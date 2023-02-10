Активісти руху "Жовта Стрічка" розклеїли проукраїнські листівки в окупованому Донецьку. ФОТОрепортаж
Активісти руху "Жовста Стрічка" в окупованому Донецьку розклеїли проукраїнські листівки та розвішали жовті стрічки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Жовта Стрічка
"Щодня в соціальних мережах з’являються повідомлення про те, що на окупованих територіях України на парканах і будівлях з’являються українські прапори, жовті стрічки та агітаційні листівки. Окупанти лютують від цього та поспішають знищити українську символіку, але її стає лише все більше.
Все це — яскравий доказ того, що Україна чинить запеклий спротив агресору. Люди в Донецьку не зламалися і не підкорилися, вони чинять спротив і чекають ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
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Myroslav Hrabovsky #517948
показати весь коментар10.02.2023 13:37 Відповісти Мені подобається 5
Sunflower Druid
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Германарих гот
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