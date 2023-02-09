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Зеленський зустрівся з Орбаном: в уряді Угорщини пообіцяли продовжувати допомагати Україні. ФОТО

Угорщина продовжить надавати гуманітарну та фінансову допомогу Україні.

Це констатував у твіттері держсекретар угорського уряду з міжнародних комунікацій Золтан Ковач за результатами зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський зустрівся з Орбаном: в уряді Угорщини пообіцяли продовжувати допомагати Україні 01

Він оприлюднив спільну фотографію лідерів двох країн та процитував свого прем’єра: "Ми підтримуємо негайне припинення вогню, щоб уникнути нових смертей. Угорщина належить до табору миру".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послу Угорщини Ійдярто висловили протест у зв’язку з висловлюваннями Орбана про Україну, - МЗС

Зеленський зустрівся з Орбаном: в уряді Угорщини пообіцяли продовжувати допомагати Україні 02

Автор: 

Зеленський Володимир (23913) Віктор Орбан (558)


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Топ коментарі
+35
Не вистачає блюющего смайлика
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09.02.2023 21:31
+35
угорщина належить до табору... кремлівських гнид!
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09.02.2023 21:33
+31
Найголосніше кричать "за мир" чомусь тільки друзі *****....
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09.02.2023 21:33
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не верь данайцам дары приносящим
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09.02.2023 21:30 Відповісти
фарисей
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09.02.2023 21:42 Відповісти
как Одесская мафия слилась с военным руководством области . Марченко + Диденко блокируют возможность достойно похоронить погибших бойцов .

https://youtu.be/tZyVDvqOhCU
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09.02.2023 22:29 Відповісти
не верь дУнайцам.

( на Дунае стоят столицы Сербии, Австрии и Венгрии)
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09.02.2023 22:29 Відповісти
Орбан екскремент.
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10.02.2023 00:42 Відповісти
Не вистачає блюющего смайлика
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09.02.2023 21:31 Відповісти
2-х смайликів: і на Орбана, і на Зєлю.
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09.02.2023 21:34 Відповісти
Обидва брехуни. А цікаво, хто більший?
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09.02.2023 21:52 Відповісти
ЗЕлёный...\даже не вопрос...\
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09.02.2023 22:27 Відповісти
нате 🤮🤮🤮🤮
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09.02.2023 21:39 Відповісти
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09.02.2023 23:51 Відповісти
Табор уходит вслед за российским кораблем.
Ровно туда.
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09.02.2023 21:32 Відповісти
угорщина належить до табору... кремлівських гнид!
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09.02.2023 21:33 Відповісти
Найголосніше кричать "за мир" чомусь тільки друзі *****....
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09.02.2023 21:33 Відповісти
Зеля дайте йому в рило може тоді я вас трохи зауважаю
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09.02.2023 21:34 Відповісти
угорщина все ще марить перемогами неіснуючої країни австро-угорщини фантомні болі
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09.02.2023 21:35 Відповісти
Насправді марить, тільки Королівством Угорщина
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09.02.2023 21:38 Відповісти
Країна-кандидат на депортацію за Урал.
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09.02.2023 21:36 Відповісти
рука в кишені...
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09.02.2023 21:36 Відповісти
Це воно тримає яйця по 17.
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09.02.2023 21:38 Відповісти
Я сам ахрінєл! Бубочка правильно зробив...
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09.02.2023 21:49 Відповісти
Під час московської олімпіади, всі туристи фотографувалися з олімпійським мішкою. Під час війни в Україні, всі іноземці прагнуть сфоткатися з неголеним олєнєм.
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09.02.2023 21:37 Відповісти
Але зброї не дають !
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09.02.2023 21:43 Відповісти
Якби не давали, Україна у її нинішньому вигляді не існувала б місяців уже 10.
Але вона існує, а це означає, що дають.
А ось те, що не все, що треба, - це інше питання.
У них теж своя політика та свої проблеми.
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09.02.2023 21:49 Відповісти
Важко втриматись щоб не в**бати
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09.02.2023 21:37 Відповісти
Шляється по Європі , а зелень продовжує великокрасти
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09.02.2023 21:37 Відповісти
Краще вже *уйлу підтримку обіцяй-це в тебе ''природніше'' виходить.
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09.02.2023 21:38 Відповісти
Ткни йому пальцем в око хоча б
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09.02.2023 21:40 Відповісти
Треба було Орбану підсрачника дати...
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09.02.2023 21:40 Відповісти
Угорці навчилися у Зелі шуткувати ! Завтра продовжуть своє !
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09.02.2023 21:45 Відповісти
Почему на фото нет главного действующего лица- дерьмака ?
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09.02.2023 21:46 Відповісти
Ви вважаєте, що Орбан без Дєрьмака не впорається з інформуванням *****? На цій зустрічі в ньому точно не було необхідності.
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09.02.2023 22:04 Відповісти
Надо было ****** в рыло дать.
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09.02.2023 21:51 Відповісти
Агрохимию и Сын .. ну, там китайский урод что дал "бобро" путину напасть - не хватает!
и это уже почти официально. что мистер Цю - дал бобро ****** Пу шоб он как клялся - "захватил за два дня".
а теперь помогают рашке беспилотниками " зокрема"
и не только, даже у Байдена говорят шо касочки не на самолетах возят(то есть не только касочки)
красножопые ублюдки
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09.02.2023 21:55 Відповісти
Зеленский на фото смотрит на Орбана как на перепуганное недоразумение
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09.02.2023 21:56 Відповісти
есть такое. Типа вы еще не видели того оружия, которое скоро у нас будет. Рука в кармане. Бубочка жжет по-настоящему, по-квартальному. А венгр похож чем-то на кацапского командира герасимова
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09.02.2023 23:36 Відповісти
Сподіваюсь що на світлині лівою рукою в кишені Зеленський скрутив дулю !
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09.02.2023 22:02 Відповісти
Бункерный упырь зажмотил три месячных пособия.
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09.02.2023 22:04 Відповісти
ого туша зліва
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09.02.2023 22:05 Відповісти
я б ему в морду плюнул. Руку жать, еще чего.
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09.02.2023 23:00 Відповісти
Ледве втримався щоб в харю орбану не уе..ать
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10.02.2023 00:17 Відповісти
Зе? В харю орбану? Зустрілись два заглядатрєля в очко путлєру! Дві ментальні кремлівські підстилки.
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10.02.2023 04:45 Відповісти
От тобі і жму руку! А зеботі все ок.
Уявляю як би падали прдаки в коментарях якби на цьому фото ПП тиснув руку мудилі Орбану. А тут - "єта другоє!"
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10.02.2023 04:43 Відповісти
зустріч Порошенко, Меркель , Макрона, *****. подивіться фото. примусили, не примусили - не важливо
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10.02.2023 22:15 Відповісти
Ага, а ще подивіться зустріч зе, меркель, макрона і хла. Де зеля посміхається як дегенерат.
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11.02.2023 10:06 Відповісти
Яке йшло, таке і здибало!
Навіщо потискати руку одному з найзатятіших ворогів України?!
Чи вже х@йло настільки обнагліло, що передає інструкції через свого кур'єра прямо в серці Євросоюзу??
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10.02.2023 07:19 Відповісти
І нащо зеленському було зустрічатися з дружбаном хла?
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10.02.2023 10:09 Відповісти
А в глаза заглянуть? Без этого клоун-офтальмолог ни как!
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10.02.2023 13:04 Відповісти
встреча двух халуев ботаксного педофила, один сдал юг Украины, разворовывает страну изнутри покрывая фсбэшного завхоза Елдака, второй пытается разваливать Евросоюз и антипутлеровскую коалицию...
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10.02.2023 15:32 Відповісти
Як тільки Вова Зеленський прийшов до влади у 2019, то одразу розпакував Деєрезерв (!!!) і почав розпродовувати зерно

