"Укроборонпром" почав виробляти 120-мм міни спільно з країною НАТО. ФОТОрепортаж
"Укроборонпром" та одна з країн-членів НАТО почали спільно виробляти міни калібру 120-мм.
Про це повідомила пресслужба "Укроборонпрому", передає Цензор.НЕТ.
"Державний концерн "Укроборонпром" та одна з країн-членів Північноатлантичного альянсу почали спільно виробляти міни калібру 120 мм. Днями укладено контракт з Міністерством оборони України на постачання цих засобів ураження, тож, вже незабаром їх отримають українські військові.
120-мм міни виготовляються за сучасними технологіями. Виробничі потужності розосереджені, зокрема, їх частина розташована в одній з європейських держав.
Цей боєприпас гарантовано уражає ворожу піхоту в радіусі від 25 м до 60 м, а розліт осколків може сягати 250 м. Крім цього, 120-мм міна здатна руйнувати інженерні споруди та легкоброньовану техніку.
Загалом 120-мм міномет здатний вражати цілі на відстані до 7-ми кілометрів, а сучасними боєприпасами – у понад 8 кілометрів.
120-мм міномет є одним з найбільш розповсюджених в Україні видів артилерійської зброї та активно використовується у бойових діях проти російських загарбників", - йдеться у повідомленні.
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голандский встид
Помнож 350 днів на відносну складність перелічених виробів до складності 120 мм міни.
А по Молотам и минам специалист ясно объяснил.
https://www.youtube.com/watch?v=CfHgu2UtYU8
А до того були проблеми у нас в області загинули хлопці. Але знову ж таки розслідування так і не закінчено, конкретної експертизи немає і остаточно незрозуміло чи проблема була в Молоті чи в мінах. Але скоріш за все проблема була саме в мінометі його якщо я не помиляюсь певний час навіть забороняли використовувати...
Величезне досягнення влади і особисто преЗедента.