21 002 28
"Норка" за орка, путінські ляльки, новий раціон для росіян. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
"Норка" за орка
Читайте на "Цензор.НЕТ": Вдовам ліквідованих "героев Донбасса" видали шуби. ВIДЕО
Утилізація з сюрпризом
Реінкарнація по-російськи
Путінські ляльки
Новий раціон для росіян
Десь так
Під нейтральним прапором
Читайте на "Цензор.НЕТ": 35 країн вимагатимуть відсторонення росіян від Олімпіади-2024
Ситуація з олімпійськими іграми
Культурна спадщина росії
Коротко про конфлікт
Читайте на "Цензор.НЕТ": США збили китайський аеростат-розвідник. ВIДЕО
Попався
Більше фотошопів дивіться тут
Топ коментарі
+12 YU ST
показати весь коментар10.02.2023 21:13
+11 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар10.02.2023 21:21
+9 Maksim Perepelitca
показати весь коментар10.02.2023 21:25
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну а так як ти зелебобік , то не дивуюся підкресленій радості щодо "шаленого успіху" членограя ((
Выбор органичен - второй президентский(а там как елбасы или Лука),или первый тюремный.
.
- Зробіть мені пластичну операцію!
- А навіщо Вам вона?! У Вас прекрасне лице! До речі - дуже нагадуєте нашого Президента....
- Так в тому ж і справа! Мало того що вже кілька разів били у темних провулках - так вчора ще й головою у відро з гімном запхнули!