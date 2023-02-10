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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Ніч на Донеччині: численні ракетні атаки на Слов’янськ, Костянтинівку, Курахове, обстріли Вугледару, Мар’їнки, Авдіївки, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські військові продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області по всій лінії фронту.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі Донеччина зазнала численних ракетних атак: у Слов'янську пошкоджені підприємство і багатоповерхівка, у Новогродівці поранено 2 людини і зруйновано будинок, у Костянтинівці пошкоджено промислові приміщення і теплотрасу, у Кураховому пошкоджено будівлі підприємства", - йдеться в повідомленні.

Минулої доби ворог тримав під постійним вогнем Вугледар, пошкоджено будинок у Богоявленці. На Донецькому напрямку пошкоджено 3-поверхівку у Красногорівці, під обстрілами Мар'їнка. Вночі та зранку відбулися обстріли Авдіївки з Градів — без жертв.

"На Горлівському напрямку у Бахмуті поранено 3 людей, пошкоджено 3 будинки. У Предтечиному Костянтинівської громади 1 поранений. У Північному Торецької громади пошкоджено господарчі споруди та адмінбудівлю. У Соледарській громаді пошкоджено 5-поверхівку у Парасковіївці, зруйновано 3 приватні будинки у Васюківці", - зазначив Кириленко.

На Лисичанському напрямку зафіксовано обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади та Сіверська.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби росіяни вбили 2 цивільних на Донеччині, 11 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Ніч на Донеччині: численні ракетні атаки на Слов’янськ, Костянтинівку, Курахове, обстріли Вугледару, Мар’їнки, Авдіївки, - ОВА 01
Ніч на Донеччині: численні ракетні атаки на Слов’янськ, Костянтинівку, Курахове, обстріли Вугледару, Мар’їнки, Авдіївки, - ОВА 02
Ніч на Донеччині: численні ракетні атаки на Слов’янськ, Костянтинівку, Курахове, обстріли Вугледару, Мар’їнки, Авдіївки, - ОВА 03
Ніч на Донеччині: численні ракетні атаки на Слов’янськ, Костянтинівку, Курахове, обстріли Вугледару, Мар’їнки, Авдіївки, - ОВА 04
Ніч на Донеччині: численні ракетні атаки на Слов’янськ, Костянтинівку, Курахове, обстріли Вугледару, Мар’їнки, Авдіївки, - ОВА 05
Ніч на Донеччині: численні ракетні атаки на Слов’янськ, Костянтинівку, Курахове, обстріли Вугледару, Мар’їнки, Авдіївки, - ОВА 06
Ніч на Донеччині: численні ракетні атаки на Слов’янськ, Костянтинівку, Курахове, обстріли Вугледару, Мар’їнки, Авдіївки, - ОВА 07
Ніч на Донеччині: численні ракетні атаки на Слов’янськ, Костянтинівку, Курахове, обстріли Вугледару, Мар’їнки, Авдіївки, - ОВА 08
Ніч на Донеччині: численні ракетні атаки на Слов’янськ, Костянтинівку, Курахове, обстріли Вугледару, Мар’їнки, Авдіївки, - ОВА 09
Ніч на Донеччині: численні ракетні атаки на Слов’янськ, Костянтинівку, Курахове, обстріли Вугледару, Мар’їнки, Авдіївки, - ОВА 10

Автор: 

обстріл (28596) Донецька область (8522) Кириленко Павло (907)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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10.02.2023 09:42 Відповісти
Скажений ***** з своїми рабами-нелюдями зносять Україну а світ розмірковує "як би забагато військової допомоги не було для України " й дають маленькими партіями!!!
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10.02.2023 09:47 Відповісти
Що за населений пункт Мар'Янка?????
чому по тексту написано Мар'їнка, а в заголовку Мар'янка???!!!
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10.02.2023 10:26 Відповісти
В честь Безуглой.
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10.02.2023 10:56 Відповісти
 
 