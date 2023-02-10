У Росії мобілізований втік з автоматом. Його шукають у трьох областях, - ЗМІ. ФОТО

У Бєлгородській, Ростовській та Воронезькі областях розшукують 42-річного мобілізованого, який втік з частини, прихопивши автомат.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський телеграм-канал Baza.

"Військовослужбовець - 42-річний Олексій із Санкт-Петербурга. 8 лютого мобілізований, самовільно залишив військову частину, дислоковану на Луганщині, прихопивши із собою АК-74 з боєкомплектом", - йдеться у повідомленні.

Товаришам по службі він сказав, що збирається їхати додому до Ростовської області.

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Його розшукують там, а також у Бєлгородській та Воронезькій областях.