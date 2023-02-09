УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5517 відвідувачів онлайн
Новини Фото
19 855 10

Вибух пролунав на території колишнього заводу в Дарницькому районі Києва. Загинула людина. 6 осіб залишаються під завалами. ФОТО (оновлено)

На території колишнього заводу у Дарницькому районі Києва пролунав вибух. Під завалами можуть бути люди.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"У Дарницькому районі столиці пролунав вибух на території колишнього заводу. Під завалами можуть бути люди. Всі служби слідують на місце. Інформація уточнюється. Фахівці з‘ясовуватимуть причини вибуху", - йдеться в повідомленні.

Водночас у КМВА зазначили, що ймовірно був вибух газового балону. Є постраждалі.

Очільник міста заявив, що за попереднью інформацією, в результаті вибуху одна людина загинула.

У КМВА повідомили, що внаслідок вибуху загинула 1 особа.

"Ще трьох людей вдалося витягнути з-під завалів. Їм надається медична допомога.Інформація уточнюється", - додали в адміністрації.

"Внаслідок вибуху в одноповерховому складському приміщенні на території колишнього заводу, сталося руйнування будівлі на площі 500 кв. м. Одна людина загинула. Трьох постраждалих дістали з-під завалів. Рятувально-пошукові роботи тривають. Причини вибуху з‘ясовують", - пізніше заявив Кличко.

У КМВА повідомили, що шість людей залишаються під завалами, з чотирма є зв'язок: "Зруйнована 1-поверхова будівля складського приміщення. Виникла пожежа на площі близько 500 м.кв. Рятувальна операція триває. Інформація уточнюється".

Читайте: У Дніпрі 8 лютого під час повітряної тривоги пролунав вибух

Вибух пролунав на території колишнього заводу в Дарницькому районі Києва. Загинула людина. 6 осіб залишаються під завалами 01
Вибух пролунав на території колишнього заводу в Дарницькому районі Києва. Загинула людина. 6 осіб залишаються під завалами 02

Автор: 

вибух (4474) завод (1022) Київ (19517) Кличко Віталій (3514) Повітряні атаки на Київ (783)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Сумно, коли не дотримується т.б.
показати весь коментар
09.02.2023 16:22
+3
Часом робота не тих ''кацапопиких'' яких наші судді за ''викуп'' випускають?!!
показати весь коментар
09.02.2023 16:36
+2
яка агентура?! шановний ти мариш. Це не дотримання правил поводження з газаболоним обладнням
показати весь коментар
09.02.2023 16:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЩО ЦЕ ЗА ІНФОРМАЦІЯ, ЦЕ ПРИЛІТ, чи вибухнуло на землі
показати весь коментар
09.02.2023 16:02 Відповісти
"Фахівці з'ясовуватимуть причини вибуху".
показати весь коментар
09.02.2023 16:04 Відповісти
Пишу як фахівець - від вибуху газового балону таких пошкоджень не може бути...
показати весь коментар
09.02.2023 17:34 Відповісти
Тривоги нема.
показати весь коментар
09.02.2023 16:08 Відповісти
пишут газовый балон. один погибший.
показати весь коментар
09.02.2023 16:10 Відповісти
Сумно, коли не дотримується т.б.
показати весь коментар
09.02.2023 16:22 Відповісти
певно завод пристосували під оборонні цілі, а вибух то робота цапської агентури.
показати весь коментар
09.02.2023 16:25 Відповісти
яка агентура?! шановний ти мариш. Це не дотримання правил поводження з газаболоним обладнням
показати весь коментар
09.02.2023 16:34 Відповісти
та звісно, немає у нас ніякої агентури, звісно я марю.
Готовий майже на все аби ваші слова стали істиною.
показати весь коментар
09.02.2023 17:00 Відповісти
Часом робота не тих ''кацапопиких'' яких наші судді за ''викуп'' випускають?!!
показати весь коментар
09.02.2023 16:36 Відповісти
 
 