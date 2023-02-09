Вибух пролунав на території колишнього заводу в Дарницькому районі Києва. Загинула людина. 6 осіб залишаються під завалами. ФОТО (оновлено)

На території колишнього заводу у Дарницькому районі Києва пролунав вибух. Під завалами можуть бути люди.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"У Дарницькому районі столиці пролунав вибух на території колишнього заводу. Під завалами можуть бути люди. Всі служби слідують на місце. Інформація уточнюється. Фахівці з‘ясовуватимуть причини вибуху", - йдеться в повідомленні.

Водночас у КМВА зазначили, що ймовірно був вибух газового балону. Є постраждалі.

Очільник міста заявив, що за попереднью інформацією, в результаті вибуху одна людина загинула.

У КМВА повідомили, що внаслідок вибуху загинула 1 особа.

"Ще трьох людей вдалося витягнути з-під завалів. Їм надається медична допомога.Інформація уточнюється", - додали в адміністрації.

"Внаслідок вибуху в одноповерховому складському приміщенні на території колишнього заводу, сталося руйнування будівлі на площі 500 кв. м. Одна людина загинула. Трьох постраждалих дістали з-під завалів. Рятувально-пошукові роботи тривають. Причини вибуху з‘ясовують", - пізніше заявив Кличко.

У КМВА повідомили, що шість людей залишаються під завалами, з чотирма є зв'язок: "Зруйнована 1-поверхова будівля складського приміщення. Виникла пожежа на площі близько 500 м.кв. Рятувальна операція триває. Інформація уточнюється".

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