"В Украине распечатаны оперативные единицы хранения стратегических запасов зерна. Официальное объяснение -обновление запасов. Это ложь. Реактивация запасов закончилась в октябре."

Само по себе это действие уникально. Вскрытие резерва после реактивации (перезакладки запасов), укладки под консервацию и мероприятий изолирования - это ЧП и никакими техническими обстоятельствами это объяснить нельзя. Именно потому это и привлекло наше внимание.

Кроме того, данное действие - это сложный административный процесс, фиксируемый в документах и спецсообщениях с конечным решением которое принимает исключительно Президент (при его отсутствии, лицо выполняющее функции Президента). Без такого решения, доставляемого по специальное процедуре никто никого и близко не подпустит к Государственному резерву. У нас нет возможности доступа к Госрезерву, потому вопрос был поставлен на контроль.

Аналитический контроль и анализ косвенных данных показал аномальный рост экспорта зерна из не совсем понятных источников, о чем мы уведомили в сообщении Хроники от 25.03.2020 г. "Экспорт зерна с Украины за последний месяц вырос на 70%. Заранее предупреждаем власть Зеленского - проверьте реальные запасы продовольственного зерна. Проверьте государственные запасы в госрезерве. "

https://timeze2019.blogspot.com/2020/11/blog-post.html Первой жертвой такого развития событий пал министр финансов Уманский, который в своем анализе деятельности таможенных служб упомянул о информация о периодических сбросах и изменении данных касающихся деятельности транспортно-перевалочных объектов экспорта зерна из Украины, в том числе и Одесского припортового элеватора принадлежащего государству и был уволен 30 марта 2020 года без объяснения причин, пробыв на должности 26 дней.
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11.02.2023 22:29 Відповісти
 
 