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"Укроборонпром" почав виробляти 120-мм міни спільно з країною НАТО. ФОТОрепортаж

"Укроборонпром" та одна з країн-членів НАТО почали спільно виробляти міни калібру 120-мм.

Про це повідомила пресслужба "Укроборонпрому", передає Цензор.НЕТ.

"Державний концерн "Укроборонпром" та одна з країн-членів Північноатлантичного альянсу почали спільно виробляти міни калібру 120 мм. Днями укладено контракт з Міністерством оборони України на постачання цих засобів ураження, тож, вже незабаром їх отримають українські військові.

120-мм міни виготовляються за сучасними технологіями. Виробничі потужності розосереджені, зокрема, їх частина розташована в одній з європейських держав.

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Цей боєприпас гарантовано уражає ворожу піхоту в радіусі від 25 м до 60 м, а розліт осколків може сягати 250 м. Крім цього, 120-мм міна здатна руйнувати інженерні споруди та легкоброньовану техніку.

Загалом 120-мм міномет здатний вражати цілі на відстані до 7-ми кілометрів, а сучасними боєприпасами – у понад 8 кілометрів.

120-мм міномет є одним з найбільш розповсюджених в Україні видів артилерійської зброї та активно використовується у бойових діях проти російських загарбників", - йдеться у повідомленні.

Укроборонпром почав виробляти 120-мм міни спільно з країною НАТО 01
Укроборонпром почав виробляти 120-мм міни спільно з країною НАТО 02
Укроборонпром почав виробляти 120-мм міни спільно з країною НАТО 03

Автор: 

боєприпаси (2276) виробництво (1638) Укроборонпром (1732)


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Топ коментарі
+26
на 351 день війни
голандский встид
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09.02.2023 18:56
+23
Это да, а ведь сирийские бармалеи клепают эти мины тупо в гаражах, освоив технологии буквально на коленке, без Президентов, Офисов, Рад. А у нас вот Чмут собирает на миномётные батареи в бригады ТРО ( интересно, а министру обороны эта тема не интересна?), а непонятная контора "Укроборонпром" наконец-то через год войны освоила производство этих простых боеприпасов к простейшему миномёту...
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09.02.2023 19:08
+23
Чому не виробляють "вільхи", "нептуни", "грім2"? Чи 10 місяців замало? Треба дать клоунам іщьо 100 днєй?
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09.02.2023 19:12
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на 351 день війни
голандский встид
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09.02.2023 18:56 Відповісти
Це стало можливим завдяки зусиллям Володимира Зеленського та злагодженій роботі Офісу Президента, яку координував Андрій Єрмак.
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09.02.2023 19:04 Відповісти
Это да, а ведь сирийские бармалеи клепают эти мины тупо в гаражах, освоив технологии буквально на коленке, без Президентов, Офисов, Рад. А у нас вот Чмут собирает на миномётные батареи в бригады ТРО ( интересно, а министру обороны эта тема не интересна?), а непонятная контора "Укроборонпром" наконец-то через год войны освоила производство этих простых боеприпасов к простейшему миномёту...
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09.02.2023 19:08 Відповісти
освоила деньги Запада...и все...
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09.02.2023 19:19 Відповісти
Ви хоч би смайлик додали.
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09.02.2023 19:13 Відповісти
фуфло зелене
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09.02.2023 20:49 Відповісти
До цього ніколи було, ложили асфальт
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09.02.2023 22:30 Відповісти
Шо за свістьож? Дали американці гроші, а ці дятли перевели їх в одну країну і може щось ще поклали в диван. Це спільне виробництво?
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09.02.2023 18:59 Відповісти
Краще пізно ніж ніколи. Війна буде довгою.
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09.02.2023 19:00 Відповісти
надісь на 100. 000 в місяць... а краще 1000.000 таких чудових мін. кацапи будуть в захваті.
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09.02.2023 19:01 Відповісти
красивые )))))
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09.02.2023 19:02 Відповісти
Нє прааашло і пол года
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09.02.2023 19:04 Відповісти
Виробляє країна НАТО, а оборонром фуфло гоне
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09.02.2023 19:09 Відповісти
Чому не виробляють "вільхи", "нептуни", "грім2"? Чи 10 місяців замало? Треба дать клоунам іщьо 100 днєй?
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09.02.2023 19:12 Відповісти
На перш за все потрібні саме міни - 82 і 120. У дуже великих кількостях.
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09.02.2023 19:24 Відповісти
Так "слуги" звільнили всіх зібраних роками спеціалістів і понабирали спеціалістів на укладку асфальту і дорожного бітума.
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09.02.2023 20:12 Відповісти
Так ЗЕбанутые как раз и брали таких, как сами. Главное, умеют читать.
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10.02.2023 12:13 Відповісти
А що, заводи у нас чудовенько так працюють, під обстрілами? Міни скоріш за все виробляють в країні НАТО, схоже вдалося організувати постачання деталей, набрали робітників. Для створення "Вільх" треба справді велике виробництво, за півроку новий завод в Польщі не побудуєш
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09.02.2023 21:03 Відповісти
Може тобі адреси тих заводів дати? Чи ти думаєш, що вся країна прострілюється із с300, як Харків ви Херсон?!
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09.02.2023 21:24 Відповісти
Ну, ти і оптиміст - "ще сто днів".

