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Новини Фото Війна
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У Росії мобілізований втік з автоматом. Його шукають у трьох областях, - ЗМІ. ФОТО

У Бєлгородській, Ростовській та Воронезькі областях розшукують 42-річного мобілізованого, який втік з частини, прихопивши автомат.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський телеграм-канал Baza.

"Військовослужбовець - 42-річний Олексій із Санкт-Петербурга. 8 лютого мобілізований, самовільно залишив військову частину, дислоковану на Луганщині, прихопивши із собою АК-74 з боєкомплектом", - йдеться у повідомленні.

Товаришам по службі він сказав, що збирається їхати додому до Ростовської області.

Також читайте: Росіянин втік з війни додому, прихопивши зброю. На батьківщині його розшукують

Його розшукують там, а також у Бєлгородській та Воронезькій областях.

У Росії мобілізований втік з автоматом. Його шукають у трьох областях, - ЗМІ 01

Автор: 

армія рф (17468) дезертирство (296)


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Топ коментарі
+21
Добре діло зробив, так би всі кацапські чмобіки!
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10.02.2023 15:51
+12
это начало. В марте будут бежать с пулемётами.
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10.02.2023 15:57
+10
чмобіки чувашії https://t.me/Ukraine_365News/46046 https://t.me/Ukraine_365News/46046

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10.02.2023 15:58
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Добре діло зробив, так би всі кацапські чмобіки!
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10.02.2023 15:51 Відповісти
Навіщо блюр?
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10.02.2023 15:52 Відповісти
Ищите, ищите...
Если не дурак, то сдался ЗСУ и сидит сейчас в тепле, попивает чаёк, да - не на воле, но живой....
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10.02.2023 15:52 Відповісти
На фото ему лет 17.
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10.02.2023 15:55 Відповісти
Так то с военного билета, когда его в 18-ть призывали на срочную....
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10.02.2023 15:57 Відповісти
Так и бегает, махая автоматом.
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10.02.2023 15:57 Відповісти
это начало. В марте будут бежать с пулемётами.
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10.02.2023 15:57 Відповісти
І з РПГ-7
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10.02.2023 16:02 Відповісти
чмобіки чувашії https://t.me/Ukraine_365News/46046 https://t.me/Ukraine_365News/46046

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10.02.2023 15:58 Відповісти
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10.02.2023 16:11 Відповісти
приблизительно так и представлял себе чувашский батальный жанр. Мог бы стать выдающимся чувашским писателем-баталистом, а вместо этого сдох среди трёхлитровых банок с огурцами.
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10.02.2023 22:06 Відповісти
А нахуа нам эта информация? Цензору больше нечего печатать или это чей-то родственник ваших?
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10.02.2023 15:59 Відповісти
Эта информация повышает уровень душевного комфорта. Дофамин растёт.
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10.02.2023 19:08 Відповісти
Не удивительно, они в мирное время при совке с полка по 5 человек сбегали за год и это за две границы в Восточной Германии, по десять краж у немцев сделают, пока их полиция не поймает.
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10.02.2023 16:00 Відповісти
Його прикладу мають послідувати ще кільканадцять сот тисяч мокшан.
Війні- кінець. *****-кінець. Мобілізації- кінець.
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10.02.2023 16:03 Відповісти
А что здесь такого? Автомат - убийственный аргумент в споре хозяйственных субъектов с налоговой инспекцией.
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10.02.2023 16:03 Відповісти
"Ищут пожарние,ищет милиция,ищут фотографи в нашей столице,ищут давно,но не могут найти парня какого то лет двадцати". Самуил Маршак.
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10.02.2023 16:04 Відповісти
Ти диви. В когось з русні ще працює інстинкт самозбереження?
Того чмобика треба в червону книгу одразу.
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10.02.2023 16:10 Відповісти
От коли пару тисяч отак розбіжатся по росії з автоматами,ото буде цирк!
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10.02.2023 16:42 Відповісти
Опять безглазый!
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10.02.2023 16:47 Відповісти
Главное что бы он замочил каких ни будь мусоров или фсбешников...
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10.02.2023 17:29 Відповісти
Это называется реэкспорт. С чем вы к нам пришли - то сами жрать будете
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11.02.2023 00:21 Відповісти
 
 