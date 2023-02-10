Зрадника з Бердянська, який добровільно погодився на співпрацю з окупантами, затримано у Черкаській області, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР затримали зрадника з тимчасово окупованого Бердянська, який переховувався в одну з сіл Черкащині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Після окупації військами РФ Бердянська чоловік добровільно пішов працювати на окупантів та виконувати всі їх вказівки.

Зрадник здавав загарбникам інформацію щодо українських правоохоронців, проводив у них обшуки, вилучав зброю. Також він віддав загарбникам службовий транспорт та агітував місцевих жителів допомагати окупаційній адміністрації", - йдеться в повідомленні.

Потім чоловік потайки прибув на підконтрольну територію України та переховався в одному з сіл на Черкащині. Там його й викрили працівники ДБР.

"У ході обшуків за місцем його перебування були виявлені оголошені окупантами орієнтування на розшук громадян України, пам’ятка "Як стати громадянином РФ" та дозвіл на безперешкодний проїзд всіма блок-постами загарбників у Запорізькій області.

Також були виявлені роздруковані мапи з позначенням локацій на підконтрольній Україні території. Серед іншого буде досліджуватись версія щодо диверсійної діяльності зрадника", - зазначили в ДБР

Чоловіку оголошено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України), вирішується питання обрання міри запобіжного заходу.

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