Землетрус у Туреччині: друга колона українських рятувальників із технікою прибула до пункту призначення. ФОТОрепортаж

Станом на вечір 10 лютого до пункту призначення у Туреччині прибула друга колона зведеного загону ДСНС у складі 52 осіб, 10 одиниць техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, після прибуття другої колони було проведено брифінг з координаційним штабом, на якому визначено подальші завдання та зони проведення АРР і сформовано 2 пошукові групи.

"11 рятувальників, щойно прибувши до м. Антакья, одразу приступили до аварійно-пошукових робіт у складі першої пошукової групи, яка заступала ввечері. Вночі працювало 2 групи рятувальників в заданому квадраті. Станом на 10 лютого проведення пошуково-рятувальних операцій в провінціях Шанлиурфа та Кіліс вже завершено", - йдеться у повідомленні.

Щодо ситуації з громадянами України на території Туреччини, станом на вечір: 10 лютого було отримано 140 звернень щодо відсутності зв’язку із українцями, які проживають в зоні стихійного лиха. Зокрема з 118 особами зв’язок було встановлено, 2 особи врятовано з-під завалів та 1 особу госпіталізовано. Також, 12 осіб було евакуйовано і 63 особи потребують допомоги (у вигляді речей, медикаментів, евакуації). За попередньою інформацією, під завалами може перебувати 5 громадян України.

З початку проведення робіт рятувальниками ДСНС вже обстежено 159 будівель, розібрано 72 завалів, надано медичну допомогу одній дитині, деблоковано тіла 4 загиблих осіб (з них 2 дитини).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих унаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 23,8 тис.

























Роботи тривають.

Міжнародну допомогу надали 90 країн, в рамках Механізму цивільного захисту ЄС направлено 38 міських пошуково-рятувальних команд, включаючи Польщу, Францію, Німеччину, Чехію, Словаччину, Болгарію, Румунію та інші країни Євросоюзу.

Всього до пошуково-рятувальної операції залучено 160 тис. осіб, серед яких рятувальники, пожежні, медики, військовослужбовці, поліція, представники служби безпеки, волонтери та 12 тис. 240 одиниць техніки.

За останніми даними, кількість загиблих унаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 23,8 тис. осіб.