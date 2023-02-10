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Унаслідок атаки по Запоріжжю пошкоджено об’єкти енергетичної, промислової та цивільної інфраструктури, частина міста залишилася без світла й опалення. ФОТОрепортаж

Унаслідок масованих ранкових ракетних ударів у різних районах Запоріжжя ушкоджено об’єкти енергетичної та промислової інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва.

"На обʼєктах зафіксовано ушкодження покрівлі, вікон, складських приміщень, фасадів, парканів. Окрім того, на місцях деяких прильотів виникли пожежі.

На щастя, ніхто з людей не постраждав – чергові зміни під час тривоги перебували в укритті.

Що стосується цивільної інфраструктури, то на цей час відомо, що від вибухової хвилі повилітали вікна в одному з багатоповерхових будинків, а також у приміщенні навчального закладу та обʼєкта культурного призначення", - йдеться в повідомленні.

Крім того зазначається, що на цей час частина міста залишається без світла, тож відповідно подекуди є й проблеми з подачею опалення. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Також через пошкодження обʼєктів енергетичної інфраструктури з восьмої години ранку у місті діють погодинні стабілізаційні відключення.

Також читайте: Військові РФ здійснили масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури Запоріжжя, за годину зафіксовано 17 прильотів

Унаслідок атаки по Запоріжжю пошкоджено об’єкти енергетичної, промислової та цивільної інфраструктури, частина міста залишилася без світла й опалення 01
Унаслідок атаки по Запоріжжю пошкоджено об’єкти енергетичної, промислової та цивільної інфраструктури, частина міста залишилася без світла й опалення 02
Унаслідок атаки по Запоріжжю пошкоджено об’єкти енергетичної, промислової та цивільної інфраструктури, частина міста залишилася без світла й опалення 03

Автор: 

Запоріжжя (2270) обстріл (28596) ракети (4027)


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Тварини....Ну що ж, зими не так багато вже...хрін вам, а не блекаут
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10.02.2023 09:59 Відповісти
Ось на що здатні рашиські варвари ,так це воювати з мирним населенням ,руйнувати міста і села та критичну інфраструктуру, агонія бункерного щура.
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10.02.2023 10:07 Відповісти
 
 