі та поранені, пошкоджено лінію електропередач, - Держприкордонслужба 02
Минулої доби зафіксовано майже 100 вибухів на прикордонні Сумщини та Чернігівщини, є загиблі та поранені, пошкоджено лінію електропередач, - Держприкордонслужба 03
Минулої доби зафіксовано майже 100 вибухів на прикордонні Сумщини та Чернігівщини, є загиблі та поранені, пошкоджено лінію електропередач, - Держприкордонслужба 04
Минулої доби зафіксовано майже 100 вибухів на прикордонні Сумщини та Чернігівщини, є загиблі та поранені, пошкоджено лінію електропередач, - Держприкордонслужба 05
Минулої доби зафіксовано майже 100 вибухів на прикордонні Сумщини та Чернігівщини, є загиблі та поранені, пошкоджено лінію електропередач, - Держприкордонслужба 06
Минулої доби зафіксовано майже 100 вибухів на прикордонні Сумщини та Чернігівщини, є загиблі та поранені, пошкоджено лінію електропередач, - Держприкордонслужба 07

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6009) обстріл (28596) Сумська область (3707) Чернігівщина (1584)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пропагандистка Симоньян заявила о готовности умереть.
Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян одобрительно отозвалась о смертях граждан РФ на войне против Украины. Она заявила, что смерть для россиян неизбежна, поэтому лучше умереть «за правильное и важное» дело, чем от болезни.
По ее мнению, уйти из жизни на 30 лет раньше - несущественная мелочь, "умереть даже на 30 лет раньше - не страшно, особенно с точки зрения Вселенной".
Так пусть она первой покажет пример, можно даже при всех, в студии.. )
показати весь коментар
09.02.2023 15:00 Відповісти
 
 