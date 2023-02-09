Зеленський зустрівся з Орбаном: в уряді Угорщини пообіцяли продовжувати допомагати Україні. ФОТО
Угорщина продовжить надавати гуманітарну та фінансову допомогу Україні.
Це констатував у твіттері держсекретар угорського уряду з міжнародних комунікацій Золтан Ковач за результатами зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ.
Він оприлюднив спільну фотографію лідерів двох країн та процитував свого прем’єра: "Ми підтримуємо негайне припинення вогню, щоб уникнути нових смертей. Угорщина належить до табору миру".
Топ коментарі
+35 Pawlo Kit
показати весь коментар09.02.2023 21:31
+35 Панас Стець #551129
показати весь коментар09.02.2023 21:33
+31 Pawlo Kit
показати весь коментар09.02.2023 21:33
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://youtu.be/tZyVDvqOhCU
( на Дунае стоят столицы Сербии, Австрии и Венгрии)
Ровно туда.
Але вона існує, а це означає, що дають.
А ось те, що не все, що треба, - це інше питання.
У них теж своя політика та свої проблеми.
и это уже почти официально. что мистер Цю - дал бобро ****** Пу шоб он как клялся - "захватил за два дня".
а теперь помогают рашке беспилотниками " зокрема"
и не только, даже у Байдена говорят шо касочки не на самолетах возят(то есть не только касочки)
красножопые ублюдки
Уявляю як би падали прдаки в коментарях якби на цьому фото ПП тиснув руку мудилі Орбану. А тут - "єта другоє!"
Навіщо потискати руку одному з найзатятіших ворогів України?!
Чи вже х@йло настільки обнагліло, що передає інструкції через свого кур'єра прямо в серці Євросоюзу??
"В Украине распечатаны оперативные единицы хранения стратегических запасов зерна. Официальное объяснение -обновление запасов. Это ложь. Реактивация запасов закончилась в октябре."
Само по себе это действие уникально. Вскрытие резерва после реактивации (перезакладки запасов), укладки под консервацию и мероприятий изолирования - это ЧП и никакими техническими обстоятельствами это объяснить нельзя. Именно потому это и привлекло наше внимание.
Кроме того, данное действие - это сложный административный процесс, фиксируемый в документах и спецсообщениях с конечным решением которое принимает исключительно Президент (при его отсутствии, лицо выполняющее функции Президента). Без такого решения, доставляемого по специальное процедуре никто никого и близко не подпустит к Государственному резерву. У нас нет возможности доступа к Госрезерву, потому вопрос был поставлен на контроль.
Аналитический контроль и анализ косвенных данных показал аномальный рост экспорта зерна из не совсем понятных источников, о чем мы уведомили в сообщении Хроники от 25.03.2020 г. "Экспорт зерна с Украины за последний месяц вырос на 70%. Заранее предупреждаем власть Зеленского - проверьте реальные запасы продовольственного зерна. Проверьте государственные запасы в госрезерве. "
https://timeze2019.blogspot.com/2020/11/blog-post.html Первой жертвой такого развития событий пал министр финансов Уманский, который в своем анализе деятельности таможенных служб упомянул о информация о периодических сбросах и изменении данных касающихся деятельности транспортно-перевалочных объектов экспорта зерна из Украины, в том числе и Одесского припортового элеватора принадлежащего государству и был уволен 30 марта 2020 года без объяснения причин, пробыв на должности 26 дней.