Помнож 350 днів на відносну складність перелічених виробів до складності 120 мм міни.
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11.02.2023 11:01 Відповісти
легше вкрасти на яйцях и асфальти...на ракетах важко вкрасти.
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09.02.2023 19:22 Відповісти
Супер!!!
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09.02.2023 19:23 Відповісти
Как говорит Арестович, благодаря комисии Ермак Макфол, от себя, в Украине через год запустили производство мин
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09.02.2023 19:26 Відповісти
Будете сміятися, але є інфа, що ця країна НАТО скоріш за все Угорщина
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09.02.2023 19:27 Відповісти
У 2015 році за 2 місяці розробили миномет "Молот" за заміну радянському, але то були "бариги", а сьогодні "маладиє і нє варуючії по мєлачьовке пацани".
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09.02.2023 19:42 Відповісти
Фуфло этот Молот,только минометчики калечились,спецы их забраковали и сказали что в Чехии и Швеции из валом на складах а мины можно самим делать.
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09.02.2023 20:37 Відповісти
Я знаю, що "Молот" фуфло. Також фуфло САУ "Богдана", а ще фуфліше санітарга машина, виготовлена для спасіння поранених, і військові катери "спеціалісти" з какаканалу медведчука-бені "1+1" брехати не будуть. Я бачив новенькі не фуфлові САУ "Бенябах", а які новенькі санітарні машини "Лисийшмиг", авіаносці "Володяшут". І гарні міномети, виготовлені на студії "95 квартал", що стріляють яйцями любого калібру. Оце і є прогрес і підйом, так?
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09.02.2023 20:44 Відповісти
Я должен верить вам или артилеристам?А поинтересуйтесь у тех кто служил в Десне куда испарились танки который самый патриотичный торжественно армии передал?
А по Молотам и минам специалист ясно объяснил.
https://www.youtube.com/watch?v=CfHgu2UtYU8
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09.02.2023 20:53 Відповісти
ми бачили, як "спєци" тренувалися на них на полігоні - повне ігнорування правил стрільби і правил безпеки. це коли загинуло кілька чоловік.
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11.02.2023 05:46 Відповісти
В нових партіях виправили ті недоліки, які були в Молоті. Кажуть зараз класний міномет.
А до того були проблеми у нас в області загинули хлопці. Але знову ж таки розслідування так і не закінчено, конкретної експертизи немає і остаточно незрозуміло чи проблема була в Молоті чи в мінах. Але скоріш за все проблема була саме в мінометі його якщо я не помиляюсь певний час навіть забороняли використовувати...
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11.02.2023 19:31 Відповісти
слід розділяти задум художника (конструктора) та його виконання. Але ще до цих пір існує фактор совєцької армії. Де військові командири повинні бути напідпитку (пропиті мізки погано працюють). Незадоволення від міномету звучало не від усіх військових. Просто на навчаннях загинуло по-дурному кілька чоловік і військові зіпхнули все на недосконалість конструкції.
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11.02.2023 23:06 Відповісти
Я не раз повторюю безпосередньо у випадку що мав місце у нашій області причиною нещасного випадку був або сам міномет або неякісна міна. Його просто розірвало. А експертиза дивним чином тормозиться вона б точно відповіла на це питання. Будем говорити відверто дуже великого розуму щоб користуватися мінометом не потрібно. Не треба все списувати на загинувшим хлобців....
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12.02.2023 13:50 Відповісти
Ну це для любителів монументального мистецва. А вільним художникам переднього краю непогано було б 60-мм міни та й у великій кількості.
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09.02.2023 19:44 Відповісти
Йпать, громко-то как. Ну да, ведь освоить литье чугуна - высокотехнологическая задача: для этого год нужен.
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09.02.2023 20:04 Відповісти
Це все, на що спромігся оборонпром? Ще нехай штики почне виробляти
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09.02.2023 20:34 Відповісти
Меньшие калибры можно клепать в каждом райцентре.
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09.02.2023 20:35 Відповісти
гарнюні красунечки
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09.02.2023 21:14 Відповісти
я не війсьовий, але прочитавши про можливості ураження такої зброї, то здається що то зброя №1 проти піхоти, до того ж ще й відносно дешева
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10.02.2023 14:02 Відповісти
Добре що все ж таки встигли до закінчення війни.
Величезне досягнення влади і особисто преЗедента.
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10.02.2023 20:15 Відповісти
 
 