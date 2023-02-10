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"Норка" за орка, путінські ляльки, новий раціон для росіян. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Норка за орка, путінські ляльки, новий раціон для росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

"Норка" за орка

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вдовам ліквідованих "героев Донбасса" видали шуби. ВIДЕО

Норка за орка, путінські ляльки, новий раціон для росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Утилізація з сюрпризом

Норка за орка, путінські ляльки, новий раціон для росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Реінкарнація по-російськи

Норка за орка, путінські ляльки, новий раціон для росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Путінські ляльки

Норка за орка, путінські ляльки, новий раціон для росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Новий раціон для росіян

Норка за орка, путінські ляльки, новий раціон для росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Десь так

Норка за орка, путінські ляльки, новий раціон для росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Під нейтральним прапором

Читайте на "Цензор.НЕТ": 35 країн вимагатимуть відсторонення росіян від Олімпіади-2024

Норка за орка, путінські ляльки, новий раціон для росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Ситуація з олімпійськими іграми

Норка за орка, путінські ляльки, новий раціон для росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Культурна спадщина росії

Норка за орка, путінські ляльки, новий раціон для росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Коротко про конфлікт

Читайте на "Цензор.НЕТ": США збили китайський аеростат-розвідник. ВIДЕО

Норка за орка, путінські ляльки, новий раціон для росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

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Автор: 

Лукашенко Олександр (2655) путін володимир (23854) фотожаба (13867) Арестович Олексій (378)


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Топ коментарі
+12
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10.02.2023 21:13
+11
Розвелося отих ''вангувальників''
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10.02.2023 21:21
+9
.
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10.02.2023 21:25
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вчора котів душили, душили.... душили душили...
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10.02.2023 21:03 Відповісти
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10.02.2023 21:09 Відповісти
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10.02.2023 21:13 Відповісти
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10.02.2023 21:15 Відповісти
Вдові Кабаєвій дісталось шуба з відірваною головою?
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11.02.2023 02:01 Відповісти
Що чекає на Україну у 2024 році? Астролог Влад Росс у коментарі "Главред" поділився доволі оптимістичними прогнозами для нашої країни. Так, у 2023 році війна з росією закінчиться перемогою України, а вже в 2024 році Крим повернеться під контроль України. "У 2024 році в Криму вже ходитиме гривня. Все повернеться", - вважає Росс. Крім того, астролог дав прогноз і щодо президентських виборів, які мають відбутися у 2024 році. На думку Влада Росса, Володимир Зеленський легко їх виграє: "Все залежатиме від нього - чи захоче він продовження цього шаленого "марлезонського балету", враховуючи, що вже за перший президентський термін він добряче постарів. Якщо Зеленський вирішить залишитися в політиці, він легко виграє президентські вибори-2024, причому тріумфально".
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10.02.2023 21:17 Відповісти
Розвелося отих ''вангувальників''
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10.02.2023 21:21 Відповісти
а ти вумне вангувальників???
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10.02.2023 21:23 Відповісти
жираф\Влад Росс...\ большой - ему видней...
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10.02.2023 21:43 Відповісти
Не дурніші за тебе (( Вже "пророки" у травні минулого року кінець війни "пророкували" наввипередки один перед одним (( А ти якщо не сама цей прогноз писала , то хоч прочитай цю муйню , війну виграєм у 2023 , а Крим повернем у 2024 (( то що ти там у 2023 виграєш ? ((
Ну а так як ти зелебобік , то не дивуюся підкресленій радості щодо "шаленого успіху" членограя ((
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10.02.2023 21:50 Відповісти
А що там карти говорять чи ви на кавовій гущі?
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10.02.2023 21:53 Відповісти
... А ще Влад РоСС змінить прізвище...
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10.02.2023 22:42 Відповісти
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10.02.2023 23:22 Відповісти
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10.02.2023 23:23 Відповісти
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10.02.2023 23:25 Відповісти
И никак иначе!
Выбор органичен - второй президентский(а там как елбасы или Лука),или первый тюремный.
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10.02.2023 23:39 Відповісти
Єрмак хоче залишитись на другий термін.
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10.02.2023 23:40 Відповісти
+100500
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11.02.2023 06:35 Відповісти
прикольно! довів країну до війни, а туповатий нарід знову прагне бачити його своїм презєдентом 🤮🤮🤮
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10.02.2023 23:43 Відповісти
288-я база резерва Вооруженных сил Беларуси провела модернизацию техники в соответствии с новыми трендами российской военной науки.))
.
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10.02.2023 21:23 Відповісти
.
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10.02.2023 21:25 Відповісти
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10.02.2023 21:33 Відповісти
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10.02.2023 22:11 Відповісти
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10.02.2023 23:41 Відповісти
Треба ще німб над макітрою..
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10.02.2023 23:48 Відповісти
Приходить чоловік до пластичного хірурга:
- Зробіть мені пластичну операцію!

- А навіщо Вам вона?! У Вас прекрасне лице! До речі - дуже нагадуєте нашого Президента....
- Так в тому ж і справа! Мало того що вже кілька разів били у темних провулках - так вчора ще й головою у відро з гімном запхнули!
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11.02.2023 02:39 Відповісти
Я смотрел на этот "камеди шоу " как раздавали шубы за 5000 доларов вдовам за погибшим мужьям...после "шоу" некоторые женщиы задержались и у них забрали шубы . Как потерпевшие начали искать правду то сказали:....сделали ошибку эти шубы предназначались другим вдовам. Всегo расдали 21 шубу.
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11.02.2023 04:26 Відповісти
...куплю выделанную шкуру быдлонасекомыша с болот мацковии.
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11.02.2023 08:11 Відповісти
 
 