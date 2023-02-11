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Землетрус у Туреччині: друга колона українських рятувальників із технікою прибула до пункту призначення. ФОТОрепортаж

Станом на вечір 10 лютого до пункту призначення у Туреччині прибула друга колона зведеного загону ДСНС у складі 52 осіб, 10 одиниць техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, після прибуття другої колони було проведено брифінг з координаційним штабом, на якому визначено подальші завдання та зони проведення АРР і сформовано 2 пошукові групи.

"11 рятувальників, щойно прибувши до м. Антакья, одразу приступили до аварійно-пошукових робіт у складі першої пошукової групи, яка заступала ввечері. Вночі працювало 2 групи рятувальників в заданому квадраті. Станом на 10 лютого проведення пошуково-рятувальних операцій в провінціях Шанлиурфа та Кіліс вже завершено", - йдеться у повідомленні.

Щодо ситуації з громадянами України на території Туреччини, станом на вечір: 10 лютого було отримано 140 звернень щодо відсутності зв’язку із українцями, які проживають в зоні стихійного лиха. Зокрема з 118 особами зв’язок було встановлено, 2 особи врятовано з-під завалів та 1 особу госпіталізовано. Також, 12 осіб було евакуйовано і 63 особи потребують допомоги (у вигляді речей, медикаментів, евакуації). За попередньою інформацією, під завалами може перебувати 5 громадян України.

З початку проведення робіт рятувальниками ДСНС вже обстежено 159 будівель, розібрано 72 завалів, надано медичну допомогу одній дитині, деблоковано тіла 4 загиблих осіб (з них 2 дитини).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих унаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 23,8 тис.

Землетрус у Туреччині: друга колона українських рятувальників із технікою прибула до пункту призначення 01
Землетрус у Туреччині: друга колона українських рятувальників із технікою прибула до пункту призначення 02
Землетрус у Туреччині: друга колона українських рятувальників із технікою прибула до пункту призначення 03
Землетрус у Туреччині: друга колона українських рятувальників із технікою прибула до пункту призначення 04
Землетрус у Туреччині: друга колона українських рятувальників із технікою прибула до пункту призначення 05
Землетрус у Туреччині: друга колона українських рятувальників із технікою прибула до пункту призначення 06
Землетрус у Туреччині: друга колона українських рятувальників із технікою прибула до пункту призначення 07
Землетрус у Туреччині: друга колона українських рятувальників із технікою прибула до пункту призначення 08
Землетрус у Туреччині: друга колона українських рятувальників із технікою прибула до пункту призначення 09
Землетрус у Туреччині: друга колона українських рятувальників із технікою прибула до пункту призначення 10
Землетрус у Туреччині: друга колона українських рятувальників із технікою прибула до пункту призначення 11
Землетрус у Туреччині: друга колона українських рятувальників із технікою прибула до пункту призначення 12

Роботи тривають.

Міжнародну допомогу надали 90 країн, в рамках Механізму цивільного захисту ЄС направлено 38 міських пошуково-рятувальних команд, включаючи Польщу, Францію, Німеччину, Чехію, Словаччину, Болгарію, Румунію та інші країни Євросоюзу.

Всього до пошуково-рятувальної операції залучено 160 тис. осіб, серед яких рятувальники, пожежні, медики, військовослужбовці, поліція, представники служби безпеки, волонтери та 12 тис. 240 одиниць техніки.

За останніми даними, кількість загиблих унаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 23,8 тис. осіб. 

Автор: 

землетрус (179) Туреччина (3502) ДСНС (5123)


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Топ коментарі
+8
співчуття турецькому народу
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11.02.2023 08:57
+6
когда у соседа беда, надо помогать
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11.02.2023 09:07
+3
так швидко, дістались до турецького берега.....по морю чи літаками, перевозили вантажівки та обладнання?
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11.02.2023 09:13
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співчуття турецькому народу
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11.02.2023 08:57 Відповісти
когда у соседа беда, надо помогать
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11.02.2023 09:07 Відповісти
так швидко, дістались до турецького берега.....по морю чи літаками, перевозили вантажівки та обладнання?
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11.02.2023 09:13 Відповісти
По суходолу через Болгарію Босфор і на південь Туреччини
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11.02.2023 09:24 Відповісти
Авианосец Джордж Буш подошло к берегам Стоит...наверно будет спасать пострадавших от землетрясения в Турции..а может и для другой Миссии...
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11.02.2023 09:33 Відповісти
Авіаносці США рятують людство від... політичних трясунів 😕
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11.02.2023 09:53 Відповісти
Збирали гроші на допомогу, одна з Туреччини сказала,що тільки кацапи допомогу надали. А ось Україні.....Просто була вимушена, вибачте люди, назвати її курвою, сказати,що її мати лишилася будинку, а мою сестру розстрілювали і виставити за двері. Гроші таки дала, хоч своїй родині не збирала, а сама з сином ...Так, Туреччина в скорботі
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11.02.2023 09:50 Відповісти
Треба надавати гуманітарну допомогу, надсилати те, що є в резервах і в достатній кількості. У нас в державі немає війни, гуманітарних проблем ? А так, українські рятувальники будуть працювати в Туреччині "пліч-о-пліч" з російськими... "Мудре" рішення зеленої влади!
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11.02.2023 10:03 Відповісти
Бусурмани навіть не думали і не думають поступатися своїми "інтересами" в плані санкцій проти росії. А зелена камарілья відправляє наших рятувальників до Туреччини всупереч нашим інтересам. Наші рятувальники життєво необхідні в Україні!. Може саме зараз під завалами конають наші діти десь у Херсоні, чи Харкові...
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11.02.2023 10:10 Відповісти
А нічого, що в самій Україні іде війна на знищення українського народу?! Що українці гинуть кожного дня? І не придумали нічого кращого, ніж посилати рятувати "турецький народ"?! Казкові довбой...би!🤬😡
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11.02.2023 10:14 Відповісти
Тільки б вони були подалі від рятувальників з оркостану бо може початися перестрілка.
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11.02.2023 10:27 Відповісти
Я надеюсь Эрдоган больше не будет всем рассказывать как он уважает путю.
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11.02.2023 11:24 Відповісти
ну, може, тримали ціх "парадних"(припущуння) рятувальників на всяк випадок, от й знадобились
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11.02.2023 12:12 Відповісти
 
 