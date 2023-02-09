"Укроборонпром" почав виробляти 120-мм міни спільно з країною НАТО. ФОТОрепортаж

"Укроборонпром" та одна з країн-членів НАТО почали спільно виробляти міни калібру 120-мм.

Про це повідомила пресслужба "Укроборонпрому", передає Цензор.НЕТ.

"Державний концерн "Укроборонпром" та одна з країн-членів Північноатлантичного альянсу почали спільно виробляти міни калібру 120 мм. Днями укладено контракт з Міністерством оборони України на постачання цих засобів ураження, тож, вже незабаром їх отримають українські військові.

120-мм міни виготовляються за сучасними технологіями. Виробничі потужності розосереджені, зокрема, їх частина розташована в одній з європейських держав.

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Цей боєприпас гарантовано уражає ворожу піхоту в радіусі від 25 м до 60 м, а розліт осколків може сягати 250 м. Крім цього, 120-мм міна здатна руйнувати інженерні споруди та легкоброньовану техніку.

Загалом 120-мм міномет здатний вражати цілі на відстані до 7-ми кілометрів, а сучасними боєприпасами – у понад 8 кілометрів.

120-мм міномет є одним з найбільш розповсюджених в Україні видів артилерійської зброї та активно використовується у бойових діях проти російських загарбників", - йдеться у повідомленні.





