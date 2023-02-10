Ніч на Донеччині: численні ракетні атаки на Слов’янськ, Костянтинівку, Курахове, обстріли Вугледару, Мар’їнки, Авдіївки, - ОВА. ФОТОрепортаж
Російські військові продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області по всій лінії фронту.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі Донеччина зазнала численних ракетних атак: у Слов'янську пошкоджені підприємство і багатоповерхівка, у Новогродівці поранено 2 людини і зруйновано будинок, у Костянтинівці пошкоджено промислові приміщення і теплотрасу, у Кураховому пошкоджено будівлі підприємства", - йдеться в повідомленні.
Минулої доби ворог тримав під постійним вогнем Вугледар, пошкоджено будинок у Богоявленці. На Донецькому напрямку пошкоджено 3-поверхівку у Красногорівці, під обстрілами Мар'їнка. Вночі та зранку відбулися обстріли Авдіївки з Градів — без жертв.
"На Горлівському напрямку у Бахмуті поранено 3 людей, пошкоджено 3 будинки. У Предтечиному Костянтинівської громади 1 поранений. У Північному Торецької громади пошкоджено господарчі споруди та адмінбудівлю. У Соледарській громаді пошкоджено 5-поверхівку у Парасковіївці, зруйновано 3 приватні будинки у Васюківці", - зазначив Кириленко.
На Лисичанському напрямку зафіксовано обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади та Сіверська.
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чому по тексту написано Мар'їнка, а в заголовку Мар'янка???!!!