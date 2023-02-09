Зеленський зустрівся з Орбаном: в уряді Угорщини пообіцяли продовжувати допомагати Україні. ФОТО

Угорщина продовжить надавати гуманітарну та фінансову допомогу Україні.

Це констатував у твіттері держсекретар угорського уряду з міжнародних комунікацій Золтан Ковач за результатами зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ.

Він оприлюднив спільну фотографію лідерів двох країн та процитував свого прем’єра: "Ми підтримуємо негайне припинення вогню, щоб уникнути нових смертей. Угорщина належить до табору миру".

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