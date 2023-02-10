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Зрадника з Бердянська, який добровільно погодився на співпрацю з окупантами, затримано у Черкаській області, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР затримали зрадника з тимчасово окупованого Бердянська, який переховувався в одну з сіл Черкащині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Після окупації військами РФ Бердянська чоловік добровільно пішов працювати на окупантів та виконувати всі їх вказівки.

Зрадник здавав загарбникам інформацію щодо українських правоохоронців, проводив у них обшуки, вилучав зброю. Також він віддав загарбникам службовий транспорт та агітував місцевих жителів допомагати окупаційній адміністрації", - йдеться в повідомленні. 

Потім чоловік потайки прибув на підконтрольну територію України та переховався в одному з сіл на Черкащині. Там його й викрили працівники ДБР.

"У ході обшуків за місцем його перебування були виявлені оголошені окупантами орієнтування на розшук громадян України, пам’ятка "Як стати громадянином РФ" та дозвіл на безперешкодний проїзд всіма блок-постами загарбників у Запорізькій області.

Також були виявлені роздруковані мапи з позначенням локацій на підконтрольній Україні території. Серед іншого буде досліджуватись версія щодо диверсійної діяльності зрадника", - зазначили в ДБР

Чоловіку  оголошено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України), вирішується питання обрання міри запобіжного заходу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зрадник, який коригував удари по Києву з "Градів" та "Смерчів" на початку вторгнення, отримав 15 років в’язниці, - СБУ

Зрадника з Бердянська, який добровільно погодився на співпрацю з окупантами, затримано у Черкаській області, - ДБР 01
Зрадника з Бердянська, який добровільно погодився на співпрацю з окупантами, затримано у Черкаській області, - ДБР 02
Зрадника з Бердянська, який добровільно погодився на співпрацю з окупантами, затримано у Черкаській області, - ДБР 03
Зрадника з Бердянська, який добровільно погодився на співпрацю з окупантами, затримано у Черкаській області, - ДБР 04

Автор: 

Бердянськ (469) державна зрада (1688) колабораціонізм (1159) ДБР (3502) Чернігівська область (912)


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Топ коментарі
+13
А шо такоє? Чо ж в расєюшку не втік?
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10.02.2023 13:46
+13
Так там двоє голих чоловіків.🤔
Може,подружжя...
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10.02.2023 13:53
+10
https://youtu.be/CJTlHCDvSwg ...

Сергей Стерненко про любителя дохлого Сссра придурка Арестовича...😁
Ржач... Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🥇🥇🥇🇺🇦🇺🇦🇺🇦💯💯💯🔱❤️🖤🔱
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10.02.2023 13:53
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Debil
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10.02.2023 13:44 Відповісти
Інших туди не беруть.
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10.02.2023 15:02 Відповісти
А шо такоє? Чо ж в расєюшку не втік?
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10.02.2023 13:46 Відповісти
Дали завдання "законсервуватися".
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10.02.2023 14:00 Відповісти
на гіляку дибіла !!!
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10.02.2023 13:52 Відповісти
коли буде закон що до зрадників ??? немає слів............
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10.02.2023 13:53 Відповісти
Так там двоє голих чоловіків.🤔
Може,подружжя...
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10.02.2023 13:53 Відповісти
"в постєлі з іваном" ))
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10.02.2023 13:55 Відповісти
Може один з них батюшка рпц мп?))
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10.02.2023 14:01 Відповісти
Папалісь, голубкі...
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10.02.2023 14:26 Відповісти
https://youtu.be/CJTlHCDvSwg ...

Сергей Стерненко про любителя дохлого Сссра придурка Арестовича...😁
Ржач... Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🥇🥇🥇🇺🇦🇺🇦🇺🇦💯💯💯🔱❤️🖤🔱
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10.02.2023 13:53 Відповісти
Стрелять мразь на месте и в канаву. А то дадут зелупы пятерку и то условно.
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10.02.2023 13:53 Відповісти
Щоби таке бидло було в Україні Леонід Кучма та його оруженосец Вітя Ведмедчук свого часу дуже старалися...злії язики кажуть кажуть, що банда ведмедчука організувала вбивство В'ячеслава Чорновола...
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10.02.2023 14:09 Відповісти
Мальчик в трусиках
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10.02.2023 14:20 Відповісти
Бойфренд мабудь з місцевої органиізації «адепти гундяєва». Усе скрепно не підкопаєшся
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10.02.2023 15:15 Відповісти
живут в хате с окнами в пленке, но внутри тепло, раз 2 ****** голые ходят. Значит газ не экономят - уже за это можно на швабру их посадить в застенках СБУ
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10.02.2023 15:41 Відповісти
 
 